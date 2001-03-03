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Раздел: Фоторепортажи  
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Прифронтовые Пески показали в свежих снимках. Фото

Прифронтовые Пески показали в свежих снимках. ФотоРезультаты регулярных обстрелов.

В интернете обнародовали новые фотографии из прифронтового поселка Пески в Донецкой области, на которых зафиксированы разрушения в результате обстрелов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Все, кто попадает в Пески, задают один и тот же вопрос: что делать с этим поселком после окончания войны? Восстанавливать? Отстраивать? Вернутся ли сюда люди, которые здесь жили?.. Эти мертвые многоэтажки и особняки, которые даже после попаданий снарядов остаются символом донецкой роскоши, - музей под открытым небом. Пески - мощный символ войны", - говорится в материале.

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Отмечается, что дома в поселке часто попадают снаряды, прилетающие со стороны Донецка.

Прифронтовые Пески показали в свежих снимках. Фото
Прифронтовые Пески показали в свежих снимках. Фото
Прифронтовые Пески показали в свежих снимках. Фото
Прифронтовые Пески показали в свежих снимках. Фото
Прифронтовые Пески показали в свежих снимках. Фото
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 Теги: Пески, Донбасс

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Сегодня, 15:58 » Автор: Анна Мартынова
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