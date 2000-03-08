Раздел: Фоторепортажи
Женщины, доказавшие, что возраст – всего лишь цифра. Фото
Они открыли секрет вечной молодости.
Только посмотрите нашу подборку фотографий, доказывающих, что возраст – просто цифра! Если ваша мама выглядит очень молодо, то это и хорошо, и плохо. Да, скорее всего, вы унаследуете ее гены и будете так же здорово выглядеть в будущем… Но сейчас окружающие постоянно называют вас сестрами и просят номерок такой красивой мамы! Конечно, в интернете полно разных секретов молодости, но некоторым это просто дано, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Валери Моррис Кэмпбелл и ее дочь Наоми Кэмпбелл
Ванесса Уильямс и ее дочь Джиллиан Херви
Джорджи Смедли и ее дочь Джаз Смедли
Эта мама выглядит так же, как и её дочки
Эта мама может меняться шмотками со своей дочкой как с подружкой
Эта мама похожа на сестру своей дочки
Эта мамочка может пойти потусить с твоими друзьями в бар
Этих двоих всё время путают
Это мама близняшек, но вместе они похожи на тройняшек
Это тайваньские красотки
Эту маму легко можно принять за подружку своего сына
Я и мини я
Читайте также: Люди, доказавшие, что возраст – не помеха для спорта. Фото
Ясмин Ле Бон и ее дочь Амбер Ле Бон
Только посмотрите нашу подборку фотографий, доказывающих, что возраст – просто цифра! Если ваша мама выглядит очень молодо, то это и хорошо, и плохо. Да, скорее всего, вы унаследуете ее гены и будете так же здорово выглядеть в будущем… Но сейчас окружающие постоянно называют вас сестрами и просят номерок такой красивой мамы! Конечно, в интернете полно разных секретов молодости, но некоторым это просто дано, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Валери Моррис Кэмпбелл и ее дочь Наоми Кэмпбелл
Ванесса Уильямс и ее дочь Джиллиан Херви
Джорджи Смедли и ее дочь Джаз Смедли
Эта мама выглядит так же, как и её дочки
Эта мама может меняться шмотками со своей дочкой как с подружкой
Эта мама похожа на сестру своей дочки
Эта мамочка может пойти потусить с твоими друзьями в бар
Этих двоих всё время путают
Это мама близняшек, но вместе они похожи на тройняшек
Это тайваньские красотки
Эту маму легко можно принять за подружку своего сына
Я и мини я
Читайте также: Люди, доказавшие, что возраст – не помеха для спорта. Фото
Ясмин Ле Бон и ее дочь Амбер Ле Бон
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