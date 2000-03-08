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Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото

Природа в нежных макроснимках польского фотографа. ФотоРаботы Катаржины Залужной.

Катаржина Залужна (Katarzyna Zaluzna) живет в Румии, Польша. Она часто встречает рассвет на природе, чтобы запечатлеть капли росы, отражающиеся в первых лучах солнца. Катаржина использует объектив Pentacon 50 / F1.8 для достижения лучшего результата съемки, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

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Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
Природа в нежных макроснимках польского фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, макросъемка

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Сегодня, 14:20 » Автор: Анна Мартынова
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