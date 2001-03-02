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Необычные платья от Сильви Фэкон. Фото
Платья как искусство
Французский дизайнер Сильви Фэкон (Sylvie Facon) шьёт платья из таких красивых материалов и с таким вниманием к деталям, что они могли бы украсить собой любой подиум, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
В результате трудоемкого рабочего процесса на свет появляются одеяния из книжных корешков, расписные наряды или платья с вшитой скрипкой.
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Она работала над платьями с художником по костюмам Морган Е. Гросдеманж (Morgane E. Grosdemange), а одежда, вдохновлённая стимпанком, подчёркивает невероятную универсальность навыков Сильви Фэкон.
Французский дизайнер Сильви Фэкон (Sylvie Facon) шьёт платья из таких красивых материалов и с таким вниманием к деталям, что они могли бы украсить собой любой подиум, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
В результате трудоемкого рабочего процесса на свет появляются одеяния из книжных корешков, расписные наряды или платья с вшитой скрипкой.
Читайте также: Необычные свадебные платья с цветным подолом. Фото
Она работала над платьями с художником по костюмам Морган Е. Гросдеманж (Morgane E. Grosdemange), а одежда, вдохновлённая стимпанком, подчёркивает невероятную универсальность навыков Сильви Фэкон.
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