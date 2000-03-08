Самые необычные в мире аэропорты. Фото

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Люди способны создавать удивительные вещи, особенно, когда речь заходит о строительстве чего-то действительно большого и впечатляющего. Например, аэропорта. На планете много так называемых «воздушных ворот», но аэропортов с действительно интересным дизайном, конструкцией и оформлением совсем не много. В этом обзоре наиболее яркие и интересные.Очень небольшой аропорт Местии.Местия – это не очень большое поселение в грузинской Сванетии. Это место обладает огромным туристическим потенциалом, благодаря своей природе, богатой истории и культурному наследию. До недавнего времени познавать секреты этого места было крайне сложно из-за отсутствия инфраструктуры.Решил эту проблему небольшой аэропорт, который разработали немецкие архитекторы студии J. Mayer H. Architects. Комплекс получился современным, соответствующим всем актуальным тенденциям и трендам. У архитекторов получилось подчеркнуть в здании своеобразие культуры сванов.Подобен лагерю бедуинов этот аэропорт Аммана.С высоты птичьего полета аэропорт Queen Alia напоминает скопление бедуинских палаток. До 2013 года он находился на реконструкции. Разрабатывался проект студией Foster + Partners под личным руководством архитектора Нормана Фостера, одного из самых авторитетных на сегодняшний день и известным своим крайне бережливым отношением к местным традициям. В частности, именно он предложил отказаться в этом проекте от традиционных «легких зданий» в угоду более тяжелым бетонным конструкциям. Сделано это в том числе и для того, чтобы в здании легче переносились иорданские перепады температуры.Аэропорт Мадрида выглядит мило.Новый терминал мадридского аэропорта был открыт в 2006 году. В тот же год комплекс получил мировое признание от пассажиров и архитекторов. Возводился терминал по проекту Антонио Ламелы и Ричарда Роджерса. Он имеет лаконичную линейную архитектуру. Крыша здания образует купол, через который проникает мягкий свет. Протяженность этого терминала составляет 2 километра.Ставка сделана на естественный свет в аэропорту Сан-Франциско.Второй терминал аэропорта Сан-Франциско был признан самым чистым с экологической точки зрения. Это подтверждено сертификатом LEED Gold и во многом соответствует духу всего остального города. Проектировалось здание специалистами агентства Gensler. При возведении терминала широко использовались вторичные материалы. Большая ставка в комплексе делается на естественный свет и вентиляцию.Неправильная пирамида аэропорта Веллингтона.Этот новозеландский аэропорт создавался специалистами агентств Warren&Mahoney и Studio Pacific. Комплекс не похож ни на один другой в мире. Можно сказать, что конструкция терминала образует неправильную пирамиду со множеством плоскостей и скальными балками проходящими в узловых точках. Здание как будто укрывает пассажиров от шума и суеты на улице.Выглядит как лагерь индейцев, аэропорт Денвера.Этот аэропорт – одна из главных достопримечательностей не только самого Денвера, но и всего штата Колорадо. Силуэт здания неожиданным образом напоминает традиционные жилища индейцев. Здесь много зенитных фонарей, через которые внутрь здания проникает свет. Сделано это было не просто так. По статистике в Денвере 300 дней года – солнечные. Этой особенностью и решили воспользоваться архитекторы.Когда природа берет верх над человеком.Наконец, внимания заслуживает аэропорт Чанги. Это замечательный пример того, как природа умеет брать верх над человеком, несмотря ни на что. В свое время этот аэропорт собрал всевозможные награды за лучший ландшафтный дизайн. В нем гармонично переплетаются джунгли человека из стали, стекла и бетона, с джунглями природы. Так, на одной из стен аэропорта появился настоящий вертикальный лес!