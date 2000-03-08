Раздел: Фоторепортажи
В Японии построили прозрачный дом. Фото
Здесь сложно спрятаться.
Проходя мимо этого дома в Японии, забудьте об оруэлловском Большом Брате, который следит за каждым вашим шагом. Здесь любой желающий может видеть все происходящее внутри без помощи скрытых камер, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В этом доме в принципе нет места для личного пространства – каждый момент, интимный или нет, выставлен на обозрение всему миру, круглосуточно, семь дней в неделю. Расположенный в одном из густонаселенных районов Токио, необычный, мягко говоря, дом абсолютно прозрачен, а его общая площадь составляет 85 квадратных метров.
Он был построен и спроектирован архитекторами компании Sou Fujimoto Architects, которые изначально были вдохновлены примером своих древних японских предков, которые жили на деревьях, и поэтому их жилища были выставлены на обозрение со всех сторон.
«Главная интрига жизни на дереве заключается в том, что эти места не изолированы, а связаны друг с другом в своей уникальной относительности. Чтобы услышать чей-то голос из любой точки, нет необходимости прыгать с ветки на ветку, и дискуссия идет между жителями различных ветвей».
«В этом заключаются некоторые из моментов богатства, связанные с таким пространственно плотным образом жизни», – утверждает Су Фуджимото.
Читайте также: В Европе создали первый прозрачный троллейбус
Остается только спросить, хотели бы вы жить в таком доме?
Проходя мимо этого дома в Японии, забудьте об оруэлловском Большом Брате, который следит за каждым вашим шагом. Здесь любой желающий может видеть все происходящее внутри без помощи скрытых камер, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В этом доме в принципе нет места для личного пространства – каждый момент, интимный или нет, выставлен на обозрение всему миру, круглосуточно, семь дней в неделю. Расположенный в одном из густонаселенных районов Токио, необычный, мягко говоря, дом абсолютно прозрачен, а его общая площадь составляет 85 квадратных метров.
Он был построен и спроектирован архитекторами компании Sou Fujimoto Architects, которые изначально были вдохновлены примером своих древних японских предков, которые жили на деревьях, и поэтому их жилища были выставлены на обозрение со всех сторон.
«Главная интрига жизни на дереве заключается в том, что эти места не изолированы, а связаны друг с другом в своей уникальной относительности. Чтобы услышать чей-то голос из любой точки, нет необходимости прыгать с ветки на ветку, и дискуссия идет между жителями различных ветвей».
«В этом заключаются некоторые из моментов богатства, связанные с таким пространственно плотным образом жизни», – утверждает Су Фуджимото.
Читайте также: В Европе создали первый прозрачный троллейбус
Остается только спросить, хотели бы вы жить в таком доме?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
110
0
Оставьте свой комментарий