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Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. ФотоГорода больших возможностей.

Молодые люди часто переезжают в другие страны в поисках лучших условий и работы мечты. На выбор представителей сегодняшнего поколения влияют такие факторы, как доступность жилья, легкость переезда, свобода личного выбора, а также разнообразие культуры и развлекательные аспекты жизни в городе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Немецкая компания в сфере поиска жилья Nestpick провела анализ 110 городов с целью выявить самые популярные направления среди так называемых миллениалов.

Критерии для отбора максимально просты: в городе есть работа? Может ли человек со средним достатком позволить себе там комфортно жить? Насколько открыта и толерантна городская среда? И, что немаловажно, там есть где развлечься?

13. Сан-Франциско

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Замыкает список ставший неформальной столицей Кремниевой долины Сан-Франциско. Войти в топ городов для молодых и предприимчивых городу помогла развитая бизнес-экосистема, а значит — и шанс запустить стартап своей мечты.

12. Бристоль

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Бристоль, морской город на юге Соединенного Королевства с населением меньше полумиллиона человек, готов предложить молодежи активную ночную жизнь, а также довольно толерантную культурную и чистую окружающую среду.

11. Гамбург

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Северная гавань Германии часто уступает другим популярным направлениям для жизни в стране, однако выделяется своей альтернативной культурной средой, активной студенческой и ночной жизнью.

10. Манчестер

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


В Манчестере довольно дружелюбная и разнообразная культурная среда, высокий уровень толерантности и личной свободы, а также неплохой уровень образования — и все это при ценах значительно ниже столичных.

9. Кельн

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Кельн привлекает молодых людей с разных уголков Европы своей открытостью, богатой культурной площадкой и, конечно же, знаменитым готическом кафедральным собором.

8. Нью-Йорк

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Пожалуй, неудивительно, что город, жители которого традиционно задают тренды на моду и новые типы городских заведений, набрал немало баллов по шкале бизнес-экосистемы. Помимо этого, Нью-Йорк обладает неплохими показателями для жизненных нужд, среди которых доступность образования и скорость интернет-подключения.

7. Барселона

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Туристическая столица Испании радует молодежь своей богатой культурной сценой, теплой погодой и разнообразием досуга. Кроме того, это далеко не самый дорогой город в Европе, предлагающий при этом широкий ассортимент вкусной еды.

6. Ванкувер

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Как и все остальные города из Канады, попавшие в список, Ванкувер отличается своей дружелюбной политикой в отношении приезжих и хорошей доступностью работы.

5. Торонто

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Среди других преимуществ, таких как высокий уровень жизни и благополучия, а также более доступное по сравнению с США медицинское страхование, Торонто знаменит культурной и музыкальной сценой, в частности большим выбором фестивалей.

4. Амстердам

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Один из самых популярных городов Европы опустился с ранее занимаемого первого места — вероятно, по причине высоких цен и едва доступного жилья — но от этого не перестал радовать своей открытостью, свободой выбора и изобилием культуры.

3. Лондон

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Согласно рейтингу, столица Великобритании предлагает лучшую в мире площадку для получения высшего образования и к тому же не уступает Сан-Франциско в легкости ведения бизнеса и запуска стартапов. Лондон также предоставляет огромную свободу выбора и богатую культурную среду, но от поднятия на пьедестал город удерживают растущие цены на жилье и ограничения правительства в сфере иммиграции.

2. Монреаль

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Почти что разделяющий по общему баллу лидерство канадский Монреаль знаменит открытостью и разнообразием развлекательной жизни, однако отстает по показателям транспортной инфраструктуры.

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1. Берлин

Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото


Первое место в этом году за столицей Германии. Берлин считается на сегодня самым привлекательным городом для жизни и работы сразу по многим показателям, включая активную ночную жизнь, богатую креативную площадку для артистов, легкость ведения бизнеса и запуска собственных проектов, толерантность к меньшинствам и культурную среду. Город также удобен для жизни в плане транспорта, предлагает хорошее высшее образование и не обременяет своих жителей высокими ценами на жилье и продукты.
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 Теги: города, работа

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Сегодня, 16:26 » Автор: Анна Мартынова
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