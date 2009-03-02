» » Самые красивые станции метро со всего мира. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Самые красивые станции метро со всего мира. Фото

Самые красивые станции метро со всего мира. ФотоНастоящие архитектурные шедевры.

Некоторые станции метро в мире являются настоящими произведениями искусства и могут похвастаться прекрасными стеклянными мозаиками и экспозициями, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Станция на бульваре Формоза в Гаосюне, Тайфань, представляет собой настоящее произведение искусства из 4500 стеклянных панелей. Его даже называют самым большим стеклом в мире. Станция является популярным местом для проведения свадеб.

Самые красивые станции метро со всего мира. Фото


Еще одна станция в Гаосюне достойна внимания. В ней природа будто продолжается внутри и снаружи Центрального парка. Трава и искусственные цветы выстроены по эскалаторам и лестницам, ведущим к платформе.

Самые красивые станции метро со всего мира. Фото


Станцию Толедо в Неаполе освещают красивые огни. Сама станция находится на глубине 50 метров и является одной из самых глубоких в Неаполе.

Самые красивые станции метро со всего мира. Фото


Показали вестибюль станции метро "Левобережная" после ремонта

Самые красивые станции метро со всего мира. Фото


Этот чудесный потолок можно увидеть в Большом Центральном Терминале Манхэттена. Станции Нью-Йорка всегда критикуют за серость, но эта станция прекрасна. Кстати, она занесена в книгу рекордов Гиннеса как станция с самым большим количеством платформ.

Самые красивые станции метро со всего мира. Фото


Заблудитесь в воображаемом мире Жюля Верна на станции искусств Et Métiers в Париже, которая была спроектирована комическим художником Франсуа Шуйтеном и включает в себя медные стены с иллюминаторами и гигантскими шестернями, которые висят на потолке.

Самые красивые станции метро со всего мира. Фото


Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Дубай известен своим богатством, и его Халид Бин Аль-Валид-стрит не является исключением. Массивные люстры в форме светящихся медуз свисают с его потолков, чтобы нести синее свечение над станцией, в которой также естьь изображения традиционных жемчужных водолазов.

Самые красивые станции метро со всего мира. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: метро, страны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:59 » Автор: Анна Мартынова
     56
     0

Похожие новости по теме

Необычные станции метро со всего мира. Фото Необычные станции метро со всего мира. Фото

Ради них стоит отправиться в путешествие.

Самые необычные в мире станции метро. Фото Самые необычные в мире станции метро. Фото

Словно в музее.

Самая длинная Самая длинная "художественная галерея" в мире. Фото

Метро — одна из главных визиток Стокгольма.

Словно подземные музеи: самые красивые станции метро. Фото Словно подземные музеи: самые красивые станции метро. Фото

Предлагаем обзор самых оригинальных и красивых станций метро в мире.

Самые красивые подземки в мире, которые обязательно нужно увидеть. Фото Самые красивые подземки в мире, которые обязательно нужно увидеть. Фото

Ниже собраны самые необычные и красивые станции метро со всего мира.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх