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Парень покорил Instagram, отправившись в поход с собакой. Фото
У него уже много последователей.
Райан Картер искал повод, чтобы проводить больше времени со своей собакой, и не придумал ничего лучше, чем устраивать с ней кемпинги. Города Нэшвиль и Теннесси поддержали идею "убедить мир отправить в поход со своими собаками", и вскоре #campingwithdogs в Twitter и Instagram стали очень популярными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Кампания "Кемпинг с собаками" была поддержана многими, и 5-го сентября состоялся первый "Национальный День Отдыха с собаками". Эти ребята призывают каждого "ценить и радовать своих четвероногих друзей, которые пойдут за нами даже на край света".
Райан Картер искал повод, чтобы проводить больше времени со своей собакой, и не придумал ничего лучше, чем устраивать с ней кемпинги. Города Нэшвиль и Теннесси поддержали идею "убедить мир отправить в поход со своими собаками", и вскоре #campingwithdogs в Twitter и Instagram стали очень популярными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Парень покорил Instagram пародиями на гламурные образы звезд
Кампания "Кемпинг с собаками" была поддержана многими, и 5-го сентября состоялся первый "Национальный День Отдыха с собаками". Эти ребята призывают каждого "ценить и радовать своих четвероногих друзей, которые пойдут за нами даже на край света".
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