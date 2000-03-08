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Раздел: Фоторепортажи  
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Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. ФотоОни открыли секрет вечной молодости.

Только посмотрите нашу подборку фотографий, доказывающих, что возраст – просто цифра! Если ваша мама выглядит очень молодо, то это и хорошо, и плохо. Да, скорее всего, вы унаследуете ее гены и будете так же здорово выглядеть в будущем… Но сейчас окружающие постоянно называют вас сестрами и просят номерок такой красивой мамы! Конечно, в интернете полно разных секретов молодости, но некоторым это просто дано, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Валери Моррис Кэмпбелл и ее дочь Наоми Кэмпбелл

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Ванесса Уильямс и ее дочь Джиллиан Херви

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Джорджи Смедли и ее дочь Джаз Смедли

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Эта мама выглядит так же, как и её дочки

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Эта мама может меняться шмотками со своей дочкой как с подружкой

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Эта мама похожа на сестру своей дочки

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Эта мамочка может пойти потусить с твоими друзьями в бар

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Этих двоих всё время путают

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Это мама близняшек, но вместе они похожи на тройняшек

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Это тайваньские красотки

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Эту маму легко можно принять за подружку своего сына

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


Я и мини я

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото


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Ясмин Ле Бон и ее дочь Амбер Ле Бон

Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото
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 Теги: красота, женщины

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Сегодня, 14:25 » Автор: Анна Мартынова
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