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Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото

Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. ФотоНесмотря на свой успех, Гвилим по-прежнему остается скромным парнем.

После того, как понятие "ламберсексеал," или как его еще называют "хипстер, прикидывающийся дровосеком," вошло в моду, подборки фотографий в Интернете с мужчинами "без бороды и с бородой" стабильно набираются сотни тысяч просмотров и пользуются бешеной популярностью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология

Однако в случае с Гвилимом из Британии такое сопоставление его образа "без и с бородой" и правда не только ошеломляющее, но еще и интересно тем, что решение изменить свой имидж полностью изменило его жизни - и изменило ее определенно к лучшему!

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В 21 год Гвилим Пью (Gwilym Pugh) организовал собственную небольшую компанию по страхованию. Он работал из дома, оборудовав под офис собственную гостиную. 12-часовой рабочий день был для него нормой, в конце концов, деньги сами собой не делаются.

Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото


"У меня тогда было немало лишнего веса, - вспоминает Гвилим. - Я работал по 12 часов в день, плюс у меня еще были проблемы со здоровьем, которые не позволяли мне заниматься спортом в полную меру. Зато бизнес хорошо шел. И тем не менее, я понимал, что надо что-то менять в своей жизни, потому что деньги деньгами, а здоровье мое явно ухудшалось."

Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото


Мало выходя в люди из-за напряженной работы, ведя малоподвижный образ жизни, неудивительно, что Гвилим на тот момент был довольно застенчивым молодым человеком. Ему нравились встречи с друзьями и вечеринки, но при этом назвать его уверенным в себе все же было бы преувеличением.

Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото


Первым шагом к изменению своей жизни было его решение с друзьями организовать фолк-группу. В связи с этим решением парикмахер, который стриг и брил Гвилима уже несколько лет, настоял на том, чтобы парень отрастил бороду и изменил свой стиль на более подходящий для выступления на сцене как фолк-музыкант.

Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото


Отрастив бороду, парень внезапно понял, что с новым имиджем он стал действительно выглядеть намного лучше. Это подвигло его на коррекцию своей диеты. Проблемы со здоровьем по-прежнему не позволяли ему изводить себя тренировками, но силы, однако парень внезапно понял, что есть и другие способы заниматься спортом - совсем не обязательно сидеть до седьмого пота в тренажерном зале.

Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото


Гвилим похудел на 40 килограмм, занялся бегом, йогой, и сейчас в нем едва ли можно узнать того застенчивого и неуверенного в себе парня, каким он был пять лет назад. Гвилим завел себе Инстаграм, и в какой-то момент его заметил дизайнер Натан Палмер, пригласив рыжего Гвилима принять участие в рекламной кампании одежды.

Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото


С момента этой встречи карьера Гвилима радикально изменилась. Сейчас он успешно занимается в модельном бизнесе, будучи под патронажем британского агентства AMCK Models. На счету парня уже много рекламных кампаний, в том числе с Vans, Bud Light, Diesel, и сейчас он является лицом последнего проекта Дэвида Бекхема "House 99."

Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
Отрастив бороду этот парень полностью перевернул свою жизнь. Фото
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 Теги: модель, борода

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