Раздел: Фоторепортажи
За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото
Автомобили не для всех.
Подборка самых удивительных концепт-каров всех времен и народов. Далеко не все концепт-кары предназначены для дальнейшего серийного производства. Некоторые из них – видение авто будущего. Такие модели позволяют дизайнерам самовыражаться, однако порой их внешний вид ну очень уж противоречив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Volkswagen Colani
Итальянский дизайнер Луиджи Колани всегда славился смелыми проектами. В 1977 году он представил свой вариант наследника Volkswagen Beetle – альтернативу VW Golf.
Sbarro Autobau
Швейцарец Франко Сбарро не менее эксцентричен и не устает удивлять причудливыми концептами. Один из них – суперкар Sbarro Autobau 2010 года.
Chrysler Voyager III
Так в США в начале 90-х представляли высокоскоростной общественный автобус бизнес-класса. Читайте также: Названы самые красивые концепт-кары
Nissan XIX
Nissan XIX 1995 года – необычный внедорожный седан с полным приводом.
Honda PUYO
Компактный Honda PUYO 2007 года – прототип транспортного средства для загруженных городов будущего.
Nissan Pivo
Еще более оригинальный городской миркоавтомобиль, по сути – капсула на колесах. Читайте также: Toyota создала трехколесный электромобиль весом всего 300 кг
Mazda Taiki
Концептуальное купе Mazda Taiki намекнуло, каким может быть роторный спорткар Мазда. Дизайн задней части получился очень неординарным.
Smart Forstars
Концепт-кар предваряет появление нового купе Smart, хотя в дизайне заметны и черты кроссоверов.
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Scion Hako Coupe
Для Scion угловатый стиль – не в диковинку, достаточно вспомнить мини-вэн Scion xB. Но концепт Hako Coupe выглядит необычно даже по меркам марки.
Подборка самых удивительных концепт-каров всех времен и народов. Далеко не все концепт-кары предназначены для дальнейшего серийного производства. Некоторые из них – видение авто будущего. Такие модели позволяют дизайнерам самовыражаться, однако порой их внешний вид ну очень уж противоречив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Volkswagen Colani
Итальянский дизайнер Луиджи Колани всегда славился смелыми проектами. В 1977 году он представил свой вариант наследника Volkswagen Beetle – альтернативу VW Golf.
Sbarro Autobau
Швейцарец Франко Сбарро не менее эксцентричен и не устает удивлять причудливыми концептами. Один из них – суперкар Sbarro Autobau 2010 года.
Chrysler Voyager III
Так в США в начале 90-х представляли высокоскоростной общественный автобус бизнес-класса. Читайте также: Названы самые красивые концепт-кары
Nissan XIX
Nissan XIX 1995 года – необычный внедорожный седан с полным приводом.
Honda PUYO
Компактный Honda PUYO 2007 года – прототип транспортного средства для загруженных городов будущего.
Nissan Pivo
Еще более оригинальный городской миркоавтомобиль, по сути – капсула на колесах. Читайте также: Toyota создала трехколесный электромобиль весом всего 300 кг
Mazda Taiki
Концептуальное купе Mazda Taiki намекнуло, каким может быть роторный спорткар Мазда. Дизайн задней части получился очень неординарным.
Smart Forstars
Концепт-кар предваряет появление нового купе Smart, хотя в дизайне заметны и черты кроссоверов.
Читайте также: Фотограф показал, как охотятся большие кошки. Фото
Scion Hako Coupe
Для Scion угловатый стиль – не в диковинку, достаточно вспомнить мини-вэн Scion xB. Но концепт Hako Coupe выглядит необычно даже по меркам марки.
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