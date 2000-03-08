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Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото

Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото Актриса получила свою первую роль в 22 года.

Для Одри Хепбёрн сложно подобрать слова, которые еще не были сказаны в ее честь, однако выскажемся и мы, потому что она этого заслуживает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Появившись на свет в Бельгии 4 мая 1929 года, большую часть своей юности Одри провела в оккупированной нацистами Голландии, где ей и ее семье пришлось встретиться с множественными лишениями. После окончания войны Одри направилась в Лондон, стремительно осваиваясь на поприще шоу и танцев.

В возрасте 22 лет она с легкостью получила свою первую роль на Бродвее в спектакле «Жижи» и спустя всего лишь два года в одночасье стала настоящим открытием для публики благодаря своему кинодебюту — роли главной героини в фильме «Римские каникулы».

На протяжении 60-х годов Одри Хепбёрн не переставала блистать, озаряя своим талантом фильм за фильмом. После этого пьянящего десятилетия она решила немного отойти от карьеры и начать уделять больше внимания воспитанию двух своих сыновей. Некоторое время спустя Хепбёрн получила статус посла доброй воли ООН и сосредоточила усилия на помощи голодающим людям из развивающихся стран.

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Ослепительную Хепбёрн всегда отличали врожденная грация и изящество, однако в нашей подборке мы представили некоторые ее нетипичные фото. Эти снимки способны показать актрису несколько с другой стороны: чуть более откровенные и теплые образы откроют нам новую, игривую и преисполненную радости Одри, покоряющую своей чувственной женственностью. По ее собственным словам: «Самые счастливые девушки — всегда самые красивые».

Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
Лучшие снимки очаровательной Одри Хепберн. Фото
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 Теги: Одри Хепберн, фото

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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