Раздел: Фоторепортажи
Мороз превратил водопады Украины в льдины. Фото
Зрелище просто волшебное.
Зима, несмотря на приближение весны, не собирается уступать свои позиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Украину накрыли морозы, ветра и метели. А на Прикарпатье даже замерзли водопады. О
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"На Прикарпатье замерзли водопады Девичьи слезы, Гук, Пробий и Манявский водопад", - говорится в сообщении.
Зима, несмотря на приближение весны, не собирается уступать свои позиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.
Украину накрыли морозы, ветра и метели. А на Прикарпатье даже замерзли водопады. О
Читайте также: В Нью-Йорке мороз превратил фонтаны в сосульки
"На Прикарпатье замерзли водопады Девичьи слезы, Гук, Пробий и Манявский водопад", - говорится в сообщении.
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