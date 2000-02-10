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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. ФотоЗдесь есть чем заняться.

Если вы много путешествуете на самолете и, соответственно, много времени проводите в аэропортах, то прекрасно знаете, насколько это изматывает. И даже если летаете нечасто, то все равно знаете, что стресс и недосып после полета вам обеспечены, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Именно поэтому так важно, чтобы работники аэропорта заботились о комфорте пассажиров, которым порой приходится проводить долгие часы в ожидании. И в некоторых аэропортах особенно преуспели в этом деле.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Баннер в аэропорту Хельсинки: «Никто в своем уме не приезжает в Хельсинки в ноябре. Только вы, крутые. Добро пожаловать».

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


В этом аэропорту аппарат распечатает вам короткий рассказ, чтобы вы не скучали, пока ждете вылета.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


В салоне самолета потолок превратили в ночное небо.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Никто не знает, что его ожидает в аэропорту Новой Зеландии, где снимали трилогию «Властелин колец».

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Рождественский сюрприз — вместо багажа пустили рождественские подарки для каждого пассажира. Багаж потом тоже выдали.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


В аэропортах Канады есть зоны, где можно успокоиться и расслабиться, гладя собаку.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Рейс в Исландию — северное сияние в салоне.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


«Мой рейс задержали, и работники авиалиний Delta тут же принесли пассажирам горячую пиццу и содовую».
Самые нескучные аэропорты мира

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Багаж из багажника.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Кабинки для сна.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Зона для выгула собак со всеми необходимыми атрибутами.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Камеры расположены так, что во время полета видны нос и хвост самолета.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Такие сиденья.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Детская площадка в аэропорту Цюриха.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


А здесь можно зарядить телефон, крутя педали.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Живописная карусель для выдачи багажа в аэропорту Веллингтона.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Сингапурский аэропорт.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Так наливают пиво в зале ожидания бизнес-класса в аэропорту Японии.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


В аэропорту Амстердама можно распечатать табличку для встречающих.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Кажется, к этой розетке подойдет любая вилка.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Вендинговый аппарат для прочитанных книг.

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Пока ждете вылета, проведите время с пользой. Например, научитесь делать искусственное дыхание.

Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото


Очень полезные стикеры.
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 Теги: аэропорты, туризм

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Сегодня, 01:09 » Автор: Анна Мартынова
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