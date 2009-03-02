Самые красивые станции метро со всего мира. Фото

Настоящие архитектурные шедевры.



Некоторые станции метро в мире являются настоящими произведениями искусства и могут похвастаться прекрасными стеклянными мозаиками и экспозициями, передает



Станция на бульваре Формоза в Гаосюне, Тайфань, представляет собой настоящее произведение искусства из 4500 стеклянных панелей. Его даже называют самым большим стеклом в мире. Станция является популярным местом для проведения свадеб.







Еще одна станция в Гаосюне достойна внимания. В ней природа будто продолжается внутри и снаружи Центрального парка. Трава и искусственные цветы выстроены по эскалаторам и лестницам, ведущим к платформе.







Станцию Толедо в Неаполе освещают красивые огни. Сама станция находится на глубине 50 метров и является одной из самых глубоких в Неаполе.







Показали вестибюль станции метро "Левобережная" после ремонта







Этот чудесный потолок можно увидеть в Большом Центральном Терминале Манхэттена. Станции Нью-Йорка всегда критикуют за серость, но эта станция прекрасна. Кстати, она занесена в книгу рекордов Гиннеса как станция с самым большим количеством платформ.







Заблудитесь в воображаемом мире Жюля Верна на станции искусств Et Métiers в Париже, которая была спроектирована комическим художником Франсуа Шуйтеном и включает в себя медные стены с иллюминаторами и гигантскими шестернями, которые висят на потолке.







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Дубай известен своим богатством, и его Халид Бин Аль-Валид-стрит не является исключением. Массивные люстры в форме светящихся медуз свисают с его потолков, чтобы нести синее свечение над станцией, в которой также естьь изображения традиционных жемчужных водолазов.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Некоторые станции метро в мире являются настоящими произведениями искусства и могут похвастаться прекрасными стеклянными мозаиками и экспозициями, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР Станция на бульваре Формоза в Гаосюне, Тайфань, представляет собой настоящее произведение искусства из 4500 стеклянных панелей. Его даже называют самым большим стеклом в мире. Станция является популярным местом для проведения свадеб.Еще одна станция в Гаосюне достойна внимания. В ней природа будто продолжается внутри и снаружи Центрального парка. Трава и искусственные цветы выстроены по эскалаторам и лестницам, ведущим к платформе.Станцию Толедо в Неаполе освещают красивые огни. Сама станция находится на глубине 50 метров и является одной из самых глубоких в Неаполе.Показали вестибюль станции метро "Левобережная" после ремонтаЭтот чудесный потолок можно увидеть в Большом Центральном Терминале Манхэттена. Станции Нью-Йорка всегда критикуют за серость, но эта станция прекрасна. Кстати, она занесена в книгу рекордов Гиннеса как станция с самым большим количеством платформ.Заблудитесь в воображаемом мире Жюля Верна на станции искусств Et Métiers в Париже, которая была спроектирована комическим художником Франсуа Шуйтеном и включает в себя медные стены с иллюминаторами и гигантскими шестернями, которые висят на потолке.Дубай известен своим богатством, и его Халид Бин Аль-Валид-стрит не является исключением. Массивные люстры в форме светящихся медуз свисают с его потолков, чтобы нести синее свечение над станцией, в которой также естьь изображения традиционных жемчужных водолазов.



