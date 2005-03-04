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Безобидные снимки, вызывающие выброс адреналина. Фото

Безобидные снимки, вызывающие выброс адреналина. Фото Интересные фотографии сделаны американским фотографом.

Для статьи под названием «В тревожном ожидании» в выпуске американского журнала Kinfolk, посвященном адреналину, фотографа Аарона Тилли и арт-директора Кайла Бина попросили воссоздать тот ужасный момент, когда что-то должно случиться и у нас возникает тревожное предчувствие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Проект освещает любопытную связь между тем, что наш разум воспринимает, и тем, как наше тело на это реагирует. Страх и предчувствие чего-то плохого способствуют выбросу адреналина, даже когда мы знаем, что ничего не случится. Принято считать, что эта реакция тесно связана с механизмом «бей или беги», который на протяжении долгого времени помогал выживать нашим предкам.

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И вот что у Аарона Тилли и Кайла Бина получилось. Фотографии специально сделаны так, чтобы вызывать чувство беспокойства, тревоги и дискомфорта, как будто вот-вот должно произойти что-то ужасное. Ну как, на вас эти кадры подействовали?

Безобидные снимки, вызывающие выброс адреналина. Фото
Безобидные снимки, вызывающие выброс адреналина. Фото
Безобидные снимки, вызывающие выброс адреналина. Фото
Безобидные снимки, вызывающие выброс адреналина. Фото
Безобидные снимки, вызывающие выброс адреналина. Фото
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 Теги: фотографии, тревога

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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