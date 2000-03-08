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Необычная уличная еда, которую можно попробовать лишь в Южной Корее. Фото
Вкусно и необычно.
В Сеуле, столице Южной Кореи, невероятно вкусная уличная еда – возможно, лучшая в мире. Чтобы не быть голословными, представляем вам целый список доказательств – с комментариями экспертов-критиков. Как настоящие критики, хвалят они далеко не все, но тем интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Жареное молоко: $4
Критик 1: Да, это вещь. Вкуснотища.
Критик 2: Когда я увидела это, то решила, что у меня непереносимость лактозы.
2. Батат: $3
Критик 1: Просто и элегантно.
Критик 2: Непрезентабельно, но вкусно!
3. Хлеб с яйцом: $1,50
Критик 1: «Мерседес-Бенц» корейской уличной кухни!
Критик 2: Абсолютный хит. Не пропустите. Если вы когда-либо будете в Корее и у вас будет время попробовать лишь одно блюдо на улице … попробуйте это. Удовлетворение гарантировано!
4. Сырно-овощной донат: $3
Критик 1: Горячая и тягучая доброта.
Критик 2: Съев последний кусочек, я плакала. Мне было грустно, что все закончилось.
5. Рыбная паста: $2
Критик 1: Очень популярное блюдо, народ любит.
Критик 2: Многим нравится. Но не мне!
6. Дамплинги в торговом квартале Мёндон: 3 шт за $4
Критик 1: Жареные дамплинги – лучшие дамплинги. Просто слюнки текут.
Критик 2: У меня случился пищевой оргазм. За этот дамплинг можно умереть!
7. Гребешки, запеченные с сыром и маслом: $10
Критик 1: Ну это прикольно хотя бы из-за ракушки. Кто ж не любит еду в ракушках?
Критик 2: Мне не очень, но я видела людей, которые были в восторге.
8. Курица в кисло-сладком соусе: $3
Критик 1: Название отражает суть. Это действительно жареная курица в кисло-сладком соусе. Вкусно.
Критик 2: Согласна.
9. Стейк и ростки пшеницы: $7
Критик 1: Картинка не отражает восхитительного вкуса этого блюда (без обид, фотограф – Критик 2). Это было восхитительно. Потрясающий стейк!
Критик 2: О-ля-ля! Воспоминания об этой дегустации останутся со мной навсегда. Идеальная еда.
10. Забавное печенье для разбивания молотком: $3,50
Критик 1: Вы разбиваете этот шар большим деревянным молотком, и он распадается на хрустящие жареные кусочки, покрытые шоколадом. Как это может не понравиться?
Критик 2: Это еда для людей любого возраста. Очень рекомендую, хотя бы просто использовать молоток!
11. Сахарный панкейк: $2
Критик 1: Это просто сахар в каком-то жареном тесте. Невероятно.
Критик 2: Я мечтаю об этом по ночам. Это единственное, что делает меня счастливой сейчас.
12. Панкейк из маша (бобов мунг): $4
Критик 1: Смотрю на фотографию и хочу еще. Если честно, одной порцией можно накормить троих.
Критик 2: Похоже на корейские латке (картофельные оладьи), но сделаны из бобовых – а точнее, из зеленого маша. Жареное, горячее и вкусное!
13. Тайяки – японское печенье с начинкой: $3
Критик 1: Симпатично и вкусно.
Критик 2: По вкусу как пирог с бататом, но в виде рыбки, что гораздо веселее.
14. Чипсы на палочке: $4
Критик 1: Чипсы… на… палочке. Гениально.
Критик 2: На палочке все вкуснее!
15. Ассорти из роллов: 5 шт за $6
Критик 1: Как истинный ценитель культуры суши, я должен сказать: это «да» от меня.
Критик 2: Прекрасная подача. Отличное исполнение.
16. Креветки в медово-чесночном соусе: $6
Критик 1: Вкусное и хрустящее. Слоган должен быть такой: «Опасно, вызывает привыкание!»
Критик 2: Мед! Масло! Чеснок! Все что я люблю!
17. Куриный шашлык (с щеткой для втирания соуса): $3
Критик 1: Все дело в этой щетке.
Критик 2: Абсолютно божественно.
18. Ассорти из сосисок с рисовой начинкой: $4
Критик 1: Отличное сочетание.
Критик 2: О, это то, что называют колбасным фестивалем.
19. Сушеная хурма: $10 за коробку
Критик 1: Хурма – один из самых недооцененных фруктов. Но ее время еще придет, попомните мои слова!
Критик 2: Они вывели сухофрукты на следующий уровень. Вкусно!
20. Ассорти из рыбных пирожков: $4
Критик 1: Если вы любите рыбу в тесте, то это для вас.
Критик 2: Я не люблю рыбу в тесте, поэтому мне не понравилось.
21. Шоколодные чуррос Oreo: $3,50
Критик 1: Если вам нравится печенье Oreo и выпечка из заварного теста «чуррос», то и их сочетание придется по вкусу.
Критик 2: Произведение искусства!
22. Вафли со сливочным сыром: $1,50
Критик 1: Выглядит лучше, чем на вкус. Немного разочарован.
Критик 2: К сожалению, мне дали чуть теплую вафлю, а я люблю, чтобы она была горячей! Но красиво.
23. Запеченный сыр: $3
Критик 1: Талантливо, блестяще, невероятно, потрясающе, впечатляюще, непревзойденно и совершенно уникально.
Критик 2: Запеченный сыр! И этим все сказано.
24. Блинчик с начинкой банан/клубника/нутелла: $6
Критик 1: Это стоит попробовать.
Критик 2: Я сделала это!
25. Клубника в стаканчике и клубника в шоколаде на палочке: $3 и $1
Критик 1: Никогда раньше не встречал клубнику на палочке. Большая и вкусная
Критик 2: Просто и без затей. Хороший вариант для тех, кто любит клубнику в шоколаде.
26. Запеченный с сыром хвост лобстера (омара): $15
Критик 1: Вкусно и симпатично.
Критик 2: Я рекомендую это блюдо, потому что панцирь используется как сервировочная тарелка.
27. Жареный батат: $3 за стакан
Критик 1: Неплохо, но картошка могла бы быть и погорячее.
Критик 2: У меня были большие надежды! Но, к сожалению, слой меда вокруг сладкого картофеля был слишком тягучим, а сам батат – слишком холодным.
28. Запеченные кальмары: $7
Критик 1: Любителям кальмаров понравится.
Критик 2: Нет, но спасибо, тем не менее.
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29. Клубника в моти (сладком рисовом тесте): $3,50
Критик 1: Отличные пирожные моти. Отличная шоколадная начинка. Очень свежая клубника. Да, заверните.
Критик 2: Мои любимые ягоды, завернутые в моти? Победное комбо!
В Сеуле, столице Южной Кореи, невероятно вкусная уличная еда – возможно, лучшая в мире. Чтобы не быть голословными, представляем вам целый список доказательств – с комментариями экспертов-критиков. Как настоящие критики, хвалят они далеко не все, но тем интереснее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Жареное молоко: $4
Критик 1: Да, это вещь. Вкуснотища.
Критик 2: Когда я увидела это, то решила, что у меня непереносимость лактозы.
2. Батат: $3
Критик 1: Просто и элегантно.
Критик 2: Непрезентабельно, но вкусно!
3. Хлеб с яйцом: $1,50
Критик 1: «Мерседес-Бенц» корейской уличной кухни!
Критик 2: Абсолютный хит. Не пропустите. Если вы когда-либо будете в Корее и у вас будет время попробовать лишь одно блюдо на улице … попробуйте это. Удовлетворение гарантировано!
4. Сырно-овощной донат: $3
Критик 1: Горячая и тягучая доброта.
Критик 2: Съев последний кусочек, я плакала. Мне было грустно, что все закончилось.
5. Рыбная паста: $2
Критик 1: Очень популярное блюдо, народ любит.
Критик 2: Многим нравится. Но не мне!
6. Дамплинги в торговом квартале Мёндон: 3 шт за $4
Критик 1: Жареные дамплинги – лучшие дамплинги. Просто слюнки текут.
Критик 2: У меня случился пищевой оргазм. За этот дамплинг можно умереть!
7. Гребешки, запеченные с сыром и маслом: $10
Критик 1: Ну это прикольно хотя бы из-за ракушки. Кто ж не любит еду в ракушках?
Критик 2: Мне не очень, но я видела людей, которые были в восторге.
8. Курица в кисло-сладком соусе: $3
Критик 1: Название отражает суть. Это действительно жареная курица в кисло-сладком соусе. Вкусно.
Критик 2: Согласна.
9. Стейк и ростки пшеницы: $7
Критик 1: Картинка не отражает восхитительного вкуса этого блюда (без обид, фотограф – Критик 2). Это было восхитительно. Потрясающий стейк!
Критик 2: О-ля-ля! Воспоминания об этой дегустации останутся со мной навсегда. Идеальная еда.
10. Забавное печенье для разбивания молотком: $3,50
Критик 1: Вы разбиваете этот шар большим деревянным молотком, и он распадается на хрустящие жареные кусочки, покрытые шоколадом. Как это может не понравиться?
Критик 2: Это еда для людей любого возраста. Очень рекомендую, хотя бы просто использовать молоток!
11. Сахарный панкейк: $2
Критик 1: Это просто сахар в каком-то жареном тесте. Невероятно.
Критик 2: Я мечтаю об этом по ночам. Это единственное, что делает меня счастливой сейчас.
12. Панкейк из маша (бобов мунг): $4
Критик 1: Смотрю на фотографию и хочу еще. Если честно, одной порцией можно накормить троих.
Критик 2: Похоже на корейские латке (картофельные оладьи), но сделаны из бобовых – а точнее, из зеленого маша. Жареное, горячее и вкусное!
13. Тайяки – японское печенье с начинкой: $3
Критик 1: Симпатично и вкусно.
Критик 2: По вкусу как пирог с бататом, но в виде рыбки, что гораздо веселее.
14. Чипсы на палочке: $4
Критик 1: Чипсы… на… палочке. Гениально.
Критик 2: На палочке все вкуснее!
15. Ассорти из роллов: 5 шт за $6
Критик 1: Как истинный ценитель культуры суши, я должен сказать: это «да» от меня.
Критик 2: Прекрасная подача. Отличное исполнение.
16. Креветки в медово-чесночном соусе: $6
Критик 1: Вкусное и хрустящее. Слоган должен быть такой: «Опасно, вызывает привыкание!»
Критик 2: Мед! Масло! Чеснок! Все что я люблю!
17. Куриный шашлык (с щеткой для втирания соуса): $3
Критик 1: Все дело в этой щетке.
Критик 2: Абсолютно божественно.
18. Ассорти из сосисок с рисовой начинкой: $4
Критик 1: Отличное сочетание.
Критик 2: О, это то, что называют колбасным фестивалем.
19. Сушеная хурма: $10 за коробку
Критик 1: Хурма – один из самых недооцененных фруктов. Но ее время еще придет, попомните мои слова!
Критик 2: Они вывели сухофрукты на следующий уровень. Вкусно!
20. Ассорти из рыбных пирожков: $4
Критик 1: Если вы любите рыбу в тесте, то это для вас.
Критик 2: Я не люблю рыбу в тесте, поэтому мне не понравилось.
21. Шоколодные чуррос Oreo: $3,50
Критик 1: Если вам нравится печенье Oreo и выпечка из заварного теста «чуррос», то и их сочетание придется по вкусу.
Критик 2: Произведение искусства!
22. Вафли со сливочным сыром: $1,50
Критик 1: Выглядит лучше, чем на вкус. Немного разочарован.
Критик 2: К сожалению, мне дали чуть теплую вафлю, а я люблю, чтобы она была горячей! Но красиво.
23. Запеченный сыр: $3
Критик 1: Талантливо, блестяще, невероятно, потрясающе, впечатляюще, непревзойденно и совершенно уникально.
Критик 2: Запеченный сыр! И этим все сказано.
24. Блинчик с начинкой банан/клубника/нутелла: $6
Критик 1: Это стоит попробовать.
Критик 2: Я сделала это!
25. Клубника в стаканчике и клубника в шоколаде на палочке: $3 и $1
Критик 1: Никогда раньше не встречал клубнику на палочке. Большая и вкусная
Критик 2: Просто и без затей. Хороший вариант для тех, кто любит клубнику в шоколаде.
26. Запеченный с сыром хвост лобстера (омара): $15
Критик 1: Вкусно и симпатично.
Критик 2: Я рекомендую это блюдо, потому что панцирь используется как сервировочная тарелка.
27. Жареный батат: $3 за стакан
Критик 1: Неплохо, но картошка могла бы быть и погорячее.
Критик 2: У меня были большие надежды! Но, к сожалению, слой меда вокруг сладкого картофеля был слишком тягучим, а сам батат – слишком холодным.
28. Запеченные кальмары: $7
Критик 1: Любителям кальмаров понравится.
Критик 2: Нет, но спасибо, тем не менее.
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29. Клубника в моти (сладком рисовом тесте): $3,50
Критик 1: Отличные пирожные моти. Отличная шоколадная начинка. Очень свежая клубника. Да, заверните.
Критик 2: Мои любимые ягоды, завернутые в моти? Победное комбо!
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