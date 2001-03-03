Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото

Интересен не только Лондон.



На случай путешествия в Великобританию не стоит ограничивать себя впечатлениями от всем известных достопримечательностей Лондона, передает



Команда Magi Metrics проанализировала более 300 тысяч постов в инстаграме по совокупности геотегов от локаций, в которых побывали пользователи, и хештегов, которые они выбрали для того, чтобы выразить свои впечатления от их посещения. В результате был составлен рейтинг самых привлекательных и живописных мест в стране.



Предлагаем вашему вниманию 15 самых полюбившихся туристам и местным жителям достопримечательностей в Великобритании за пределами серого Лондона.



1. Пляжи Клитхорпса







Самым популярным местом по мнению пользователей инстаграма оказалось то, о котором вы, скорее всего, и не слышали. Клитхорпс — типичный маленький английский курортный город, расположенный в северо-восточном Линкольншире. Хоть и не очевидный туристический пункт назначения, крошечный городок с населением около 40 тысяч человек очаровывает своей береговой линией и закатами, а также увлекает любителей фотографии постройками у моря антикварного вида.



2. Эдинбургский замок







Не так удивительно обнаружить в этом списке Эдинбургский замок — излюбленное место туристов в столице Шотландии. Сам замок украшает собой все вокруг, возвышаясь прямо в сердце Эдинбурга, а с его высоты открывается великолепный вид на город.



3. Тропа гигантов — побережье Козвэй Кост, Северная Ирландия







Тропа гигантов — это памятник природы, состоящий более чем из 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн, которые образовались в результате древнего извержения вулкана. Это популярное среди путешественников завораживающее место словно открывает портал в древний мир.



4. Дёрдл-Дор — Вест Лулворт, Дорсет, Англия







Вы, возможно, и не слышали об этом месте, но наверняка видели фото знаменитой каменной арки, возвышающейся над пляжем. Идеальное место для отдыха летом с запоминающимся видом на арку и белые скалы вдали.



5. Замок Эйлеан-Донан — Нагорье, Шотландия







Еще один живописный замок в Шотландском нагорье, стоящий на стыке трех озер.



6. Трон Артура







Этот древний вулкан, сидящий на 251-м метре над уровнем моря, находится прямо за Эдинбургом. С него открывается бесподобный вид на город.



7. Стоунхендж — Уилтшир, Англия







Прогуляйтесь по стопам своих неолитических предков. Самый известный доисторический памятник на земле.



8. Бленхеймский дворец — Оксфордшир, Англия







Это живописное строение является частью всемирного наследия, а также местом рождения Уинстона Черчилля.



9. Сноудония — Уэльс







Сноудония — это имя целого региона на севере Уэльса, на территории которого располагается национальный парк. Заповедник был основан в 1951 году, а сегодня там до сих пор ходит винтажный паровоз, на котором можно проездом насладиться завораживающими видами на горы.



10. Лох-Несс — Нагорье, Шотландия







Loch — так называют в этих краях озера — как известно, является домом длинного зеленого монстра. Ну а если серьезно, то одних только берегов и видов хватит для того, чтобы навсегда влюбиться в это место.



11. Чатсуорт-Хаус — Дербишир, Лондон







Этот удивительный дворец окружен живописной природой, а внутри располагает 120 комнатами и вмещает в себя галерею.



12. Честерский зоопарк — Аптон, Чешир, Англия







Честерский зоопарк содержит более 21 тысячи редких и экзотических животных, а общая территория парка составляет 51 гектар. В 2015 году сервис для путешественников TripAdvisor рекомендовал его как лучший зоопарк Великобритании и седьмой в мировом рейтинге.



13. Белые Клифы Дувра — Кент, Англия







Дуврские Белые скалы издавна служили для моряков символом приближения к берегам Англии. И хотя белые скалы на юго-востоке Англии не редкость, именно Дуврские являются наиболее популярными. Излюбленное место для многих жителей Великобритании и туристов, это, безусловно, одна из самых запоминающихся природных достопримечательностей.



14. Лалвортская бухта — Дорсэт, Англия







Часть наследия ЮНЕСКО, Лалвортская бухта — удивительное место, поражающее посетителей своим панорамным видом и кристальными водами.



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15. Замок Данноттар — Стонхейвен/Абердин, Шотландия







Одно из самых романтичных мест в Шотландии и излюбленное место пользователей инстаграма. Средневековый замок, стоящий на утесе и уходящий в море, — мечта фотографа и рай для любителя истории. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На случай путешествия в Великобританию не стоит ограничивать себя впечатлениями от всем известных достопримечательностей Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Команда Magi Metrics проанализировала более 300 тысяч постов в инстаграме по совокупности геотегов от локаций, в которых побывали пользователи, и хештегов, которые они выбрали для того, чтобы выразить свои впечатления от их посещения. В результате был составлен рейтинг самых привлекательных и живописных мест в стране.Предлагаем вашему вниманию 15 самых полюбившихся туристам и местным жителям достопримечательностей в Великобритании за пределами серого Лондона.Самым популярным местом по мнению пользователей инстаграма оказалось то, о котором вы, скорее всего, и не слышали. Клитхорпс — типичный маленький английский курортный город, расположенный в северо-восточном Линкольншире. Хоть и не очевидный туристический пункт назначения, крошечный городок с населением около 40 тысяч человек очаровывает своей береговой линией и закатами, а также увлекает любителей фотографии постройками у моря антикварного вида.Не так удивительно обнаружить в этом списке Эдинбургский замок — излюбленное место туристов в столице Шотландии. Сам замок украшает собой все вокруг, возвышаясь прямо в сердце Эдинбурга, а с его высоты открывается великолепный вид на город.Тропа гигантов — это памятник природы, состоящий более чем из 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн, которые образовались в результате древнего извержения вулкана. Это популярное среди путешественников завораживающее место словно открывает портал в древний мир.Вы, возможно, и не слышали об этом месте, но наверняка видели фото знаменитой каменной арки, возвышающейся над пляжем. Идеальное место для отдыха летом с запоминающимся видом на арку и белые скалы вдали.Еще один живописный замок в Шотландском нагорье, стоящий на стыке трех озер.Этот древний вулкан, сидящий на 251-м метре над уровнем моря, находится прямо за Эдинбургом. С него открывается бесподобный вид на город.Прогуляйтесь по стопам своих неолитических предков. Самый известный доисторический памятник на земле.Это живописное строение является частью всемирного наследия, а также местом рождения Уинстона Черчилля.Сноудония — это имя целого региона на севере Уэльса, на территории которого располагается национальный парк. Заповедник был основан в 1951 году, а сегодня там до сих пор ходит винтажный паровоз, на котором можно проездом насладиться завораживающими видами на горы.Loch — так называют в этих краях озера — как известно, является домом длинного зеленого монстра. Ну а если серьезно, то одних только берегов и видов хватит для того, чтобы навсегда влюбиться в это место.Этот удивительный дворец окружен живописной природой, а внутри располагает 120 комнатами и вмещает в себя галерею.Честерский зоопарк содержит более 21 тысячи редких и экзотических животных, а общая территория парка составляет 51 гектар. В 2015 году сервис для путешественников TripAdvisor рекомендовал его как лучший зоопарк Великобритании и седьмой в мировом рейтинге.Дуврские Белые скалы издавна служили для моряков символом приближения к берегам Англии. И хотя белые скалы на юго-востоке Англии не редкость, именно Дуврские являются наиболее популярными. Излюбленное место для многих жителей Великобритании и туристов, это, безусловно, одна из самых запоминающихся природных достопримечательностей.Часть наследия ЮНЕСКО, Лалвортская бухта — удивительное место, поражающее посетителей своим панорамным видом и кристальными водами.Одно из самых романтичных мест в Шотландии и излюбленное место пользователей инстаграма. Средневековый замок, стоящий на утесе и уходящий в море, — мечта фотографа и рай для любителя истории.



