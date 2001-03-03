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Раздел: Фоторепортажи  
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Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото

Самые красивые брюнетки старого Голливуда. ФотоКрасивые и неповторимые.

Буквально пару десятков лет назад весь мир сходил с ума по таким красавицам, как Элизабет Тейлор и Мерэлин Монро. Именно в ту пору больше всего ценилась естественная красота, никаких модельных размеров, фитоняш и бровей, дизайн которых заставляет задуматься об адекватности этого мира. Представляем богинь старого Голливуда, по которым сохли мужчины того времени. Но мы уверены, что и современные мужчины считают их неотразимыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

Лоретта Янг

Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото


Джина Лоллобриджида

Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото


Энн Шеридан

Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото


Софи Лорен

Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото


Ава Гарднер

Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото


Вивьен Ли

Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото


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Элизабет Тейлор

Самые красивые брюнетки старого Голливуда. Фото
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 Теги: Актрисы, Голливуд

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Сегодня, 16:51 » Автор: Анна Мартынова
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