Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото

Настоящий бэби-бум.



Некоторые знаменитости из этого списка уже отчаялись родить, другие же, напротив, находятся в ожидании второго и даже третьего малыша, передает



Но всех их объединяет одна радостная новость: в 2018 году они станут счастливыми мамами очаровательных малышей.



1. Кейт Миддлтон (Kate Middleton)







Самым долгожданным малышом 2018 года, без сомнений, станет новый член королевской семьи, который родится в этом году у Кейт Мидлтон и принца Уильяма.



Пара уже воспитывает двоих детей: сына и дочь. Кто родится третьим, пока неизвестно.



2. Миранда Керр (Miranda Kerr)







Австралийская модель Миранда Керр станет мамой уже во второй раз. 34-летняя красавица уже воспитывает сына от Орландо Блум. А вот для её мужа это будет первый ребенок.



3. Хлои Кардашьян (Khloe Kardashian)







Одна из сестер знаменитого семейства Кардашьян подтвердила радостную новость: она НАКОНЕЦ-ТО скоро станет мамой в первый раз.



4. Ева Лонгория (Eva Longoria)







Звезда сериала Отчаянные домохозяйки недавно просто ошарашила своих поклонников. 42-летняя актриса заявила, что беременна первенцем.



5. Джессика Альба (Jessica Alba)







А вот Джессика уже успела стать мамой в начале 2018 года. Это третий малыш Джессики и её мужа Кэша Уоррена.



Звездная пара уже воспитывает двух дочерей, которые, к слову, с нетерпением ждали появления на свет младшего братика.



6. Криси Тейген (Chrissy Teigen)







Американская модель и телеведущая ждут второго ребенка в 2018 году.



7. Кайли Дженнер (Kylie Jenner)







Еще один член знаменитого семейства Кардашьян в начале этого года стала мамой. Речь идет о 20-летней младшей сестре Ким-Кайли.



8. Коко Роша (Coco Rocha)







Супермодель Коко станет мамой во второй раз. Интересно, что такую счастливую новость общественности сообщила старшая дочь Айони.



9. Кемерон Диаз (Cameron Diaz)







И это свершилось! 45-летняя актриса, которая, кажется, уже смирилась с тем, что ей не суждено стать матерью, всё же, беременна!



Кемерон долгое время пыталась забеременеть, и вот уже когда пара решила прибегнуть к услугам суррогатной матери или же усыновить ребенка, выяснилось, что актриса беременна.



10. Кендис Свейнпол (Candice Swanepoel)







29-летняя южноафриканская модель и её муж ждут второго ребенка.



11. Ким Кардашьян (Kim Kardashian)







Ну и куда же без самого знаменитого члена семьи Кардашьян, пышногрудой Ким? Она станет мамой в третий раз, однако уже с существенной оговоркой: на сей раз ребенка выносит суррогатная мать.



Пара Кардашьян-Уэст решили прибегнуть к её услугам после того, как врачи предупредили Ким о возможной угрозе для её жизни, если она решится на еще одного ребенка.



12. Рейчел МакАдамс (Rachel MacAdams)







39-летняя звезда фильма "Дневник памяти" также впервые станет мамой в 2018 году.



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13. Кирстен Данст (Kirsten Dunst)







35-летняя актриса находится в ожидании первенца. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Некоторые знаменитости из этого списка уже отчаялись родить, другие же, напротив, находятся в ожидании второго и даже третьего малыша, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac Но всех их объединяет одна радостная новость: в 2018 году они станут счастливыми мамами очаровательных малышей.Самым долгожданным малышом 2018 года, без сомнений, станет новый член королевской семьи, который родится в этом году у Кейт Мидлтон и принца Уильяма.Пара уже воспитывает двоих детей: сына и дочь. Кто родится третьим, пока неизвестно.Австралийская модель Миранда Керр станет мамой уже во второй раз. 34-летняя красавица уже воспитывает сына от Орландо Блум. А вот для её мужа это будет первый ребенок.Одна из сестер знаменитого семейства Кардашьян подтвердила радостную новость: она НАКОНЕЦ-ТО скоро станет мамой в первый раз.Звезда сериала Отчаянные домохозяйки недавно просто ошарашила своих поклонников. 42-летняя актриса заявила, что беременна первенцем.А вот Джессика уже успела стать мамой в начале 2018 года. Это третий малыш Джессики и её мужа Кэша Уоррена.Звездная пара уже воспитывает двух дочерей, которые, к слову, с нетерпением ждали появления на свет младшего братика.Американская модель и телеведущая ждут второго ребенка в 2018 году.Еще один член знаменитого семейства Кардашьян в начале этого года стала мамой. Речь идет о 20-летней младшей сестре Ким-Кайли.Супермодель Коко станет мамой во второй раз. Интересно, что такую счастливую новость общественности сообщила старшая дочь Айони.И это свершилось! 45-летняя актриса, которая, кажется, уже смирилась с тем, что ей не суждено стать матерью, всё же, беременна!Кемерон долгое время пыталась забеременеть, и вот уже когда пара решила прибегнуть к услугам суррогатной матери или же усыновить ребенка, выяснилось, что актриса беременна.29-летняя южноафриканская модель и её муж ждут второго ребенка.Ну и куда же без самого знаменитого члена семьи Кардашьян, пышногрудой Ким? Она станет мамой в третий раз, однако уже с существенной оговоркой: на сей раз ребенка выносит суррогатная мать.Пара Кардашьян-Уэст решили прибегнуть к её услугам после того, как врачи предупредили Ким о возможной угрозе для её жизни, если она решится на еще одного ребенка.39-летняя звезда фильма "Дневник памяти" также впервые станет мамой в 2018 году.35-летняя актриса находится в ожидании первенца.



