Раздел: Фоторепортажи
Раздражающие ситуации, которые случались с каждым. Фото
Подборка фотографий мелких повседневных неудач, знакомых каждому.
С каждым из нас происходят ситуации, способные вывести из себя даже инструктора по йоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ADME.
Ведь как можно оставаться спокойным, когда скотч отрывается не так, как нужно, в сэндвич кладут «ничего» или карандаш затачивается только с одной стороны.
И это только часть из того, что жутко бесит.
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Такие ситуации приводят в состояние крайнего раздражения. Нет, ну в самом деле, ведь всех бесит...
С каждым из нас происходят ситуации, способные вывести из себя даже инструктора по йоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ADME.
Ведь как можно оставаться спокойным, когда скотч отрывается не так, как нужно, в сэндвич кладут «ничего» или карандаш затачивается только с одной стороны.
И это только часть из того, что жутко бесит.
Читайте также: Самые странные и пугающие детские игрушки. Фото
Такие ситуации приводят в состояние крайнего раздражения. Нет, ну в самом деле, ведь всех бесит...
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