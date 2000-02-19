» » Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото

Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото Тренды и антитренды маникюра 2018.

Всегда приятно взглянуть на ухоженные ноготки с аккуратным маникюром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

А заядлые модницы и вовсе из дома не выходят, если их маникюр не соответствует последним fashion-тенденциям. Весна уже не за горами, а это значит, что на подходе новый сезон с новыми модными веяниями.

Читайте также: Идеи маникюра на Хэллоуин 2016. Фото

Что будет в тренде в этом году, а какой маникюр лучше не делать, чтобы не сойти за деревенщину, далее в обзоре.

Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: маникюр, мода

Загрузка...
Сегодня, 14:47 » Автор: Татьяна Ларина
     106
     0

Похожие новости по теме

Крутые идеи для осеннего маникюра. Фото Крутые идеи для осеннего маникюра. Фото

20 потрясающий идей осеннего маникюра, которые должна попробовать каждая модница

Летний маникюр: яркие идеи для отпуска. Фото Летний маникюр: яркие идеи для отпуска. Фото

Бери на заметку маникюр хаки, ведь это один из самых горячих трендов сезона.

Яркие идеи весеннего маникюра. Фото Яркие идеи весеннего маникюра. Фото

Не знаешь, как украсить свои ноготки?

Праздничные идеи новогоднего маникюра. Фото Праздничные идеи новогоднего маникюра. Фото

Праздничный женский образ станет незавершенным без ухоженных ногтей.

Идеи маникюра на Хэллоуин 2016. Фото Идеи маникюра на Хэллоуин 2016. Фото

Подборка жутких вариантов маникюра на Хэллоуин.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх