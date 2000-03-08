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В Японии построили прозрачный дом. Фото

В Японии построили прозрачный дом. ФотоЗдесь сложно спрятаться.

Проходя мимо этого дома в Японии, забудьте об оруэлловском Большом Брате, который следит за каждым вашим шагом. Здесь любой желающий может видеть все происходящее внутри без помощи скрытых камер, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

В этом доме в принципе нет места для личного пространства – каждый момент, интимный или нет, выставлен на обозрение всему миру, круглосуточно, семь дней в неделю. Расположенный в одном из густонаселенных районов Токио, необычный, мягко говоря, дом абсолютно прозрачен, а его общая площадь составляет 85 квадратных метров.

Он был построен и спроектирован архитекторами компании Sou Fujimoto Architects, которые изначально были вдохновлены примером своих древних японских предков, которые жили на деревьях, и поэтому их жилища были выставлены на обозрение со всех сторон.

«Главная интрига жизни на дереве заключается в том, что эти места не изолированы, а связаны друг с другом в своей уникальной относительности. Чтобы услышать чей-то голос из любой точки, нет необходимости прыгать с ветки на ветку, и дискуссия идет между жителями различных ветвей».

«В этом заключаются некоторые из моментов богатства, связанные с таким пространственно плотным образом жизни», – утверждает Су Фуджимото.

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Остается только спросить, хотели бы вы жить в таком доме?

В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
В Японии построили прозрачный дом. Фото
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 Теги: Япония, дом

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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