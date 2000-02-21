Раздел: Фоторепортажи
Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
У девушки необычное хобби.
23-летняя модель Эмили Ример (Emily Riemer) знакома не только с миром модных фотосессий и гламура, но и с рыбалкой. Для этой девушки рыбалка является не просто хобби, а смыслом жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Эмили участвует в различных соревнованиях рыбаков и ловит рыбу у побережья Флориды и в Карибском бассейне. При этом она не забывает делиться фотографиями своего улова, который для большего эффекта она демонстрирует в бикини.
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23-летняя модель Эмили Ример (Emily Riemer) знакома не только с миром модных фотосессий и гламура, но и с рыбалкой. Для этой девушки рыбалка является не просто хобби, а смыслом жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Эмили участвует в различных соревнованиях рыбаков и ловит рыбу у побережья Флориды и в Карибском бассейне. При этом она не забывает делиться фотографиями своего улова, который для большего эффекта она демонстрирует в бикини.
Читайте также: Эту девушку считают самой красивой в мире шахматисткой. Фото
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