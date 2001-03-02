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Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото

Необычные платья от Сильви Фэкон. ФотоПлатья как искусство

Французский дизайнер Сильви Фэкон (Sylvie Facon) шьёт платья из таких красивых материалов и с таким вниманием к деталям, что они могли бы украсить собой любой подиум, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

В результате трудоемкого рабочего процесса на свет появляются одеяния из книжных корешков, расписные наряды или платья с вшитой скрипкой.

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Она работала над платьями с художником по костюмам Морган Е. Гросдеманж (Morgane E. Grosdemange), а одежда, вдохновлённая стимпанком, подчёркивает невероятную универсальность навыков Сильви Фэкон.

Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
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 Теги: платье, мода

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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