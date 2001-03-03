Тринадцать лучших городов мира для трудоустройства. Фото

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Все эти города реализовали много чудесных "зеленых" инициатив.

Есть на свете города, жители которых могут, мирно прогуливаясь, спокойно возвращаться домой хоть глубокой ночью и оставлять свой лэптоп где угодно без присмотра.