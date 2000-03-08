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Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото
На это ушло 10 месяцев.
Архитектура — это азбука гигантов. Египтянин Хоссам Мохамед нарисовал невероятно детализированную картину с изображением Нью-Йорка на листе бумаги размером 70 на 100 см. На то, чтобы тщательно вырисовать каждое здание с помощью чернильной ручки, ему потребовалось 10 месяцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Хоссам Мохамед из Египта — студент факультета архитектуры.
Он начал заниматься рисованием всего 2 года назад, но теперь уже сам обучает других.
Сейчас главная мечта Хоссама — окончить аспирантуру в Италии, добиться известности и открыть свою собственную художественную галерею.
«Я убежден, что всякий мечтатель, который умеет усердно работать, способен добиться всего, чего только захочет», — говорит Хоссам.
Чтобы оценить детализацию этого подробного рисунка, кликните на это фото и посмотрите его в полном размере.
Кто-то может сказать: «Да у этого парня просто уйма свободного времени!» или «Если он нарисовал это не по памяти и не за три дня — тогда не впечатляет»…
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Но, совершив такой титанический труд, усидчивый студент-архитектор не только набил за 10 месяцев руку и отточил искусство рисования, но и изучил все «архитектурные ходы» «Большого яблока».
Архитектура — это азбука гигантов. Египтянин Хоссам Мохамед нарисовал невероятно детализированную картину с изображением Нью-Йорка на листе бумаги размером 70 на 100 см. На то, чтобы тщательно вырисовать каждое здание с помощью чернильной ручки, ему потребовалось 10 месяцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Хоссам Мохамед из Египта — студент факультета архитектуры.
Он начал заниматься рисованием всего 2 года назад, но теперь уже сам обучает других.
Сейчас главная мечта Хоссама — окончить аспирантуру в Италии, добиться известности и открыть свою собственную художественную галерею.
«Я убежден, что всякий мечтатель, который умеет усердно работать, способен добиться всего, чего только захочет», — говорит Хоссам.
Чтобы оценить детализацию этого подробного рисунка, кликните на это фото и посмотрите его в полном размере.
Кто-то может сказать: «Да у этого парня просто уйма свободного времени!» или «Если он нарисовал это не по памяти и не за три дня — тогда не впечатляет»…
Читайте также: Художник создает картины с помощью велосипеда. Фото
Но, совершив такой титанический труд, усидчивый студент-архитектор не только набил за 10 месяцев руку и отточил искусство рисования, но и изучил все «архитектурные ходы» «Большого яблока».
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