Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото

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Эти шедевры противоречат всем законам гравитации.

В разных городах мира есть множество величественных памятников, потрясающих скульптур и необычных статуй.

Можно смело утверждать, что гравитации нет, или создатели скульптур очень умело ее обошли.