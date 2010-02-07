Крошечный дом на колесах, в котором есть все для комфортной жизни. Фото

Домик создали во Франции.



Все больше людей по всему миру, планируя свой отдых, склоняется к идее приобретения или аренде дома на колесах. Благо день ото дня на рынке появляются новые и все более интересные модели, которые назвать традиционным трейлером или прицепом язык не поворачивается, передает







Дома на колесах приобретают все большую популярность в народе. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь благодаря усилиям дизайнеров и современным технологиям, подобные трейлеры для путешествий могут во много заменить полноценное жилье, избавив человека от необходимости искать придорожные гостиницы.



Один такой дом был совсем недавно представлен французской компанией Baluchon, специализирующейся на дизайне прицепов. Новая модель совсем не похожа на прицеп и выглядит, как настоящий деревянный домик, только на колесах. И хотя новинка Baluchon не может похвастаться большими габаритами, на практике трейлер не так просто, как кажется.







Длина нового трейлера составляет всего 6 метров. При этом, внутри дома оказалось достаточно места для того, чтобы поместить в него все самое интересное и необходимое. В частности, в домике есть небольшая кухня, санузел с унитазом и душевой кабинкой, гостевое помещение, которое может быть столовой или спальней. Кроме того, в доме есть «полка» с лестницей, где расположено еще одно спальное место на двух человек. При этом новинка рассчитана на ночлег 4 человек.







Особой похвалы заслуживает внутренний дизайн и отделка дома. Здесь в полной мере воссозданы условия домашнего комфорта и теплоты. Находиться внутри детища Baluchon приятного, легко забыть о том, что это все-таки трейлер, а не обычный дом, стоящий на земле. Кроме всего перечисленного, в домике есть запас воды, место под газовые баллоны и собственный аккумулятор. При желании трейлер можно обвесить солнечными батареями.



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Экстерьер дома также хорош. Правда, никаких дополнительных аксессуаров, вроде раскладывающейся террасы у него нет. Благодаря своим небольшим размерам, новинка легко транспортируется и может заезжать на участки где нет асфальтного покрытия. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Все больше людей по всему миру, планируя свой отдых, склоняется к идее приобретения или аренде дома на колесах. Благо день ото дня на рынке появляются новые и все более интересные модели, которые назвать традиционным трейлером или прицепом язык не поворачивается, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Дома на колесах приобретают все большую популярность в народе. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь благодаря усилиям дизайнеров и современным технологиям, подобные трейлеры для путешествий могут во много заменить полноценное жилье, избавив человека от необходимости искать придорожные гостиницы.Один такой дом был совсем недавно представлен французской компанией Baluchon, специализирующейся на дизайне прицепов. Новая модель совсем не похожа на прицеп и выглядит, как настоящий деревянный домик, только на колесах. И хотя новинка Baluchon не может похвастаться большими габаритами, на практике трейлер не так просто, как кажется.Длина нового трейлера составляет всего 6 метров. При этом, внутри дома оказалось достаточно места для того, чтобы поместить в него все самое интересное и необходимое. В частности, в домике есть небольшая кухня, санузел с унитазом и душевой кабинкой, гостевое помещение, которое может быть столовой или спальней. Кроме того, в доме есть «полка» с лестницей, где расположено еще одно спальное место на двух человек. При этом новинка рассчитана на ночлег 4 человек.Особой похвалы заслуживает внутренний дизайн и отделка дома. Здесь в полной мере воссозданы условия домашнего комфорта и теплоты. Находиться внутри детища Baluchon приятного, легко забыть о том, что это все-таки трейлер, а не обычный дом, стоящий на земле. Кроме всего перечисленного, в домике есть запас воды, место под газовые баллоны и собственный аккумулятор. При желании трейлер можно обвесить солнечными батареями.Экстерьер дома также хорош. Правда, никаких дополнительных аксессуаров, вроде раскладывающейся террасы у него нет. Благодаря своим небольшим размерам, новинка легко транспортируется и может заезжать на участки где нет асфальтного покрытия.



