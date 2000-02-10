Раздел: Фоторепортажи
Необычные аэропорты, которые не хочется покидать. Фото
Здесь есть чем заняться.
Если вы много путешествуете на самолете и, соответственно, много времени проводите в аэропортах, то прекрасно знаете, насколько это изматывает. И даже если летаете нечасто, то все равно знаете, что стресс и недосып после полета вам обеспечены, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Именно поэтому так важно, чтобы работники аэропорта заботились о комфорте пассажиров, которым порой приходится проводить долгие часы в ожидании. И в некоторых аэропортах особенно преуспели в этом деле.
Баннер в аэропорту Хельсинки: «Никто в своем уме не приезжает в Хельсинки в ноябре. Только вы, крутые. Добро пожаловать».
В этом аэропорту аппарат распечатает вам короткий рассказ, чтобы вы не скучали, пока ждете вылета.
В салоне самолета потолок превратили в ночное небо.
Никто не знает, что его ожидает в аэропорту Новой Зеландии, где снимали трилогию «Властелин колец».
Рождественский сюрприз — вместо багажа пустили рождественские подарки для каждого пассажира. Багаж потом тоже выдали.
В аэропортах Канады есть зоны, где можно успокоиться и расслабиться, гладя собаку.
Рейс в Исландию — северное сияние в салоне.
«Мой рейс задержали, и работники авиалиний Delta тут же принесли пассажирам горячую пиццу и содовую».
Самые нескучные аэропорты мира
Багаж из багажника.
Кабинки для сна.
Зона для выгула собак со всеми необходимыми атрибутами.
Камеры расположены так, что во время полета видны нос и хвост самолета.
Такие сиденья.
Детская площадка в аэропорту Цюриха.
А здесь можно зарядить телефон, крутя педали.
Живописная карусель для выдачи багажа в аэропорту Веллингтона.
Сингапурский аэропорт.
Так наливают пиво в зале ожидания бизнес-класса в аэропорту Японии.
В аэропорту Амстердама можно распечатать табличку для встречающих.
Кажется, к этой розетке подойдет любая вилка.
Вендинговый аппарат для прочитанных книг.
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Пока ждете вылета, проведите время с пользой. Например, научитесь делать искусственное дыхание.
Очень полезные стикеры.
Если вы много путешествуете на самолете и, соответственно, много времени проводите в аэропортах, то прекрасно знаете, насколько это изматывает. И даже если летаете нечасто, то все равно знаете, что стресс и недосып после полета вам обеспечены, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Именно поэтому так важно, чтобы работники аэропорта заботились о комфорте пассажиров, которым порой приходится проводить долгие часы в ожидании. И в некоторых аэропортах особенно преуспели в этом деле.
Баннер в аэропорту Хельсинки: «Никто в своем уме не приезжает в Хельсинки в ноябре. Только вы, крутые. Добро пожаловать».
В этом аэропорту аппарат распечатает вам короткий рассказ, чтобы вы не скучали, пока ждете вылета.
В салоне самолета потолок превратили в ночное небо.
Никто не знает, что его ожидает в аэропорту Новой Зеландии, где снимали трилогию «Властелин колец».
Рождественский сюрприз — вместо багажа пустили рождественские подарки для каждого пассажира. Багаж потом тоже выдали.
В аэропортах Канады есть зоны, где можно успокоиться и расслабиться, гладя собаку.
Рейс в Исландию — северное сияние в салоне.
«Мой рейс задержали, и работники авиалиний Delta тут же принесли пассажирам горячую пиццу и содовую».
Самые нескучные аэропорты мира
Багаж из багажника.
Кабинки для сна.
Зона для выгула собак со всеми необходимыми атрибутами.
Камеры расположены так, что во время полета видны нос и хвост самолета.
Такие сиденья.
Детская площадка в аэропорту Цюриха.
А здесь можно зарядить телефон, крутя педали.
Живописная карусель для выдачи багажа в аэропорту Веллингтона.
Сингапурский аэропорт.
Так наливают пиво в зале ожидания бизнес-класса в аэропорту Японии.
В аэропорту Амстердама можно распечатать табличку для встречающих.
Кажется, к этой розетке подойдет любая вилка.
Вендинговый аппарат для прочитанных книг.
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
Пока ждете вылета, проведите время с пользой. Например, научитесь делать искусственное дыхание.
Очень полезные стикеры.
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