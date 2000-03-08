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Самые необычные в мире храмы. Фото

Самые необычные в мире храмы. Фото Места, которые удивляют.

Будь вы сторонником любой религии или полным атеистом, побороть любопытство при виде одного из этих мест поклонения будет непросто. Странные и оригинальные, эти священные места производят сильное впечатление, заставляя смеяться или даже вводя в полный ступор. Люди веками пытались достичь внутренней гармонии в самых разных местах, так почему бы не в храме женской груди, например, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ

Мы станем вашим гидом в путешествии по самым интригующим местам поклонения, требующим чувства юмора, отказа от стереотипов и, конечно же, веры в чудо.

1. Храм крыс

Самые необычные в мире храмы. Фото


Желающим поэкспериментировать с поиском просветления однозначно стоит посетить индуистский храм «Карни Мата» («Мать Карни») в штате Раджастхан, Индия. Суть в том, что храм населяют около 250 тыс. крыс. Грызунов не травят, наоборот, всячески заботятся о них, подкармливая зернами, кокосовыми орехами и молоком. Если крыса умирает раньше «природного» срока, ей ставят крохотную статую из серебра или золота. Такое почтение к грызунам объясняется тем, что они воплощение потомков самой Карни. Паломники, посещающие храм, высоко ценят трапезу, разделенную с крысами. Уверяют, что это не только никогда не вредило здоровью посетителей, но и заряжало их энергией и привлекало удачу.

2. Церковь выпивки

Самые необычные в мире храмы. Фото


Африканская церковь Габола приглашает прихожан выпить во время службы, а также крестит любого желающего любимым спиртным. Алкоголь и богослужение — сочетание, на первый взгляд, максимально немыслимое, однако основатель церкви Циеци Макити (Tsietsi Makiti) приводит интересные доводы. «Миссия прихода, — говорит он, — в том, чтобы приютить пьющих, отвергнутых традиционной церковью и обеспечить безопасное место для возлияния, где к тому же можно приблизиться к Богу. Наша церковь — место, где можно пить, не боясь осуждения». Владелец таверны Фредди Матебула (Freddy Mathebula), предоставивший молодой церкви приют, видит плюсы не только в увеличении выручки: «Преступность снизилась, и мы получили большую поддержку со стороны общественности».

3. Инопланетный храм

Самые необычные в мире храмы. Фото


Этот поразительный храмовый комплекс раскинулся более чем на 3 км и напоминает инопланетную базу. Бесконечно завораживает посетителей золотая летающая тарелка, при ближайшем рассмотрении оказывающаяся покрытой миллионом фигурок Будды. Вокруг играет гипнотическая музыка, а местные монахи, кажется, полностью поглощены своими делами. Название этого места — «Ват Дхаммакая» (Wat Dhammakaya). Колоссальный размах буддийского храма позволяет проводить многотысячные медитации в едином ритме. Впечатляет, не правда ли?

4. Церковь из лего

Самые необычные в мире храмы. Фото


Фанаты популярного конструктора и нескучной архитектуры сейчас точно пополнят свой список мест, обязательных к посещению. Остроумные голландцы, кажется, решили доказать, что из лего можно построить абсолютно все, на что только у вас хватит фантазии, хоть бы и церковь. Конечно, конструкция, состоящая из внушительных бетонных блоков, только имитирует легкие пластиковые детальки. Зато какой эффект!

5. Храм познаний

Самые необычные в мире храмы. Фото


Строго говоря, это, конечно, не церковь. Однако некогда город Питтсбург в США был настолько глубоко религиозен, что даже местный университет был построен в лучших традициях католического собора. Правда, высотой в 32 этажа. Университет, кстати, так и называется — Храм познаний. Название самое подходящее: внутренняя готическая архитектура идеально передает его атмосферу.

6. Храм питонов

Самые необычные в мире храмы. Фото


Вудуизм и поклонение этим величественным змеям связаны напрямую. Храм питонов находится в Уиде, Бенин, где вуду считается официально признанной религией наряду с христианством. Кстати, этот храм расположен прямо напротив католического собора. Католические служители не только нередко вылавливают божественных пресмыкающихся, «перепутавших» свой храм, и возвращают их обратно, но и мирятся с животными жертвоприношениями, проходящими у жилища питонов во время фестиваля вуду.

7. Грохочущая церковь

Самые необычные в мире храмы. Фото


Тяжелый металл — музыка дьявола? Только не в Crash Church в Сан Паоло, Бразилия. Здесь хеви-рок используют исключительно для донесения слова Божьего. Расположенная в просторном гараже, эта евангельская церковь больше напоминает подземный рок-концерт, чем традиционное христианское богослужение. Неформально одетые прихожане внимательно слушают татуированного пастора в кроссовках, читающего Евангелие прямиком из-за средневековой кафедры. Служитель церкви Батиста (Batista) признается, что балансировать между религией и тяжелой музыкой трудно: постоянно подвергаешься нападкам со стороны других верующих или музыкантов. Тем не менее церковь успешно существует, держась в основном на пожертвованиях прихожан.

8. Церковь-вагон

Самые необычные в мире храмы. Фото


Во-первых, почему бы и нет? Во-вторых, оказывается, в России подобные железнодорожные церкви существуют с конца XIX века. Так власти решили проблему отсутствия церквей в некоторых населенных пунктах. Также церкви-вагоны сделали возможной длительную и безопасную транспортировку мощей святых и других реликвий. Говорят, на просторах нашей родины можно встретить и небольшие плавучие храмы.

9. Храм для собак

Самые необычные в мире храмы. Фото


Эту небольшую часовню в Вермонте, США, стоит посетить не только владельцам мохнатых друзей, но и просто любителям по-настоящему светлых и добрых мест. Какими бы ни были ваши религиозные убеждения, а также цвет, размер, порода и слюнявость вашей собаки, здесь рады всем. Внутри часовни вы можете не только дать питомцу возможность попросить о чем-нибудь собачьего бога, но и оставить фото и письма к покинувшим вас любимцам. Невероятно трогательное место, не правда ли?

10. Незабываемая костница

Самые необычные в мире храмы. Фото


Этот чешский костел веками был популярен среди местной знати в качестве места захоронения. Количество похороненных веками увеличивалось за счет эпидемий чумы и войн. В конце концов земельного пространства перестало хватать для новых захоронений, и было принято решение разместить кости погребенных более «компактным» образом. Способ хранения костей несколько раз менялся, а пробирающий до дрожи «дизайн», сохранившийся до сих пор, датируется 1870 годом. На сегодняшний день внутренняя отделка церкви состоит из скелетов примерно 60 тыс. человек.

11. Ландшафтная часовня

Самые необычные в мире храмы. Фото


Древняя французская церковь выглядит как современное остроумное архитектурное решение. Она построена без единого камня и целиком умещается внутри огромного 800-летнего дуба. Спиральная лестница, обвивающая дерево, ведет к двум крошечным часовням. Дуб стал использоваться как храм после беспрецедентного случая: в XVII веке его поразила молния, которая выжгла все «внутренности», при этом само дерево удивительным образом выжило. Местный аббат посчитал это божественным знаком и распорядился превратить дерево в место поклонения.

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12. Храм женской груди

Самые необычные в мире храмы. Фото


Напоследок о прекрасном: в городке Кудояма, Япония, есть один из самых уникальных буддийских храмов, посвященный... женской груди. Снаружи он ничем не выделяется, однако, зайдя внутрь, вы точно поймете, в насколько особенном месте оказались. На самом деле смысл такого поклонения довольно глубок. Сюда приходят просить обо всем, что касается женского здоровья: благополучной беременности, исцеление рака груди и пр. Традиция украшать священное место странная, но идея, стоящая за ней, самая высокая и, что скрывать, эстетичная.
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 Теги: храм, туризм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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