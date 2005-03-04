Раздел: Фоторепортажи
Безобидные снимки, вызывающие выброс адреналина. Фото
Интересные фотографии сделаны американским фотографом.
Для статьи под названием «В тревожном ожидании» в выпуске американского журнала Kinfolk, посвященном адреналину, фотографа Аарона Тилли и арт-директора Кайла Бина попросили воссоздать тот ужасный момент, когда что-то должно случиться и у нас возникает тревожное предчувствие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Проект освещает любопытную связь между тем, что наш разум воспринимает, и тем, как наше тело на это реагирует. Страх и предчувствие чего-то плохого способствуют выбросу адреналина, даже когда мы знаем, что ничего не случится. Принято считать, что эта реакция тесно связана с механизмом «бей или беги», который на протяжении долгого времени помогал выживать нашим предкам.
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И вот что у Аарона Тилли и Кайла Бина получилось. Фотографии специально сделаны так, чтобы вызывать чувство беспокойства, тревоги и дискомфорта, как будто вот-вот должно произойти что-то ужасное. Ну как, на вас эти кадры подействовали?
Для статьи под названием «В тревожном ожидании» в выпуске американского журнала Kinfolk, посвященном адреналину, фотографа Аарона Тилли и арт-директора Кайла Бина попросили воссоздать тот ужасный момент, когда что-то должно случиться и у нас возникает тревожное предчувствие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Проект освещает любопытную связь между тем, что наш разум воспринимает, и тем, как наше тело на это реагирует. Страх и предчувствие чего-то плохого способствуют выбросу адреналина, даже когда мы знаем, что ничего не случится. Принято считать, что эта реакция тесно связана с механизмом «бей или беги», который на протяжении долгого времени помогал выживать нашим предкам.
Читайте также: Уличные снимки, которые заставляют воображение работать. Фото
И вот что у Аарона Тилли и Кайла Бина получилось. Фотографии специально сделаны так, чтобы вызывать чувство беспокойства, тревоги и дискомфорта, как будто вот-вот должно произойти что-то ужасное. Ну как, на вас эти кадры подействовали?
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