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Раздел: Фоторепортажи  
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Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото

Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. ФотоУ девушки необычное хобби.

23-летняя модель Эмили Ример (Emily Riemer) знакома не только с миром модных фотосессий и гламура, но и с рыбалкой. Для этой девушки рыбалка является не просто хобби, а смыслом жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Эмили участвует в различных соревнованиях рыбаков и ловит рыбу у побережья Флориды и в Карибском бассейне. При этом она не забывает делиться фотографиями своего улова, который для большего эффекта она демонстрирует в бикини.

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Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
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 Теги: красота, девушка

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Сегодня, 15:17 » Автор: Анна Мартынова
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