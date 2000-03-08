Раздел: Фоторепортажи
Удивительные работы душевнобольного художника из Швейцарии. Фото
Адольф Вёльфли провёл в психиатрической клинике 35 лет.
Рисунки швейцарца Адольфа Вёльфли, который 35 лет своей жизни провел в психиатрической клинике города Берн, были весьма популярны среди представителей сюрреализма. Сегодня мы расскажем грустную историю Адольфа Вёльфли, случившуюся давным-давно, но именно поэтому ее и стоит послушать, иначе она позабудется совсем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Адольф Вёльфли родился в небольшом швейцарском городке в семье каменотеса и прачки и был седьмым ребенком у своих родителей. С детских лет Адольф прилежно работал, стараясь помочь семье, — был пастухом, лесорубом, разнорабочим… В десятилетнем возрасте мальчика отдали в приют, где он узнал тяжелую сиротскую долю.
Будучи девятнадцатилетним юношей, Адольф влюбился в девушку и посватался к ней, но семья невесты ответила отказом. Не помня себя от горя, юноша завербовался в армию, где прослужил некоторое время, но тяжесть перенесенного отказа сказалась на всей дальнейшей жизни Адольфа Вёльфли. Во всех встречавшихся ему девушках он узнавал свою былую возлюбленную. Адольфу было 25 лет, когда его посадили в тюрьму за домогательство.
Выйдя из тюрьмы, Вёльфли провел около четырех лет на свободе, а потом за такой же, как и прежде, поступок его признали умалишенным и отправили в психиатрическую больницу, где он находился 35 лет — вплоть до самой смерти.
В течение первых десяти лет пребывания в психиатрической больнице Адольф был агрессивен из-за галлюцинаций, поэтому его держали отдельно от других пациентов.
Прошло несколько лет, и Адольф неожиданно для окружающих начал рисовать на обрывках газет. Со временем он получил возможность заниматься творчеством в более подходящих условиях, ему даже предоставили отдельную палату.
Читайте также: Самые уединенные дома в мире. Фото
Адольф Вёльфли принялся писать свою автобиографию объемом более 25 000 страниц, содержащую 3000 иллюстраций. К концу жизни автора ее текст составил 45 томов, а содержание включало в себя рисунки, стихи, тексты, ноты.
Рисунки швейцарца Адольфа Вёльфли, который 35 лет своей жизни провел в психиатрической клинике города Берн, были весьма популярны среди представителей сюрреализма. Сегодня мы расскажем грустную историю Адольфа Вёльфли, случившуюся давным-давно, но именно поэтому ее и стоит послушать, иначе она позабудется совсем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Адольф Вёльфли родился в небольшом швейцарском городке в семье каменотеса и прачки и был седьмым ребенком у своих родителей. С детских лет Адольф прилежно работал, стараясь помочь семье, — был пастухом, лесорубом, разнорабочим… В десятилетнем возрасте мальчика отдали в приют, где он узнал тяжелую сиротскую долю.
Будучи девятнадцатилетним юношей, Адольф влюбился в девушку и посватался к ней, но семья невесты ответила отказом. Не помня себя от горя, юноша завербовался в армию, где прослужил некоторое время, но тяжесть перенесенного отказа сказалась на всей дальнейшей жизни Адольфа Вёльфли. Во всех встречавшихся ему девушках он узнавал свою былую возлюбленную. Адольфу было 25 лет, когда его посадили в тюрьму за домогательство.
Выйдя из тюрьмы, Вёльфли провел около четырех лет на свободе, а потом за такой же, как и прежде, поступок его признали умалишенным и отправили в психиатрическую больницу, где он находился 35 лет — вплоть до самой смерти.
В течение первых десяти лет пребывания в психиатрической больнице Адольф был агрессивен из-за галлюцинаций, поэтому его держали отдельно от других пациентов.
Прошло несколько лет, и Адольф неожиданно для окружающих начал рисовать на обрывках газет. Со временем он получил возможность заниматься творчеством в более подходящих условиях, ему даже предоставили отдельную палату.
Читайте также: Самые уединенные дома в мире. Фото
Адольф Вёльфли принялся писать свою автобиографию объемом более 25 000 страниц, содержащую 3000 иллюстраций. К концу жизни автора ее текст составил 45 томов, а содержание включало в себя рисунки, стихи, тексты, ноты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
820
0
Оставьте свой комментарий