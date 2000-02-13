Раздел: Фоторепортажи
Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото
Редкие исторические снимки.
К началу 1945 года Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, обернулась против неё же самой. Для нацистских войск это стал настоящий провал, а 1945 год – страшной агонией. Уже к началу года немцы понимали, что их катастрофическое поражение неизбежно. И всё же боевые действия продолжались даже после того, как советские воины подняли флаг над Рейхстагом. В этом обзоре собраны фотографии, на которых запечатлены последние дни Второй мировой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Крымская конференция
Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и председатель совнаркома СССР Иосиф Сталин.
2. Стрелковая подготовка
Занятие по стрелковой подготовке. Германия, 27 декабря 1944 год.
3. Массированный авиаудар
Эскадрилья бомбардировщиков над железнодорожной станцией Зальцбурга.
4. Начало контрнаступления
Немецкий солдат подносит боеприпасы. Люксембург, 2 января 1945 года.
5. Перебежка под прикрытием
Солдат 82-й воздушно-десантной дивизии США.
6. Нелёгкий путь
Расчет советского пулемета переправляют через реку.
7. Подготовка к наступлению
Транспортные самолеты С-47 направляются с грузом припасов.
8. Беженцы
Беженцы после освобождения Ля Глеиз. Бельгия, 2 января 1945 года.
9. Убитый солдат
Немецкий солдат, убитый во время контрнаступления.
10. Военнопленные
Немецкие солдаты захваченные в плен. Бельгия, 9 января 1945 год.
11. Будапештская операция
Советские солдаты 3-го Украинского фронта во время боев в Будапеште, 5 февраля 1945 года.
12. «Оружие возмездия»
Бомбардировка Лондона ракетами «Фау-2».
13. «Фольксопфер»
Кампанию по сбору одежды и обуви.
14. Ремонт телефонной линии
Ремонт телефонной линии на затопленной дороге, 22 февраля 1945 года.
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15. Взятие в плен
Реакция 16-летнего немецкого солдата.
К началу 1945 года Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, обернулась против неё же самой. Для нацистских войск это стал настоящий провал, а 1945 год – страшной агонией. Уже к началу года немцы понимали, что их катастрофическое поражение неизбежно. И всё же боевые действия продолжались даже после того, как советские воины подняли флаг над Рейхстагом. В этом обзоре собраны фотографии, на которых запечатлены последние дни Второй мировой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Крымская конференция
Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и председатель совнаркома СССР Иосиф Сталин.
2. Стрелковая подготовка
Занятие по стрелковой подготовке. Германия, 27 декабря 1944 год.
3. Массированный авиаудар
Эскадрилья бомбардировщиков над железнодорожной станцией Зальцбурга.
4. Начало контрнаступления
Немецкий солдат подносит боеприпасы. Люксембург, 2 января 1945 года.
5. Перебежка под прикрытием
Солдат 82-й воздушно-десантной дивизии США.
6. Нелёгкий путь
Расчет советского пулемета переправляют через реку.
7. Подготовка к наступлению
Транспортные самолеты С-47 направляются с грузом припасов.
8. Беженцы
Беженцы после освобождения Ля Глеиз. Бельгия, 2 января 1945 года.
9. Убитый солдат
Немецкий солдат, убитый во время контрнаступления.
10. Военнопленные
Немецкие солдаты захваченные в плен. Бельгия, 9 января 1945 год.
11. Будапештская операция
Советские солдаты 3-го Украинского фронта во время боев в Будапеште, 5 февраля 1945 года.
12. «Оружие возмездия»
Бомбардировка Лондона ракетами «Фау-2».
13. «Фольксопфер»
Кампанию по сбору одежды и обуви.
14. Ремонт телефонной линии
Ремонт телефонной линии на затопленной дороге, 22 февраля 1945 года.
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15. Взятие в плен
Реакция 16-летнего немецкого солдата.
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