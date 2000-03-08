Удивительные гаджеты, появившиеся лишь в 2018 году. Фото

Самые интересные изобретения на выставке CES 2018.



От умных игрушек для домашних животных до экстравагантных роботов, способных стирать и складывать белье… На выставке CES 2018, безусловно, можно было увидеть самые смелые новинки из мира гаджетов, которые только можно себе представить. В этом обзоре по-настоящему фантастические устройства, которые уже стали реальностью, передает



1. Зубная щетка Kolikree's Magik







Зубная щетка Kolikree's Magik использует технологию дополненной реальности, чтобы превратить банальный процесс чистки зубов в игру. Чтобы играть, ребенок должен держать смартфон перед своим лицом или установить его на зеркало в ванной при чистке зубов. Зубная щетка, по сути, действует как игровой джойстик: дети побеждают монстров в игре, «чистя» их в реальной жизни.



Зубная щетка также самостоятельно определяет направление движений и их скорость с целью обеспечения того, чтобы дети на самом деле чистили зубы, а не просто передвигали щетку, чтобы выиграть в игре.



2. Чемодан CX-1







Компания Robotics ForwardX утверждает, что покупатели ее чемодана никогда не потеряют свой багаж или его не придется искать в аэропорту. Компания представила роботизированный чемодан под названием CX-1, который использует широкоугольную камеру и лазерные радары для обнаружения препятствий и избегания их.



Чемодан имеет полный привод, поэтому не теряет равновесия при движении в гору или по пересеченной местности, такой как грунтовая дорога. Если что-то пойдет не так, чемодан включает встроенную систему сигнализации, которая связывается с наручным браслетом владельца, чтобы предупредить его, если он слишком далеко находится от CX-1, или если батарея чемодана разряжена.



3. Робот-прачка FoldiMate







Складывание постиранных вещей может стать одним из самых утомительных домашних дел, поэтому FoldiMate Inc. создала гигантскую машину для этого. FoldiMate дебютировала на прошлогодней выставке CES, а в этом году компания представила новую и более быструю модель на выставке.



Чтобы использовать машину, владельцы загружают стирку в ее верхнюю часть, закрепив ее двумя специальными зажимами. Затем FoldiMate берет одежду, разглаживает ее и аккуратно складывает в корзину рядом с нижней частью машины. Стоимость FoldiMate составляет 980 долларов.



4. Кинопроектор Keecker







Кто бы не хотел, чтобы домашний робот мог проигрывать кино и следить за всем, что происходит дома, когда нет владельца. Keecker - робот с голосовым управлением, который может проектировать 78-дюймовый образ на стену в доме.



Он использует камеру для того, чтобы перемещаться по дому, и владельцы могут видеть на своем смартфоне или планшете, что происходит дома. Компания работает с такими приложениями, как Netflix, Spotify и YouTube, а ее робот стоит 1790 долларов.



5. Игрушка для кошек Mousr







Если любимой кошке уже неинтересно преследовать лазерную указку или бегать за мышкой на дистанционном управлении, всегда на помощь придет искусственная игрушка Mousr, созданная Petronics. Mousr может двигаться таким образом, который максимально привлекает кошку, а затем начинает соответственно реагировать, когда кошка начинает ее ловить.



Например, когда кошка ловит игрушку, Mousr будет действовать так же, как и настоящая мышь при охоте на нее. Предполагается, что поставки Mousr начнутся в марте 2018 года.



6. Умная кровать Cradle







«Качающаяся кровать» делает то, что подразумевает ее название: она раскачивается взад-вперед, чтобы помочь человеку, лежащему на ней, заснуть. Ее создатель Марк Рассел придумал подобную идею, обнаружив, что он легче заснул на круизном судне во время отпуска.



Таким образом, он хотел создать кровать, которая могла подражать подобным качающимся движениям. У качающейся кровати будет таймер, чтобы владельцы могли остановить ее движение, когда они заснут. Стоимость составляет 3000 долларов.



7. Робот Tennibot







Многие роботы, представленные на выставке CES, были созданы для того, чтобы упрощать повседневные задачи, и Tennibot не является исключением. Беспилотная машина умеет сама ездить по корту и собирать до 80 мячей. Пользователи могут использовать приложение Tennibot для программирования робота. Tennibot начнет поставки в 2018 году.



8. Робот-манекен Euveka







Хотя концепция может показаться странной, роботизированный манекен Euveka может быть довольно полезен. Манекен предназначен для регулировки своего размера и пропорций тела, чтобы соответствовать одежде любого размера. Это может быть особенно важно, учитывая, что такие бренды, как Topshop, подверглись критике за нереалистично скудный выбор своих манекенов. Французский стартап уже ведет переговоры с клиентами в индустрии моды и планирует разрабатывать модели манекенов для мужской и детской одежды.



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9. iPal-робот







На стенде AvatarMind на выставке CES были показаны несколько iPal-роботов, которые пели и двигали руками в унисон. Эти роботы, с их яркой раскраской и дружелюбными лицами должны функционировать в качестве помощников преподавателей в танцевальных классах или в качестве компаньонов, которые могут помочь в лечении пожилых людей. Демонстрационная версия iPal-робот исполнила знаменитую детскую песню «Old MacDonald Had a Farm», двигая руками и головой под нее. Робот поступит в продаже позднее в этом году. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter От умных игрушек для домашних животных до экстравагантных роботов, способных стирать и складывать белье… На выставке CES 2018, безусловно, можно было увидеть самые смелые новинки из мира гаджетов, которые только можно себе представить. В этом обзоре по-настоящему фантастические устройства, которые уже стали реальностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Зубная щетка Kolikree's Magik использует технологию дополненной реальности, чтобы превратить банальный процесс чистки зубов в игру. Чтобы играть, ребенок должен держать смартфон перед своим лицом или установить его на зеркало в ванной при чистке зубов. Зубная щетка, по сути, действует как игровой джойстик: дети побеждают монстров в игре, «чистя» их в реальной жизни.Зубная щетка также самостоятельно определяет направление движений и их скорость с целью обеспечения того, чтобы дети на самом деле чистили зубы, а не просто передвигали щетку, чтобы выиграть в игре.Компания Robotics ForwardX утверждает, что покупатели ее чемодана никогда не потеряют свой багаж или его не придется искать в аэропорту. Компания представила роботизированный чемодан под названием CX-1, который использует широкоугольную камеру и лазерные радары для обнаружения препятствий и избегания их.Чемодан имеет полный привод, поэтому не теряет равновесия при движении в гору или по пересеченной местности, такой как грунтовая дорога. Если что-то пойдет не так, чемодан включает встроенную систему сигнализации, которая связывается с наручным браслетом владельца, чтобы предупредить его, если он слишком далеко находится от CX-1, или если батарея чемодана разряжена.Складывание постиранных вещей может стать одним из самых утомительных домашних дел, поэтому FoldiMate Inc. создала гигантскую машину для этого. FoldiMate дебютировала на прошлогодней выставке CES, а в этом году компания представила новую и более быструю модель на выставке.Чтобы использовать машину, владельцы загружают стирку в ее верхнюю часть, закрепив ее двумя специальными зажимами. Затем FoldiMate берет одежду, разглаживает ее и аккуратно складывает в корзину рядом с нижней частью машины. Стоимость FoldiMate составляет 980 долларов.Кто бы не хотел, чтобы домашний робот мог проигрывать кино и следить за всем, что происходит дома, когда нет владельца. Keecker - робот с голосовым управлением, который может проектировать 78-дюймовый образ на стену в доме.Он использует камеру для того, чтобы перемещаться по дому, и владельцы могут видеть на своем смартфоне или планшете, что происходит дома. Компания работает с такими приложениями, как Netflix, Spotify и YouTube, а ее робот стоит 1790 долларов.Если любимой кошке уже неинтересно преследовать лазерную указку или бегать за мышкой на дистанционном управлении, всегда на помощь придет искусственная игрушка Mousr, созданная Petronics. Mousr может двигаться таким образом, который максимально привлекает кошку, а затем начинает соответственно реагировать, когда кошка начинает ее ловить.Например, когда кошка ловит игрушку, Mousr будет действовать так же, как и настоящая мышь при охоте на нее. Предполагается, что поставки Mousr начнутся в марте 2018 года.«Качающаяся кровать» делает то, что подразумевает ее название: она раскачивается взад-вперед, чтобы помочь человеку, лежащему на ней, заснуть. Ее создатель Марк Рассел придумал подобную идею, обнаружив, что он легче заснул на круизном судне во время отпуска.Таким образом, он хотел создать кровать, которая могла подражать подобным качающимся движениям. У качающейся кровати будет таймер, чтобы владельцы могли остановить ее движение, когда они заснут. Стоимость составляет 3000 долларов.Многие роботы, представленные на выставке CES, были созданы для того, чтобы упрощать повседневные задачи, и Tennibot не является исключением. Беспилотная машина умеет сама ездить по корту и собирать до 80 мячей. Пользователи могут использовать приложение Tennibot для программирования робота. Tennibot начнет поставки в 2018 году.Хотя концепция может показаться странной, роботизированный манекен Euveka может быть довольно полезен. Манекен предназначен для регулировки своего размера и пропорций тела, чтобы соответствовать одежде любого размера. Это может быть особенно важно, учитывая, что такие бренды, как Topshop, подверглись критике за нереалистично скудный выбор своих манекенов. Французский стартап уже ведет переговоры с клиентами в индустрии моды и планирует разрабатывать модели манекенов для мужской и детской одежды.На стенде AvatarMind на выставке CES были показаны несколько iPal-роботов, которые пели и двигали руками в унисон. Эти роботы, с их яркой раскраской и дружелюбными лицами должны функционировать в качестве помощников преподавателей в танцевальных классах или в качестве компаньонов, которые могут помочь в лечении пожилых людей. Демонстрационная версия iPal-робот исполнила знаменитую детскую песню «Old MacDonald Had a Farm», двигая руками и головой под нее. Робот поступит в продаже позднее в этом году.



