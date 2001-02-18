Раздел: Фоторепортажи
Оригинальный дизайн стен преобразит любую комнату. Фото
Креативные идеи оформления.
После того, как всё самое сложное позади и ремонт давным-давно окончен, остаётся лишь одно – заняться декором, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Украшение квартиры не только поднимет вам настроение, а и поможет создать ту самую невероятную атмосферу уюта и тепла, которая будет радовать день ото дня. Можно начать с простого: вазочки, статуэтки, картины, фотографии, растения и прочие милые безделушки. Но в современном мире огромных возможностей, дизайнеры советуют стартовать с оформления стен, делая на них ключевой акцент.
Читайте также: Оригинальный дизайн интерьера красивых особняков. Фото
В данном случае все методы хороши от предложенных идей и товаров на рынке до воплощения собственных фантазий при помощи подручных средств.
После того, как всё самое сложное позади и ремонт давным-давно окончен, остаётся лишь одно – заняться декором, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Украшение квартиры не только поднимет вам настроение, а и поможет создать ту самую невероятную атмосферу уюта и тепла, которая будет радовать день ото дня. Можно начать с простого: вазочки, статуэтки, картины, фотографии, растения и прочие милые безделушки. Но в современном мире огромных возможностей, дизайнеры советуют стартовать с оформления стен, делая на них ключевой акцент.
Читайте также: Оригинальный дизайн интерьера красивых особняков. Фото
В данном случае все методы хороши от предложенных идей и товаров на рынке до воплощения собственных фантазий при помощи подручных средств.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
130
0
Оставьте свой комментарий