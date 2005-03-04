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Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Красивые места, расположенные на границе стран Европы.
Глобальные конфликты последнего времени заставляют власти многих государств пересмотреть свои взгляды на обустройство границ. Однако фотограф Валерио Винченцо (Valerio Vincenzo) из Нидерландов в рамках своего проекта под названием Borderline, Frontiers of Peace показывает более вдохновляющую сторону отсутствия линий разделения между странами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Его серия снимков посвящена радикальным изменениям, которые произошли в Европе после подписания Шенгенского соглашения. Этот договор позволил стереть границы между государствами-участниками и символизировал гигантский шаг в направлении постепенного объединения Европы.
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Вооруженный GPS и подробными картами, Винченцо путешествовал по этим стертым рубежам, создавая образы, которые наглядно демонстрируют суть этих «ныне мирных кордонов» и разрушают стереотипное представление о том, как выглядит граница.
Глобальные конфликты последнего времени заставляют власти многих государств пересмотреть свои взгляды на обустройство границ. Однако фотограф Валерио Винченцо (Valerio Vincenzo) из Нидерландов в рамках своего проекта под названием Borderline, Frontiers of Peace показывает более вдохновляющую сторону отсутствия линий разделения между странами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Его серия снимков посвящена радикальным изменениям, которые произошли в Европе после подписания Шенгенского соглашения. Этот договор позволил стереть границы между государствами-участниками и символизировал гигантский шаг в направлении постепенного объединения Европы.
Читайте также: Самая сексуальная женщина в армии Израиля покорила Instagram. Фото
Вооруженный GPS и подробными картами, Винченцо путешествовал по этим стертым рубежам, создавая образы, которые наглядно демонстрируют суть этих «ныне мирных кордонов» и разрушают стереотипное представление о том, как выглядит граница.
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