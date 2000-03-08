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Улицы большого города во времена СССР. Фото
Фотографии сделаны в 1984 году голландским художником.
Так уж мы устроены, иногда очень хочется вернуться в прошлое, ведь оно нам кажется практически идеальным. Но, рассматривая фотографии, запечатлевшие самые разные стороны настоящей, реальной жизни, мы начинаем осознавать, что история этого нашего любимого города включает в себя достаточно противоречивые и неоднозначные времена и эпохи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Сегодня предлагаем вам увидеть Москву и москвичей «безвременья» Черненко: в марте 1984 года голландец Аад Ван дер Дрифт сделал серию интересных атмосферных снимков столицы. Комментарии к фото автора.
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В отличие от большинства других западных туристов, не заснявших ничего кроме стандартных видов столицы, молодой голландец сумел запечатлеть множество примет времени, бытовых деталей, из которых складывается портрет того времени.
Так уж мы устроены, иногда очень хочется вернуться в прошлое, ведь оно нам кажется практически идеальным. Но, рассматривая фотографии, запечатлевшие самые разные стороны настоящей, реальной жизни, мы начинаем осознавать, что история этого нашего любимого города включает в себя достаточно противоречивые и неоднозначные времена и эпохи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Сегодня предлагаем вам увидеть Москву и москвичей «безвременья» Черненко: в марте 1984 года голландец Аад Ван дер Дрифт сделал серию интересных атмосферных снимков столицы. Комментарии к фото автора.
Читайте также: Необычные похоронные традиции разных стран. Фото
В отличие от большинства других западных туристов, не заснявших ничего кроме стандартных видов столицы, молодой голландец сумел запечатлеть множество примет времени, бытовых деталей, из которых складывается портрет того времени.
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