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Встречаем весну: свежие идеи и устаревшие тенденции маникюра. Фото
Тренды и антитренды маникюра 2018.
Всегда приятно взглянуть на ухоженные ноготки с аккуратным маникюром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
А заядлые модницы и вовсе из дома не выходят, если их маникюр не соответствует последним fashion-тенденциям. Весна уже не за горами, а это значит, что на подходе новый сезон с новыми модными веяниями.
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Что будет в тренде в этом году, а какой маникюр лучше не делать, чтобы не сойти за деревенщину, далее в обзоре.
Всегда приятно взглянуть на ухоженные ноготки с аккуратным маникюром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
А заядлые модницы и вовсе из дома не выходят, если их маникюр не соответствует последним fashion-тенденциям. Весна уже не за горами, а это значит, что на подходе новый сезон с новыми модными веяниями.
Читайте также: Идеи маникюра на Хэллоуин 2016. Фото
Что будет в тренде в этом году, а какой маникюр лучше не делать, чтобы не сойти за деревенщину, далее в обзоре.
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