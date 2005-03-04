» » Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото

Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото Красивые места, расположенные на границе стран Европы.

Глобальные конфликты последнего времени заставляют власти многих государств пересмотреть свои взгляды на обустройство границ. Однако фотограф Валерио Винченцо (Valerio Vincenzo) из Нидерландов в рамках своего проекта под названием Borderline, Frontiers of Peace показывает более вдохновляющую сторону отсутствия линий разделения между странами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Его серия снимков посвящена радикальным изменениям, которые произошли в Европе после подписания Шенгенского соглашения. Этот договор позволил стереть границы между государствами-участниками и символизировал гигантский шаг в направлении постепенного объединения Европы.

Читайте также: Самая сексуальная женщина в армии Израиля покорила Instagram. Фото

Вооруженный GPS и подробными картами, Винченцо путешествовал по этим стертым рубежам, создавая образы, которые наглядно демонстрируют суть этих «ныне мирных кордонов» и разрушают стереотипное представление о том, как выглядит граница.


Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Европа, границы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
     1902
     0

Похожие новости по теме

Самая сексуальная женщина в армии Израиля покорила Instagram. Фото Самая сексуальная женщина в армии Израиля покорила Instagram. Фото

На аккаунт военнослужащей Ким Меллибовски подписано более 20 тысяч человек.

Варшава в креативных снимках немецкого фотографа. Фото Варшава в креативных снимках немецкого фотографа. Фото

Это портрет современного мегаполиса.

Самые впечатляющие границы между государствами. Фото Самые впечатляющие границы между государствами. Фото

Они стали настоящими достопримечательностями.

Как выглядят границы в Шенгенской зоне. Фото Как выглядят границы в Шенгенской зоне. Фото

Эти границы – всего лишь символические обозначения на карте.

Самые невероятные границы между странами. Фото Самые невероятные границы между странами. Фото

Так должны выглядеть границы между цивилизованными государствами.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх