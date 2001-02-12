Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото

Несмотря на свой успех, Гвилим по-прежнему остается скромным парнем.



После того, как понятие "ламберсексеал," или как его еще называют "хипстер, прикидывающийся дровосеком," вошло в моду, подборки фотографий в Интернете с мужчинами "без бороды и с бородой" стабильно набираются сотни тысяч просмотров и пользуются бешеной популярностью, пишет



Однако в случае с Гвилимом из Британии такое сопоставление его образа "без и с бородой" и правда не только ошеломляющее, но еще и интересно тем, что решение изменить свой имидж полностью изменило его жизни - и изменило ее определенно к лучшему!



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В 21 год Гвилим Пью (Gwilym Pugh) организовал собственную небольшую компанию по страхованию. Он работал из дома, оборудовав под офис собственную гостиную. 12-часовой рабочий день был для него нормой, в конце концов, деньги сами собой не делаются.







"У меня тогда было немало лишнего веса, - вспоминает Гвилим. - Я работал по 12 часов в день, плюс у меня еще были проблемы со здоровьем, которые не позволяли мне заниматься спортом в полную меру. Зато бизнес хорошо шел. И тем не менее, я понимал, что надо что-то менять в своей жизни, потому что деньги деньгами, а здоровье мое явно ухудшалось."







Мало выходя в люди из-за напряженной работы, ведя малоподвижный образ жизни, неудивительно, что Гвилим на тот момент был довольно застенчивым молодым человеком. Ему нравились встречи с друзьями и вечеринки, но при этом назвать его уверенным в себе все же было бы преувеличением.







Первым шагом к изменению своей жизни было его решение с друзьями организовать фолк-группу. В связи с этим решением парикмахер, который стриг и брил Гвилима уже несколько лет, настоял на том, чтобы парень отрастил бороду и изменил свой стиль на более подходящий для выступления на сцене как фолк-музыкант.







Отрастив бороду, парень внезапно понял, что с новым имиджем он стал действительно выглядеть намного лучше. Это подвигло его на коррекцию своей диеты. Проблемы со здоровьем по-прежнему не позволяли ему изводить себя тренировками, но силы, однако парень внезапно понял, что есть и другие способы заниматься спортом - совсем не обязательно сидеть до седьмого пота в тренажерном зале.







Гвилим похудел на 40 килограмм, занялся бегом, йогой, и сейчас в нем едва ли можно узнать того застенчивого и неуверенного в себе парня, каким он был пять лет назад. Гвилим завел себе Инстаграм, и в какой-то момент его заметил дизайнер Натан Палмер, пригласив рыжего Гвилима принять участие в рекламной кампании одежды.







С момента этой встречи карьера Гвилима радикально изменилась. Сейчас он успешно занимается в модельном бизнесе, будучи под патронажем британского агентства AMCK Models. На счету парня уже много рекламных кампаний, в том числе с Vans, Bud Light, Diesel, и сейчас он является лицом последнего проекта Дэвида Бекхема "House 99."

























Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter После того, как понятие "ламберсексеал," или как его еще называют "хипстер, прикидывающийся дровосеком," вошло в моду, подборки фотографий в Интернете с мужчинами "без бороды и с бородой" стабильно набираются сотни тысяч просмотров и пользуются бешеной популярностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология Однако в случае с Гвилимом из Британии такое сопоставление его образа "без и с бородой" и правда не только ошеломляющее, но еще и интересно тем, что решение изменить свой имидж полностью изменило его жизни - и изменило ее определенно к лучшему!В 21 год Гвилим Пью (Gwilym Pugh) организовал собственную небольшую компанию по страхованию. Он работал из дома, оборудовав под офис собственную гостиную. 12-часовой рабочий день был для него нормой, в конце концов, деньги сами собой не делаются."У меня тогда было немало лишнего веса, - вспоминает Гвилим. - Я работал по 12 часов в день, плюс у меня еще были проблемы со здоровьем, которые не позволяли мне заниматься спортом в полную меру. Зато бизнес хорошо шел. И тем не менее, я понимал, что надо что-то менять в своей жизни, потому что деньги деньгами, а здоровье мое явно ухудшалось."Мало выходя в люди из-за напряженной работы, ведя малоподвижный образ жизни, неудивительно, что Гвилим на тот момент был довольно застенчивым молодым человеком. Ему нравились встречи с друзьями и вечеринки, но при этом назвать его уверенным в себе все же было бы преувеличением.Первым шагом к изменению своей жизни было его решение с друзьями организовать фолк-группу. В связи с этим решением парикмахер, который стриг и брил Гвилима уже несколько лет, настоял на том, чтобы парень отрастил бороду и изменил свой стиль на более подходящий для выступления на сцене как фолк-музыкант.Отрастив бороду, парень внезапно понял, что с новым имиджем он стал действительно выглядеть намного лучше. Это подвигло его на коррекцию своей диеты. Проблемы со здоровьем по-прежнему не позволяли ему изводить себя тренировками, но силы, однако парень внезапно понял, что есть и другие способы заниматься спортом - совсем не обязательно сидеть до седьмого пота в тренажерном зале.Гвилим похудел на 40 килограмм, занялся бегом, йогой, и сейчас в нем едва ли можно узнать того застенчивого и неуверенного в себе парня, каким он был пять лет назад. Гвилим завел себе Инстаграм, и в какой-то момент его заметил дизайнер Натан Палмер, пригласив рыжего Гвилима принять участие в рекламной кампании одежды.С момента этой встречи карьера Гвилима радикально изменилась. Сейчас он успешно занимается в модельном бизнесе, будучи под патронажем британского агентства AMCK Models. На счету парня уже много рекламных кампаний, в том числе с Vans, Bud Light, Diesel, и сейчас он является лицом последнего проекта Дэвида Бекхема "House 99."



