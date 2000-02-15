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Раздел: Фоторепортажи  
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Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото

Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. ФотоУ него уже много последователей.

Райан Картер искал повод, чтобы проводить больше времени со своей собакой, и не придумал ничего лучше, чем устраивать с ней кемпинги. Города Нэшвиль и Теннесси поддержали идею "убедить мир отправить в поход со своими собаками", и вскоре #campingwithdogs в Twitter и Instagram стали очень популярными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Кампания "Кемпинг с собаками" была поддержана многими, и 5-го сентября состоялся первый "Национальный День Отдыха с собаками". Эти ребята призывают каждого "ценить и радовать своих четвероногих друзей, которые пойдут за нами даже на край света".

Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
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 Теги: собака, поход

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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