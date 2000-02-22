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Раздел: Фоторепортажи  
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Мороз превратил водопады Украины в льдины. Фото

Мороз превратил водопады Украины в льдины. ФотоЗрелище просто волшебное.

Зима, несмотря на приближение весны, не собирается уступать свои позиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

Украину накрыли морозы, ветра и метели. А на Прикарпатье даже замерзли водопады. О

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"На Прикарпатье замерзли водопады Девичьи слезы, Гук, Пробий и Манявский водопад", - говорится в сообщении.

Мороз превратил водопады Украины в льдины. Фото
Мороз превратил водопады Украины в льдины. Фото
Мороз превратил водопады Украины в льдины. Фото
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 Теги: водопад, лед

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Сегодня, 15:27 » Автор: Анна Мартынова
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