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Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. ФотоИнтересен не только Лондон.

На случай путешествия в Великобританию не стоит ограничивать себя впечатлениями от всем известных достопримечательностей Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Команда Magi Metrics проанализировала более 300 тысяч постов в инстаграме по совокупности геотегов от локаций, в которых побывали пользователи, и хештегов, которые они выбрали для того, чтобы выразить свои впечатления от их посещения. В результате был составлен рейтинг самых привлекательных и живописных мест в стране.

Предлагаем вашему вниманию 15 самых полюбившихся туристам и местным жителям достопримечательностей в Великобритании за пределами серого Лондона.

1. Пляжи Клитхорпса

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Самым популярным местом по мнению пользователей инстаграма оказалось то, о котором вы, скорее всего, и не слышали. Клитхорпс — типичный маленький английский курортный город, расположенный в северо-восточном Линкольншире. Хоть и не очевидный туристический пункт назначения, крошечный городок с населением около 40 тысяч человек очаровывает своей береговой линией и закатами, а также увлекает любителей фотографии постройками у моря антикварного вида.

2. Эдинбургский замок

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Не так удивительно обнаружить в этом списке Эдинбургский замок — излюбленное место туристов в столице Шотландии. Сам замок украшает собой все вокруг, возвышаясь прямо в сердце Эдинбурга, а с его высоты открывается великолепный вид на город.

3. Тропа гигантов — побережье Козвэй Кост, Северная Ирландия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Тропа гигантов — это памятник природы, состоящий более чем из 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн, которые образовались в результате древнего извержения вулкана. Это популярное среди путешественников завораживающее место словно открывает портал в древний мир.

4. Дёрдл-Дор — Вест Лулворт, Дорсет, Англия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Вы, возможно, и не слышали об этом месте, но наверняка видели фото знаменитой каменной арки, возвышающейся над пляжем. Идеальное место для отдыха летом с запоминающимся видом на арку и белые скалы вдали.

5. Замок Эйлеан-Донан — Нагорье, Шотландия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Еще один живописный замок в Шотландском нагорье, стоящий на стыке трех озер.

6. Трон Артура

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Этот древний вулкан, сидящий на 251-м метре над уровнем моря, находится прямо за Эдинбургом. С него открывается бесподобный вид на город.

7. Стоунхендж — Уилтшир, Англия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Прогуляйтесь по стопам своих неолитических предков. Самый известный доисторический памятник на земле.

8. Бленхеймский дворец — Оксфордшир, Англия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Это живописное строение является частью всемирного наследия, а также местом рождения Уинстона Черчилля.

9. Сноудония — Уэльс

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Сноудония — это имя целого региона на севере Уэльса, на территории которого располагается национальный парк. Заповедник был основан в 1951 году, а сегодня там до сих пор ходит винтажный паровоз, на котором можно проездом насладиться завораживающими видами на горы.

10. Лох-Несс — Нагорье, Шотландия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Loch — так называют в этих краях озера — как известно, является домом длинного зеленого монстра. Ну а если серьезно, то одних только берегов и видов хватит для того, чтобы навсегда влюбиться в это место.

11. Чатсуорт-Хаус — Дербишир, Лондон

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Этот удивительный дворец окружен живописной природой, а внутри располагает 120 комнатами и вмещает в себя галерею.

12. Честерский зоопарк — Аптон, Чешир, Англия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Честерский зоопарк содержит более 21 тысячи редких и экзотических животных, а общая территория парка составляет 51 гектар. В 2015 году сервис для путешественников TripAdvisor рекомендовал его как лучший зоопарк Великобритании и седьмой в мировом рейтинге.

13. Белые Клифы Дувра — Кент, Англия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Дуврские Белые скалы издавна служили для моряков символом приближения к берегам Англии. И хотя белые скалы на юго-востоке Англии не редкость, именно Дуврские являются наиболее популярными. Излюбленное место для многих жителей Великобритании и туристов, это, безусловно, одна из самых запоминающихся природных достопримечательностей.

14. Лалвортская бухта — Дорсэт, Англия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Часть наследия ЮНЕСКО, Лалвортская бухта — удивительное место, поражающее посетителей своим панорамным видом и кристальными водами.

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15. Замок Данноттар — Стонхейвен/Абердин, Шотландия

Малоизвестные достопримечательности, которые нужно увидеть в Британии. Фото


Одно из самых романтичных мест в Шотландии и излюбленное место пользователей инстаграма. Средневековый замок, стоящий на утесе и уходящий в море, — мечта фотографа и рай для любителя истории.
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 Теги: Великобритания, достопримечательности

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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