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Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Работы Катаржины Залужной.
Катаржина Залужна (Katarzyna Zaluzna) живет в Румии, Польша. Она часто встречает рассвет на природе, чтобы запечатлеть капли росы, отражающиеся в первых лучах солнца. Катаржина использует объектив Pentacon 50 / F1.8 для достижения лучшего результата съемки, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Читайте также: Мир насекомых на макроснимках талантливого фотографа. Фото
Катаржина Залужна (Katarzyna Zaluzna) живет в Румии, Польша. Она часто встречает рассвет на природе, чтобы запечатлеть капли росы, отражающиеся в первых лучах солнца. Катаржина использует объектив Pentacon 50 / F1.8 для достижения лучшего результата съемки, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Читайте также: Мир насекомых на макроснимках талантливого фотографа. Фото
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