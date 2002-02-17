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Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. ФотоВпечатляющие статуи и скульптуры со всего мира.

Настоящее искусство не только впечатляет и поражает, но и раздвигает границы возможного и ломает шаблоны. Скульптура – превосходный способ разрушить стереотипы. В этом обзоре собраны скульптуры, существование которых кажется невозможным, поскольку они ставят под сомнение незыблемый закон всемирного тяготения. «Как это возможно?!» - так и хочется воскликнуть, когда видишь эти произведения искусства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. «Сила природы»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Знаменитая скульптура Лоренцо Квинни.

2. «Вурса»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Одна из самых необычных скульптур Даниэля Фирмана.

3. «Книжный водопад»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Удивительный книжный водопад от Алисии Мартин.

4. «Проволочные феи»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Удивительные проволочные феи скульптора Робина Уайта.

5. «Парящий камень»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Настоящий шедевр в исполнении Смабана Аббаса.

6. «Кофейный поцелуй»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Смелая скульптура Джонсона Цанга.

7. «Бросок VI»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Скульптура, которой удалось бросить вызов законам гравитации.

8. «Забирай мою молнию, но не трогай мой гром»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Искажение реальности. Автор: Alex Chinneck.

9. Бронзовые «путешественники»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Призрачный образ от знаменитого скульптора Бруно Каталано.

10. «Переход»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Статуя современного скульптора Фредрика Раддума, поражающая своей неординарностью.

11. «Падающий полицейский»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Невероятная скульптура, которая бросает вызов гравитации.

12. «Окно с лестницей — помощи ждать поздно»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Скульптура, парящая в небе от Леандро Эрлиха.

13. «Гиперреалистичные иллюзии»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Гиперреалистичные иллюзии из дерева от Тома Эккерта.

14. Автомобильные скульптуры

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Парящие в воздухе автомобильные скульптуры от известного скульптора Джерри Джуда.

15. «Апельдорнские девы»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Прекрасные девы Элисабет Стинстра.

16. Скульптурные фантазии

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Парящие скульптуры от Jerzy Kedziora.

17. «Пентатека»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Знаменитая скульптура Фабиана Мереля.

18. «Мебельная гора, последний переезд»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Сюрреалистическая инсталляция от Леандро Эрлиха.

19. «Подберись и соберись»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Скульптур, который ставит под сомнение законы гравитации.

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20. «Балансировка камней»

Скульптуры, бросающие вызов законам физики. Фото


Чудеса балансировки от Андриана Грея.
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 Теги: скульптуры, физика

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Сегодня, 13:30 » Автор: Анна Мартынова
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