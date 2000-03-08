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Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Актриса получила свою первую роль в 22 года.
Для Одри Хепбёрн сложно подобрать слова, которые еще не были сказаны в ее честь, однако выскажемся и мы, потому что она этого заслуживает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Появившись на свет в Бельгии 4 мая 1929 года, большую часть своей юности Одри провела в оккупированной нацистами Голландии, где ей и ее семье пришлось встретиться с множественными лишениями. После окончания войны Одри направилась в Лондон, стремительно осваиваясь на поприще шоу и танцев.
В возрасте 22 лет она с легкостью получила свою первую роль на Бродвее в спектакле «Жижи» и спустя всего лишь два года в одночасье стала настоящим открытием для публики благодаря своему кинодебюту — роли главной героини в фильме «Римские каникулы».
На протяжении 60-х годов Одри Хепбёрн не переставала блистать, озаряя своим талантом фильм за фильмом. После этого пьянящего десятилетия она решила немного отойти от карьеры и начать уделять больше внимания воспитанию двух своих сыновей. Некоторое время спустя Хепбёрн получила статус посла доброй воли ООН и сосредоточила усилия на помощи голодающим людям из развивающихся стран.
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Ослепительную Хепбёрн всегда отличали врожденная грация и изящество, однако в нашей подборке мы представили некоторые ее нетипичные фото. Эти снимки способны показать актрису несколько с другой стороны: чуть более откровенные и теплые образы откроют нам новую, игривую и преисполненную радости Одри, покоряющую своей чувственной женственностью. По ее собственным словам: «Самые счастливые девушки — всегда самые красивые».
Для Одри Хепбёрн сложно подобрать слова, которые еще не были сказаны в ее честь, однако выскажемся и мы, потому что она этого заслуживает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Появившись на свет в Бельгии 4 мая 1929 года, большую часть своей юности Одри провела в оккупированной нацистами Голландии, где ей и ее семье пришлось встретиться с множественными лишениями. После окончания войны Одри направилась в Лондон, стремительно осваиваясь на поприще шоу и танцев.
В возрасте 22 лет она с легкостью получила свою первую роль на Бродвее в спектакле «Жижи» и спустя всего лишь два года в одночасье стала настоящим открытием для публики благодаря своему кинодебюту — роли главной героини в фильме «Римские каникулы».
На протяжении 60-х годов Одри Хепбёрн не переставала блистать, озаряя своим талантом фильм за фильмом. После этого пьянящего десятилетия она решила немного отойти от карьеры и начать уделять больше внимания воспитанию двух своих сыновей. Некоторое время спустя Хепбёрн получила статус посла доброй воли ООН и сосредоточила усилия на помощи голодающим людям из развивающихся стран.
Читайте также: Улицы большого города во времена СССР. Фото
Ослепительную Хепбёрн всегда отличали врожденная грация и изящество, однако в нашей подборке мы представили некоторые ее нетипичные фото. Эти снимки способны показать актрису несколько с другой стороны: чуть более откровенные и теплые образы откроют нам новую, игривую и преисполненную радости Одри, покоряющую своей чувственной женственностью. По ее собственным словам: «Самые счастливые девушки — всегда самые красивые».
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