Архитектурные проекты, способные спасти от всемирного потопа. Фото

Сегодня даже школьники знают, что глобальное потепление — это вполне реальная проблема, которая каждый год только усугубляется. В результате этого явления многие части мира затопит водой. И уже сегодня некоторые ученые готовятся к подобному сценарию и делают всё, чтобы помочь людям приспособиться жить в новых условиях. Некоторые из инновационных архитектурных проектов уже реальны, другие все еще находятся на стадии чертежей. Но все они демонстрируют, что люди уже готовы выйти за пределы побережья и покорить океан, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate СШАУчитывая постоянно растущее население Калифорнии, необходимо будет найти новые и лучшие способы генерации как электроэнергии, так и питьевой воды, причем делая это устойчивым образом. В 2016 году на конкурсе архитектурного дизайна Land Art Generator Initiative Design Competition предложили проект «Рipe».По словам инженеров компании Khalili Engineers, создателей «Рipe», проект должен «напоминать людям об их огромной зависимости от воды и о необходимости ценить этот жизненно важный подарок природы». Похожая на удлиненным дискотечный шар, труба будет расположена на относительно небольшом расстоянии от пирса Санта-Моники. Большая часть ее поверхности будет покрыта солнечными батареями, способными генерировать 10 000 МВт-ч электроэнергии в год.Этого будет достаточно для питания встроенной системы электромагнитной фильтрации (EF), которая, в свою очередь, будет производить каждый год 5,7 миллиарда литров свежей питьевой воды. В отличие от других традиционных процессов опреснения, используемая здесь система EF не требует каких-либо химических веществ для своей работы. Кроме того, для трубы требуется всего 55% от энергии, необходимой для традиционных опреснительных процессов. Другим преимуществом является ее дизайн.ДанияСреди всех проектов, представленных до сих пор, ни один не был связан с проблемой недорогого жилья (разве что, кроме плавающей палатки). Специалисты из Bjarke Ingels Group (BIG) предложили свое решение этой проблемы, получившее название «Urban Rigger». Их конструкция состоит из девяти транспортировочных контейнеров, расположенных друг над другом под разными углами, что позволяет установить на плавучей платформе 15 отдельных апартаментов и общий сад с барбекю между ними.Пристыкованный в городской гавани Копенгагена, «Urban Rigger» на самом деле является студенческим общежитием. Его окна и двери расположены на концах и боках каждого из контейнеров, которые соединены друг с другом. Ниже уровня моря и внутри самой плавучей платформы имеется 12 складских помещений, а также полностью автоматизированная прачечная.В верхних трех транспортных контейнерах также используются их крыши, которые действуют как место для встреч жителей, а также для производства электроэнергии. Одна из крыш - терраса, другая покрыта солнечными батареями, а в третья покрыта травой.НорвегияЮжная оконечность Норвегии станет домом для первого в Европе подводного ресторана. Известный как «Under», этот наполовину погруженный в воду ресторан площадью 600 квадратных метров также будет служить исследовательским центром морской дикой природы. Издалека Under выглядит как бетонный монолит, который упал с неба и медленно погружается в воды Северного моря. Его гладкая поверхность резко контрастирует с окружающими зубчатыми скалами.Стены ресторана толщиной 5 метров, а его огромные акриловые окна обеспечат впечатляющий вид на морские глубины. Основание всей конструкции будет крепко опираться на морское дно, примерно на 5 метров ниже уровня моря. Разработанный норвежской архитектурной фирмой Snøhetta подводный ресторан также будет более эффективно использовать окружающую экосистему.Внешние стены, хотя и гладкие и гладкие, имеют довольно грубую поверхность. Это сделано специально, чтобы различные моллюски прикреплялись к ней и со временем сформировали риф, который будет очищать окружающую воду, а также привлекать разнообразных обитателей моря, чтобы ими могли восхищаться посетители ресторана. Дизайн, освещение и атмосфера внутри будут идеально сочетаться с Северным морем, чтобы у посетителей создавалось впечатление, будто они находятся в футуристической подводной лодке.ГолландияЗа время своего краткого существования на Земле цивилизация захватила большую часть суши, которую «делили между собой» многие другие живые существа. В настоящее время некоторые городские районы настолько плотно застроены, что в них практически нет зеленых насаждений. В качестве средства противодействия этой неблагоприятной ситуации голландская архитектурная фирма под названием Waterstudio разработала дизайн, который позволит решить проблему зеленых насаждений внутри города, и при этом не будет занимать столь дорогостоящего свободное место.«Sea Tree» (Морское дерево) использует технологию, применяемую в нефтяных прибрежных вышках. Подобные «Морские деревья» могут быть закреплены в гаванях, озерах или даже реках. Что особенно интересно в подобном дизайне, так это то, что «деревья» будут доступны только для мелких животных, таких как птицы, летучие мыши, пчелы, насекомые и т. д.Подобные строения, на которые людям доступ будет закрыт, будут состоять из нескольких горизонтальных слоев растительности, среди которых крошечные представители фауны смогут чувствовать себя как дома, не опасаясь прямого вмешательства человека. Ниже уровня воды дерево станет идеальной средой обитания для морских видов и даже позволит создавать коралловые рифы. Технология, необходимая для создания «Sea Tree», уже существует в форме вышеупомянутых нефтяных вышек. И после нескольких модификаций любая из них может легко стать «Sea Tree».СШАНесмотря на то, что это не настоящая яхта, данный плавучий дом часто называют именно так. Разработанный архитектором Коэном Олтуисом из Waterstudio, совместно с проектной компанией Arkup из Майами, эти «жилые яхты», вероятно, будут будущим прибрежной жизни. Созданные на 100% устойчивыми и самодостаточными, эти дома будут способны противостоять сильным ветрам, сильным штормам и даже ураганам 4-й категории.Зафиксированные на четырех 12-метровых крепких гидравлических опорах, эти дома могут подниматься и опускаться (автоматически или по желанию владельцев), чтобы соответствовать повышению уровня моря. Крыша полностью покрыта солнечными батареями, а избыточная энергия накапливается в современных аккумуляторах. Наружные стены имеют высококачественную изоляцию, чтобы сохранять внутреннюю температуру постоянной круглый год. Терраса площадью 26,75 квадратных метров может убираться внутрь дома и окружена ударопрочными стеклянными панелями.Жилая яхта полностью оснащена системами сбора дождевой воды и очистки воды, а также оборудованием для утилизации отходов. Система смарт-связи, которая включает в себя WiFi- антенны, LTE, УКВ и спутниковое телевидение, позволит поддерживать постоянный контакт с остальным миром, независимо от погодных условий на улице. Если потребуется уйти от приближающегося шторма, либо просто захочется совершить экскурсию вдоль берега, «Residential yacht» может отсоединяться от своих ног и двигаться со скоростью до 7 узлов, благодаря двум электрическим двигателям мощностью 136 лошадиных сил.ГерманияДаже такие простые виды отдыха, как кемпинг или отдых с палатками, вероятно, нужно будет адаптироваться к будущему повышению уровня моря. И многие могут быть удивлены, узнав, что на самом деле уже придумали средство для решения этой проблемы - палатку «Shoal Tent». Созданная компанией SmithFly Designs, эта плавающая палатка, вероятно, не задумывалась с учетом идеи изменения климата. Тем не менее, если кто-то ищет возможность расположиться лагерем прямо на воде, то «Shoal Tent» идеальна для него.Водонепроницаемая палатка, изготовленная из сложных материалов, не использует металлические опоры — вместо этого в ней для поддержки в вертикальном положении используется надувная структура. Она сделана таким образом, чтобы не было риска опрокидывания даже при сильном ветре. В «Shoal Tent» также используются сверхпрочные молнии и липучки, которые легко открыть изнутри, позволяя пользователю выйти с любой стороны палатки в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации.Цель этой палатки состоит в том, чтобы иметь предоставить туристам уникальный опыт, позволив им спать под звездами, чувствуя себя как на водяной кровати. «Shoal Tent» поставляется в комплекте с сумкой для хранения, ручным насосом и набором заплаток.ЯпонияЕще в 2014 году японская строительная команда Shimizu Corp обнародовала свою концепцию потенциального подводного поселения, известного как «Ocean Spiral» (Океанская спираль). В отличие от палатки, описанной выше, этот город определенно был разработан с учетом изменения климата. Когда он будет построен, то сможет разместить около 5000 человек внутри сферической структуры, расположенной вблизи поверхности воды. Эта жилая сфера будет соединена с дном океана, находящимся под ней на глубине 4 километраЮ посредством 14-километровой спиральной конструкции.Спираль имеет двойное предназначение: во-первых она будет использоваться для удержания сферы на месте, а также позволит ей получать энергию непосредственно от самого моря. В самом низу появится так называемая «земляная фабрика», которая будет использовать микроорганизмы для превращения углекислого газа в метан. Вдоль спирали будут располагаться многочисленные силовые генераторы, которые будут вырабатывать энергию, используя разницу в температуре воды посредством процесса, известного как конверсия тепловой энергии океана.Представитель компании сказал, что «это реальная цель, а не мечта». Весь проект оценивается примерно в 25 миллиардов долларов, но придется подождать примерно 15 лет, прежде чем все необходимые технологии будут усовершенствованы.АвстралияРека Ярра, протекающая через австралийский Мельбурн была любимым местом для купания для многих жителей города. Здесь регулярно проводились 5-километровые заплывы, в которых участвовали десятки мельбурнцев, занимающихся спортом. Но с 1964 года купание в Ярре было запрещено из-за сильно возросшего загрязнения. Тем не менее, некоммерческая организация Yarra Swim Co решила вернуть это популярное времяпровождение жителям Мельбурна. И чтобы сделать это, они пригласили лондонскую Studio Octopi, чтобы построить плавучий бассейн прямо в реке Ярра.Хотя проект по-прежнему находится на стадии чертежей, если он получит одобрение местного правительства и достаточные инвестиции, он станет реальностью. На чертежах изображен павильон на берегу реки, в котором будут размещены касса, раздевалки и кафе. Затем дорожка от него ведет к 25-метровому бассейну, окруженному с трех сторон понтонами, по которым можно ходить.Что особенно увлекательно в этом проекте, так это то, что он будет использовать приливы реки, чтобы фильтровать воду внутри бассейна. Это позволит безопасно плавать круглый год.АнглияВ Вестминстерском дворце в Лондоне, расположен британский парламент. Сегодня дворец нуждается в срочных ремонтных работах, стоимость которых оценивается более чем в 7 миллиардов долларов, а займут они около 6 лет. Депутаты и лорды будут перемещены на время реконструкции. Говорят, что это перемещение обойдется британцам в дополнительных 2,8 миллиарда долларов. К счастью, крупнейшая в мире архитектурная фирма Gensler выдвинула радикальную концепцию строительства временного здания парламента рядом с Вестминстером непосредственно на реке Темза.Это будет 260-метровый плавающий стеклянный купол «Floating the UK Parliament», погруженный в воду на 42 метра. Его конструкция была вдохновлена крышей Вестминстер-холла, самой старой части дворца, которая также является самой большой средневековой деревянной крышей во всей Европе. Важно также то, что весь проект будет стоить всего около 225 миллионов долларов.АнглияПосле нескольких лет кропотливых исследований, архитектор Джанкарло Зема в сотрудничестве с дизайнерско-строительной компанией EcoFloLife разработал «WaterNest 100» - экологически чистое плавающее жилье, которое идеально подходит для жизни возле побережья. Обладая площадью около 100 квадратных метров, круглый дом имеет диаметр 12 метров и высоту 4 метра. Он сделан почти полностью из переработанных материалов, а его крыша покрыта солнечными батареями, которые способны генерировать электричество в объеме, достаточном для удовлетворения нужд дома.В «WaterNest 100» используются современные естественные системы микро-вентиляции и кондиционирования воздуха, что классифицирует дом как жилую среду обитания с низким энергопотреблением. В нем также есть два больших балкона по бокам и несколько больших окон, обеспечивающие как естественный свет, так и идеальный вид на реку, озеро или залив, в котором будет расположен дом. Его форма и дизайн также способствуют очень широкому спектру применения (помимо использования в качестве жилья). «WaterNest 100» может превращаться в офисы, рестораны, бары, магазины или что-то еще, что может понадобиться «плавучему сообществу».Помимо просторного и уютного дизайна, WaterNest использует цифровую систему «все-в-одном», которая контролирует буквально все в доме и снаружи. Это позволяет не только контролировать количество энергии, но и облегчить управление системами освещения и звука, светильниками и системами сигнализации.