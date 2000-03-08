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Раздел: Фоторепортажи  
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За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. ФотоАвтомобили не для всех.

Подборка самых удивительных концепт-каров всех времен и народов. Далеко не все концепт-кары предназначены для дальнейшего серийного производства. Некоторые из них – видение авто будущего. Такие модели позволяют дизайнерам самовыражаться, однако порой их внешний вид ну очень уж противоречив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Volkswagen Colani

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Итальянский дизайнер Луиджи Колани всегда славился смелыми проектами. В 1977 году он представил свой вариант наследника Volkswagen Beetle – альтернативу VW Golf.

Sbarro Autobau

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Швейцарец Франко Сбарро не менее эксцентричен и не устает удивлять причудливыми концептами. Один из них – суперкар Sbarro Autobau 2010 года.

Chrysler Voyager III

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Так в США в начале 90-х представляли высокоскоростной общественный автобус бизнес-класса. Читайте также: Названы самые красивые концепт-кары

Nissan XIX

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Nissan XIX 1995 года – необычный внедорожный седан с полным приводом.

Honda PUYO

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Компактный Honda PUYO 2007 года – прототип транспортного средства для загруженных городов будущего.

Nissan Pivo

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Еще более оригинальный городской миркоавтомобиль, по сути – капсула на колесах. Читайте также: Toyota создала трехколесный электромобиль весом всего 300 кг

Mazda Taiki

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Концептуальное купе Mazda Taiki намекнуло, каким может быть роторный спорткар Мазда. Дизайн задней части получился очень неординарным.

Smart Forstars

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Концепт-кар предваряет появление нового купе Smart, хотя в дизайне заметны и черты кроссоверов.

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Scion Hako Coupe

За этими концепт-карами «охотятся» многие коллекционеры. Фото


Для Scion угловатый стиль – не в диковинку, достаточно вспомнить мини-вэн Scion xB. Но концепт Hako Coupe выглядит необычно даже по меркам марки.
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 Теги: авто, коллекция

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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