Раздел: Фоторепортажи
Самые уединенные дома в мире. Фото
Эти жилища идеально подойдут для людей, любящих одиночество.
Каждого из нас периодически посещают мысли все бросить и уехать в деревню или куда-нибудь подальше от этой вечной суеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но, к счастью, или, может быть, к сожалению, для многих из нас это остается всего лишь желанием.
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Хотя… похоже, кто-то все-таки сумел воплотить желания в жизнь.
Каждого из нас периодически посещают мысли все бросить и уехать в деревню или куда-нибудь подальше от этой вечной суеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но, к счастью, или, может быть, к сожалению, для многих из нас это остается всего лишь желанием.
Читайте также: Отражения пожилых людей, которые показывают прошлое. Фото
Хотя… похоже, кто-то все-таки сумел воплотить желания в жизнь.
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