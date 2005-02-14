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Разрушая стереотипы: как одеваются женщины в современном Иране. Фото
И в этой консервативной стране женщины пытаются одеваться стильно.
Всем нам хорошо известно, что по приходу новой власти в Иране женщин лишили большей части прав и обязали покрывать тело и голову согласно исламским предписаниям. Также новой властью были приняты законы, разрешающие многожёнство у мужчин и побиение камнями женщин за «нарушение порядка» и измену мужу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сегодня в Иране женщины по-прежнему обязаны покрывать голову, если рядом находятся чужие мужчины, в том числе и на улице; покрывать тело до кистей рук и ноги по щиколотку. Однако эти правила не мешают иранским модницам выглядеть стильно, не нарушая при этом исламских законов.
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Всем нам хорошо известно, что по приходу новой власти в Иране женщин лишили большей части прав и обязали покрывать тело и голову согласно исламским предписаниям. Также новой властью были приняты законы, разрешающие многожёнство у мужчин и побиение камнями женщин за «нарушение порядка» и измену мужу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сегодня в Иране женщины по-прежнему обязаны покрывать голову, если рядом находятся чужие мужчины, в том числе и на улице; покрывать тело до кистей рук и ноги по щиколотку. Однако эти правила не мешают иранским модницам выглядеть стильно, не нарушая при этом исламских законов.
Читайте также: Как живется простым женщинам в современном Иране. Фото
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