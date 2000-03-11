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Удивительная жизнь буддистов в украинских Карпатах. Фото
Первая буддистская община переехала в Карпаты с Донецка.
Близ села Кривополье в Карпатах расположилась одна из старейших буддистских общин в Украине, что происходит из Донецка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Pravda.if.ua.
После начала военного конфликта в Донбассе они были вынуждены оставить свой регион и переехать в Карпаты. Монахи мечтают о прекращении войны и возвращения оккупированных территорий в состав Украины.
Они бритые головы и надевают белые халаты с оранжевыми накидками ангса (традиционная одежда буддистских монахов - ред.). Они просыпаются на рассвете и читают молитвы к солнцу. Они имеют нетрадиционный для Украинской вид и быт, но живут они, буддистские монахи, в Карпатах и разговаривают на украинском.
Несмотря на историческую принадлежность Украинской христианской религии, буддизм имеет довольно давние исторические связи с нашей страной. Общая мода на восточную практику распространилась во второй половине XIX века преимущественно в кругах интеллигенции, но есть упоминания о контактах казаков с калмыцкими буддистами еще в ХVIII веке, благодаря которым эти идеи впервые попали в Украину.
Первая буддистская религиозная община была официально зарегистрирована в Донецке в 1991 году. По состоянию на 2017 год в Украине зарегистрировано уже 59 общин. Но это только официальная цифра, на самом деле их гораздо больше. До войны деятельность буддистских центров в независимой Украине в основном сосредоточено на Слобожанщине: в Донецкой, Луганской, Харьковской областях. После оккупации сторонникам восточных практик пришлось расселяться по разным уголкам Украины. Эта история - о религиозных переселенцев, теперь проживают в Карпатах вблизи поселка Кривополье Верховинского района.
Сергей Филоненко - монах ордена Лотосовой сутры. Он рассказывает, что именно их община является старейшей в Украине. Она возникла сразу после провозглашения независимости, а помог ее зарегистрировать украинский религиовед Игорь Козловский, который на момент оккупации был вынужден остаться в Донецке, затем попал в плен, а в декабре 2017 был освобожден вместе с другими пленными.
Сергей Филоненко родом из Донбасса, прожил там всю жизнь:
- Я родился в Донецкой области, но в поселке гораздо более старом, чем Донецк, Нижняя Крынка - оно Украинский поселок. Там была какая-то казацкая застава или паланка (** Паланка - административно-территориальная единица (округ) в Запорожской Сечи, тождественна полка на Гетманщине во главе с полковником), и еще есть река такая - Нижняя Крынка. Но пришли люди, начали рыть шахты. И было там такое шахтерский городок, и туда моя мама переехала из Луганской области. Так я появился там. Но там степи. Я очень люблю степь. Этого мне не хватает. А здесь я еще не чувствую, что это моя земля.
Живя на Слобожанщине, члены буддистской общины много путешествовали по миру, особенно в Гималаи. Сергей признается, что на Донбассе люди воспринимали их по-разному, некоторые даже смеялся: «Кришна, иди в шахту», хотя по иронии среди самих монахов есть настоящие шахтеры. Однако буддисты не делят людей на «своих» и «чужих», поэтому Филоненко в сложном вопросе «восток-запад» выражает срединную позицию:
Я вижу, что в украинском есть нечто общее. И этого общего гораздо больше, чем другое. Остальное - это характер, язык и все остальное. Люди немного в глубине отличаются.
Буддизм - религия пацифизма, поэтому в мировоззрении настоящего его последователя отсутствуют понятия «враг» и чувство ненависти:
- У меня в сознании никогда такого не было, чтобы я кого-то считал чужаком. Я не такая открытая человек по характеру, но у меня нет врагов. У меня нет ненависти ни к кому, я не ненавижу людей, которые забрали мой Донбасс, скажем так. Я там живу, это была моя семья, родина, а сейчас я не могу туда приехать, но у меня нет ненависти к этим людям. Я вижу, что они просто, как больные, понимаете? Если бы врач ненавидел больных людей ...
Война прервала строительство Священного Кургана Мира, который монахи возводили на горе у Северского Донца, и заставила буддистов искать другие «места силы». Сначала, по совету учителя Дзюнсея Терасава, монахи купили дом на берегу Днепра в Черкасской области, и часть общины осталась там.
В Карпатах последователи ордена находятся уже больше года. Сергей говорит, что называть их поселения и даже дом, в котором медитируют, храмом - неправильно:
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- Мы называем это «Место Пути». На японском языке будет «додзё». «К» - это «дао» или «путь», а «дзе» - это «место». И получается - «Место Пути». Кстати, например, те, кто занимаются каратэ или кэндо, они также называют свои места (для тренировки - ред.) «Додзё». Потому что они также путь практикуют: путь меча или путь каратэ. Додзё.
Близ села Кривополье в Карпатах расположилась одна из старейших буддистских общин в Украине, что происходит из Донецка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Pravda.if.ua.
После начала военного конфликта в Донбассе они были вынуждены оставить свой регион и переехать в Карпаты. Монахи мечтают о прекращении войны и возвращения оккупированных территорий в состав Украины.
Они бритые головы и надевают белые халаты с оранжевыми накидками ангса (традиционная одежда буддистских монахов - ред.). Они просыпаются на рассвете и читают молитвы к солнцу. Они имеют нетрадиционный для Украинской вид и быт, но живут они, буддистские монахи, в Карпатах и разговаривают на украинском.
Несмотря на историческую принадлежность Украинской христианской религии, буддизм имеет довольно давние исторические связи с нашей страной. Общая мода на восточную практику распространилась во второй половине XIX века преимущественно в кругах интеллигенции, но есть упоминания о контактах казаков с калмыцкими буддистами еще в ХVIII веке, благодаря которым эти идеи впервые попали в Украину.
Первая буддистская религиозная община была официально зарегистрирована в Донецке в 1991 году. По состоянию на 2017 год в Украине зарегистрировано уже 59 общин. Но это только официальная цифра, на самом деле их гораздо больше. До войны деятельность буддистских центров в независимой Украине в основном сосредоточено на Слобожанщине: в Донецкой, Луганской, Харьковской областях. После оккупации сторонникам восточных практик пришлось расселяться по разным уголкам Украины. Эта история - о религиозных переселенцев, теперь проживают в Карпатах вблизи поселка Кривополье Верховинского района.
Сергей Филоненко - монах ордена Лотосовой сутры. Он рассказывает, что именно их община является старейшей в Украине. Она возникла сразу после провозглашения независимости, а помог ее зарегистрировать украинский религиовед Игорь Козловский, который на момент оккупации был вынужден остаться в Донецке, затем попал в плен, а в декабре 2017 был освобожден вместе с другими пленными.
Сергей Филоненко родом из Донбасса, прожил там всю жизнь:
- Я родился в Донецкой области, но в поселке гораздо более старом, чем Донецк, Нижняя Крынка - оно Украинский поселок. Там была какая-то казацкая застава или паланка (** Паланка - административно-территориальная единица (округ) в Запорожской Сечи, тождественна полка на Гетманщине во главе с полковником), и еще есть река такая - Нижняя Крынка. Но пришли люди, начали рыть шахты. И было там такое шахтерский городок, и туда моя мама переехала из Луганской области. Так я появился там. Но там степи. Я очень люблю степь. Этого мне не хватает. А здесь я еще не чувствую, что это моя земля.
Живя на Слобожанщине, члены буддистской общины много путешествовали по миру, особенно в Гималаи. Сергей признается, что на Донбассе люди воспринимали их по-разному, некоторые даже смеялся: «Кришна, иди в шахту», хотя по иронии среди самих монахов есть настоящие шахтеры. Однако буддисты не делят людей на «своих» и «чужих», поэтому Филоненко в сложном вопросе «восток-запад» выражает срединную позицию:
Я вижу, что в украинском есть нечто общее. И этого общего гораздо больше, чем другое. Остальное - это характер, язык и все остальное. Люди немного в глубине отличаются.
Буддизм - религия пацифизма, поэтому в мировоззрении настоящего его последователя отсутствуют понятия «враг» и чувство ненависти:
- У меня в сознании никогда такого не было, чтобы я кого-то считал чужаком. Я не такая открытая человек по характеру, но у меня нет врагов. У меня нет ненависти ни к кому, я не ненавижу людей, которые забрали мой Донбасс, скажем так. Я там живу, это была моя семья, родина, а сейчас я не могу туда приехать, но у меня нет ненависти к этим людям. Я вижу, что они просто, как больные, понимаете? Если бы врач ненавидел больных людей ...
Война прервала строительство Священного Кургана Мира, который монахи возводили на горе у Северского Донца, и заставила буддистов искать другие «места силы». Сначала, по совету учителя Дзюнсея Терасава, монахи купили дом на берегу Днепра в Черкасской области, и часть общины осталась там.
В Карпатах последователи ордена находятся уже больше года. Сергей говорит, что называть их поселения и даже дом, в котором медитируют, храмом - неправильно:
Читайте также: Границы европейских стран в снимках голландского фотографа. Фото
- Мы называем это «Место Пути». На японском языке будет «додзё». «К» - это «дао» или «путь», а «дзе» - это «место». И получается - «Место Пути». Кстати, например, те, кто занимаются каратэ или кэндо, они также называют свои места (для тренировки - ред.) «Додзё». Потому что они также путь практикуют: путь меча или путь каратэ. Додзё.
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