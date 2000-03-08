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Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото Девочка будет счастлива такому подарку.

Какая девочка не хочет иметь в своей спальне волшебное дерево? Суперпапе и Reddit-пользователю radamshome понадобилось 350 часов в течение 18 месяцев и 4250 долларов, чтобы реализовать этот сказочный проект. Сейчас для radamshome, работающего художником в индустрии видеоигр, самое страшное то, что девочка может захотеть удалить эту необыкновенную конструкцию из своей комнаты, когда ей исполнится 13 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. «Моя дочь хотела иметь волшебное дерево в своей комнате, чтобы она могла сидеть внутри и читать книги.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


2. Я был несколько не готов к физическому воплощению этого проекта…»

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


3. Для завершения проекта понадобилось 18 месяцев и 350 часов.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


4. Radamshome, который является художником в индустрии видеоигр, начал с концепт-рисунка и модели.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


5. Ему пришлось брать уроки сварки, чтобы сделать каркас дерева.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


6. Приблизительно через 120-130 часов металлический каркас был готов.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


7. Еще более 50 часов понадобилось, чтобы надеть сетчатую оболочку на арматуру.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


8. Для создания ствола дерева использовалась специальная смесь из цемента, а для ветвей — папье-маше. Общее время: 225 часов.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


9. Для создания миниатюр папа использовал те же методы, что и для дерева.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


10. На ветвях расположено множество огоньков.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


11. Детали и украшения были куплены в арт-магазине.

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото


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12. Девочка просто счастлива! Дерево настолько крепкое, что может выдержать трех взрослых!

Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото
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 Теги: комната, интерьер

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Сегодня, 12:43 » Автор: Анна Мартынова
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