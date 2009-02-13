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Раздел: Фоторепортажи  
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Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото

Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. ФотоПавел Гурьев показал свой взгляд на жизнь в Украине.

Фотограф Павел Гурьев продал свою фототехнику и начал снимать Украину на "айфон", передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Муж родился в Литве, но сейчас проживает в Харькове. По образованию – архитектор. Фотографией занимается с 2011 года, с 2014 снимает исключительно на мобильный телефон.

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"Серия "Украинцы" – это в первую очередь попытка ответить самому себе, или что-то изменилось в жизни украинцев за последнее время в повседневных вещах. Я не делаю фотографии на тему боевых действий на востоке страны, политики и так далее. На моих снимках - повседневная жизнь. Я не является документальным фотографом по профессии. Уличная фотография – это мое увлечение, поэтому снимаю я в меру возможностей: финансовых и временных. И, наверное, когда я сам пойму, что сделал в этой серии конечный кадр, только тогда смогу ответить на вопрос, о чем она", – рассказал Павел Гурьев.

Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
Будни украинцев в работах фотографа из Литвы. Фото
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 Теги: фотограф, Литва

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