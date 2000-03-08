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Отец своими руками превратил комнату дочери в райский сад. Фото
Девочка будет счастлива такому подарку.
Какая девочка не хочет иметь в своей спальне волшебное дерево? Суперпапе и Reddit-пользователю radamshome понадобилось 350 часов в течение 18 месяцев и 4250 долларов, чтобы реализовать этот сказочный проект. Сейчас для radamshome, работающего художником в индустрии видеоигр, самое страшное то, что девочка может захотеть удалить эту необыкновенную конструкцию из своей комнаты, когда ей исполнится 13 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. «Моя дочь хотела иметь волшебное дерево в своей комнате, чтобы она могла сидеть внутри и читать книги.
2. Я был несколько не готов к физическому воплощению этого проекта…»
3. Для завершения проекта понадобилось 18 месяцев и 350 часов.
4. Radamshome, который является художником в индустрии видеоигр, начал с концепт-рисунка и модели.
5. Ему пришлось брать уроки сварки, чтобы сделать каркас дерева.
6. Приблизительно через 120-130 часов металлический каркас был готов.
7. Еще более 50 часов понадобилось, чтобы надеть сетчатую оболочку на арматуру.
8. Для создания ствола дерева использовалась специальная смесь из цемента, а для ветвей — папье-маше. Общее время: 225 часов.
9. Для создания миниатюр папа использовал те же методы, что и для дерева.
10. На ветвях расположено множество огоньков.
11. Детали и украшения были куплены в арт-магазине.
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12. Девочка просто счастлива! Дерево настолько крепкое, что может выдержать трех взрослых!
Какая девочка не хочет иметь в своей спальне волшебное дерево? Суперпапе и Reddit-пользователю radamshome понадобилось 350 часов в течение 18 месяцев и 4250 долларов, чтобы реализовать этот сказочный проект. Сейчас для radamshome, работающего художником в индустрии видеоигр, самое страшное то, что девочка может захотеть удалить эту необыкновенную конструкцию из своей комнаты, когда ей исполнится 13 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. «Моя дочь хотела иметь волшебное дерево в своей комнате, чтобы она могла сидеть внутри и читать книги.
2. Я был несколько не готов к физическому воплощению этого проекта…»
3. Для завершения проекта понадобилось 18 месяцев и 350 часов.
4. Radamshome, который является художником в индустрии видеоигр, начал с концепт-рисунка и модели.
5. Ему пришлось брать уроки сварки, чтобы сделать каркас дерева.
6. Приблизительно через 120-130 часов металлический каркас был готов.
7. Еще более 50 часов понадобилось, чтобы надеть сетчатую оболочку на арматуру.
8. Для создания ствола дерева использовалась специальная смесь из цемента, а для ветвей — папье-маше. Общее время: 225 часов.
9. Для создания миниатюр папа использовал те же методы, что и для дерева.
10. На ветвях расположено множество огоньков.
11. Детали и украшения были куплены в арт-магазине.
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12. Девочка просто счастлива! Дерево настолько крепкое, что может выдержать трех взрослых!
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