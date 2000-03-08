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Мрачное очарование заброшенных зданий Италии. Фото
Нераскрытые заброшенные места Италии, от которых мурашки по коже
Фотограф Roman Robroek родился и вырос в живописной южной части Нидерландов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он делает уникальные фотографии нераскрытых заброшенных мест. Дважды в год в год фотограф отправляется в Италию, чтобы побывать на праздниках и для осмотра заброшенных зданий.
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В этом посте небольшая часть фотографий с заброшенными зданиями Италии, которые Роман сделал за последние четыре года.
Фотограф Roman Robroek родился и вырос в живописной южной части Нидерландов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Он делает уникальные фотографии нераскрытых заброшенных мест. Дважды в год в год фотограф отправляется в Италию, чтобы побывать на праздниках и для осмотра заброшенных зданий.
Читайте также: Забавные граффити на стенах заброшенных зданий. Фото
В этом посте небольшая часть фотографий с заброшенными зданиями Италии, которые Роман сделал за последние четыре года.
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