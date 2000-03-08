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Раздел: Фоторепортажи  
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Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото

Эти звезды станут родителями в 2018 году. ФотоНастоящий бэби-бум.

Некоторые знаменитости из этого списка уже отчаялись родить, другие же, напротив, находятся в ожидании второго и даже третьего малыша, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.

Но всех их объединяет одна радостная новость: в 2018 году они станут счастливыми мамами очаровательных малышей.

1. Кейт Миддлтон (Kate Middleton)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


Самым долгожданным малышом 2018 года, без сомнений, станет новый член королевской семьи, который родится в этом году у Кейт Мидлтон и принца Уильяма.

Пара уже воспитывает двоих детей: сына и дочь. Кто родится третьим, пока неизвестно.

2. Миранда Керр (Miranda Kerr)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


Австралийская модель Миранда Керр станет мамой уже во второй раз. 34-летняя красавица уже воспитывает сына от Орландо Блум. А вот для её мужа это будет первый ребенок.

3. Хлои Кардашьян (Khloe Kardashian)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


Одна из сестер знаменитого семейства Кардашьян подтвердила радостную новость: она НАКОНЕЦ-ТО скоро станет мамой в первый раз.

4. Ева Лонгория (Eva Longoria)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


Звезда сериала Отчаянные домохозяйки недавно просто ошарашила своих поклонников. 42-летняя актриса заявила, что беременна первенцем.

5. Джессика Альба (Jessica Alba)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


А вот Джессика уже успела стать мамой в начале 2018 года. Это третий малыш Джессики и её мужа Кэша Уоррена.

Звездная пара уже воспитывает двух дочерей, которые, к слову, с нетерпением ждали появления на свет младшего братика.

6. Криси Тейген (Chrissy Teigen)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


Американская модель и телеведущая ждут второго ребенка в 2018 году.

7. Кайли Дженнер (Kylie Jenner)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


Еще один член знаменитого семейства Кардашьян в начале этого года стала мамой. Речь идет о 20-летней младшей сестре Ким-Кайли.

8. Коко Роша (Coco Rocha)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


Супермодель Коко станет мамой во второй раз. Интересно, что такую счастливую новость общественности сообщила старшая дочь Айони.

9. Кемерон Диаз (Cameron Diaz)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


И это свершилось! 45-летняя актриса, которая, кажется, уже смирилась с тем, что ей не суждено стать матерью, всё же, беременна!

Кемерон долгое время пыталась забеременеть, и вот уже когда пара решила прибегнуть к услугам суррогатной матери или же усыновить ребенка, выяснилось, что актриса беременна.

10. Кендис Свейнпол (Candice Swanepoel)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


29-летняя южноафриканская модель и её муж ждут второго ребенка.

11. Ким Кардашьян (Kim Kardashian)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


Ну и куда же без самого знаменитого члена семьи Кардашьян, пышногрудой Ким? Она станет мамой в третий раз, однако уже с существенной оговоркой: на сей раз ребенка выносит суррогатная мать.

Пара Кардашьян-Уэст решили прибегнуть к её услугам после того, как врачи предупредили Ким о возможной угрозе для её жизни, если она решится на еще одного ребенка.

12. Рейчел МакАдамс (Rachel MacAdams)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


39-летняя звезда фильма "Дневник памяти" также впервые станет мамой в 2018 году.

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13. Кирстен Данст (Kirsten Dunst)

Эти звезды станут родителями в 2018 году. Фото


35-летняя актриса находится в ожидании первенца.
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 Теги: звезды, родители

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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