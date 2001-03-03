Раздел: Фоторепортажи
Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото
Красивые и неповторимые.
Буквально пару десятков лет назад весь мир сходил с ума по таким красавицам, как Элизабет Тейлор и Мерэлин Монро. Именно в ту пору больше всего ценилась естественная красота, никаких модельных размеров, фитоняш и бровей, дизайн которых заставляет задуматься об адекватности этого мира. Представляем богинь старого Голливуда, по которым сохли мужчины того времени. Но мы уверены, что и современные мужчины считают их неотразимыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Лоретта Янг
Джина Лоллобриджида
Энн Шеридан
Софи Лорен
Ава Гарднер
Вивьен Ли
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Элизабет Тейлор
Буквально пару десятков лет назад весь мир сходил с ума по таким красавицам, как Элизабет Тейлор и Мерэлин Монро. Именно в ту пору больше всего ценилась естественная красота, никаких модельных размеров, фитоняш и бровей, дизайн которых заставляет задуматься об адекватности этого мира. Представляем богинь старого Голливуда, по которым сохли мужчины того времени. Но мы уверены, что и современные мужчины считают их неотразимыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Лоретта Янг
Джина Лоллобриджида
Энн Шеридан
Софи Лорен
Ава Гарднер
Вивьен Ли
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Элизабет Тейлор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
20
0
Оставьте свой комментарий