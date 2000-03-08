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Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото

Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. ФотоНа это ушло 10 месяцев.

Архитектура — это азбука гигантов. Египтянин Хоссам Мохамед нарисовал невероятно детализированную картину с изображением Нью-Йорка на листе бумаги размером 70 на 100 см. На то, чтобы тщательно вырисовать каждое здание с помощью чернильной ручки, ему потребовалось 10 месяцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Хоссам Мохамед из Египта — студент факультета архитектуры.

Он начал заниматься рисованием всего 2 года назад, но теперь уже сам обучает других.

Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото


Сейчас главная мечта Хоссама — окончить аспирантуру в Италии, добиться известности и открыть свою собственную художественную галерею.

«Я убежден, что всякий мечтатель, который умеет усердно работать, способен добиться всего, чего только захочет», — говорит Хоссам.

Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото


Чтобы оценить детализацию этого подробного рисунка, кликните на это фото и посмотрите его в полном размере.

Кто-то может сказать: «Да у этого парня просто уйма свободного времени!» или «Если он нарисовал это не по памяти и не за три дня — тогда не впечатляет»…

Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото
Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото


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Но, совершив такой титанический труд, усидчивый студент-архитектор не только набил за 10 месяцев руку и отточил искусство рисования, но и изучил все «архитектурные ходы» «Большого яблока».

Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото
Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото
Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото
Художник перенес Нью-Йорк на свои картины. Фото
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 Теги: Нью-Йорк, художник

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Сегодня, 16:39 » Автор: Анна Мартынова
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