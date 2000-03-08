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Раздел: Фоторепортажи  
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Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото

Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. ФотоНераскрытые заброшенные места Италии, от которых мурашки по коже

Фотограф Roman Robroek родился и вырос в живописной южной части Нидерландов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он делает уникальные фотографии нераскрытых заброшенных мест. Дважды в год в год фотограф отправляется в Италию, чтобы побывать на праздниках и для осмотра заброшенных зданий.

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В этом посте небольшая часть фотографий с заброшенными зданиями Италии, которые Роман сделал за последние четыре года.

Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
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 Теги: Италия, здания

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Сегодня, 15:53 » Автор: Татьяна Ларина
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