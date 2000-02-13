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Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. ФотоРедкие исторические снимки.

К началу 1945 года Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, обернулась против неё же самой. Для нацистских войск это стал настоящий провал, а 1945 год – страшной агонией. Уже к началу года немцы понимали, что их катастрофическое поражение неизбежно. И всё же боевые действия продолжались даже после того, как советские воины подняли флаг над Рейхстагом. В этом обзоре собраны фотографии, на которых запечатлены последние дни Второй мировой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Крымская конференция

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и председатель совнаркома СССР Иосиф Сталин.

2. Стрелковая подготовка

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Занятие по стрелковой подготовке. Германия, 27 декабря 1944 год.

3. Массированный авиаудар

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Эскадрилья бомбардировщиков над железнодорожной станцией Зальцбурга.

4. Начало контрнаступления

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Немецкий солдат подносит боеприпасы. Люксембург, 2 января 1945 года.

5. Перебежка под прикрытием

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Солдат 82-й воздушно-десантной дивизии США.

6. Нелёгкий путь

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Расчет советского пулемета переправляют через реку.

7. Подготовка к наступлению

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Транспортные самолеты С-47 направляются с грузом припасов.

8. Беженцы

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Беженцы после освобождения Ля Глеиз. Бельгия, 2 января 1945 года.

9. Убитый солдат

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Немецкий солдат, убитый во время контрнаступления.

10. Военнопленные

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Немецкие солдаты захваченные в плен. Бельгия, 9 января 1945 год.

11. Будапештская операция

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Советские солдаты 3-го Украинского фронта во время боев в Будапеште, 5 февраля 1945 года.

12. «Оружие возмездия»

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Бомбардировка Лондона ракетами «Фау-2».

13. «Фольксопфер»

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Кампанию по сбору одежды и обуви.

14. Ремонт телефонной линии

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Ремонт телефонной линии на затопленной дороге, 22 февраля 1945 года.

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15. Взятие в плен

Последние дни Второй Мировой в снимках военкоров. Фото


Реакция 16-летнего немецкого солдата.
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 Теги: Вторая мировая война, история

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Сегодня, 01:10 » Автор: Анна Мартынова
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