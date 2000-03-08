Раздел: Фоторепортажи
Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото
В мире много необычного.
Природа нашей планеты, как мы уже неоднократно показывали – невероятна, разнообразна и удивительна. Вот еще одна подборка из разных, но очень странных животных. Может кого-то вы уже видели, но быть может кто-то станет для вас настоящим открытием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Черно-золотой морской слизень
Китайская исполинская саламандра (лат. Andrias davidianus) — самое крупное современное земноводное. Длина тела с хвостом до 180 см, масса — до 70 кг.
Рыба синий окунь или синий попугай встречается на мелководных рифах в тропических и субтропических районах Атлантического океана и Карибского моря.
Язык фламинго или цифома толстая (лат. Cyphoma gibbosa, часто ошибочно Cyphoma gibbosum) — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Ovulidae. Характерный обитатель мелководья Карибского моря.
Блинный еж вид из морского ежа из отряда Echinothurioida . Это глубоководный вид, редко встречающийся на глубинах менее 500 м (1600 футов) в Атлантическом океане
Это не цветы. Это морской анемон хищное беспозвоночное животное, лишенное скелета, которое живет под водой
Pelochelys cantorii — вид трёхкоготных черепах
Австралийская восточная длинношеяя сухопутная черепаха
Лягушка Breviceps fuscus или черная водяная лягушка, обитает в Африке
Еще лягушки – Клубнично-анансовая лягушка-пакман (Strawberry pineapple pacman frog.)
Шлемоносная птица-носорог, или шлемоносный калао, или шлемоклювый калао — вид и род из семейства птиц-носорогов. Обитает на Малайском полуострове, Суматре и Борнео
Длинноухий тушканчик — грызун семейства Тушканчиковых, ведущий ночной образ жизни, с длинным хвостом, длинными задними ногами для передвижения прыжками и исключительно большими ушами. Обитает в пустынях Монголии и Китая
Полосатый тенрек (лат. Hemicentetes semispinosus) – яркий зверек с Мадагаскара, представитель особого отряда Афросорециды (Afrosorecida), семейства, именуемого тенреками, или щетинистыми ежами
Многие виды насекомых Fulgoroidea выделяют воскообразный секрет, который иногда застывает, образуя длинные нити
Эти нити могут обеспечивать защиту от хищников, которые набрасываются на них, принимая за тело своей жертвы. Нити обламываются, спасая насекомому жизнь.
Trigonognathus kabeyai — единственный существующий ныне вид рода Trigonognathus семейства этмоптеровые. Распространён в северо-западной и центральной части Тихого океана на глубинах до 360 м
Малайский шерстокрыл — вид млекопитающих из отряда шерстокрылов, единственный в роде Galeopterus
Гусеница «моль-ведьма» (Phobetron pithecium)
Пинагоровые или круглопёровые — семейство морских лучепёрых рыб отряда скорпенообразных. Распространены в умеренных и холодных водах Северного полушария
Рыба-скорпион Эшмейера (Rhinopias eschmeyeri ) на щебневом склоне(Битунг, Северный Сулавеси, Индонезия)
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Гангский гавиал — крупное пресмыкающееся отряда крокодилов. Название происходит от искажённого хинди ???????, что означает просто «крокодил». Гавиал является уникальным животным среди современных крокодилов
Природа нашей планеты, как мы уже неоднократно показывали – невероятна, разнообразна и удивительна. Вот еще одна подборка из разных, но очень странных животных. Может кого-то вы уже видели, но быть может кто-то станет для вас настоящим открытием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Черно-золотой морской слизень
Китайская исполинская саламандра (лат. Andrias davidianus) — самое крупное современное земноводное. Длина тела с хвостом до 180 см, масса — до 70 кг.
Рыба синий окунь или синий попугай встречается на мелководных рифах в тропических и субтропических районах Атлантического океана и Карибского моря.
Язык фламинго или цифома толстая (лат. Cyphoma gibbosa, часто ошибочно Cyphoma gibbosum) — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Ovulidae. Характерный обитатель мелководья Карибского моря.
Блинный еж вид из морского ежа из отряда Echinothurioida . Это глубоководный вид, редко встречающийся на глубинах менее 500 м (1600 футов) в Атлантическом океане
Это не цветы. Это морской анемон хищное беспозвоночное животное, лишенное скелета, которое живет под водой
Pelochelys cantorii — вид трёхкоготных черепах
Австралийская восточная длинношеяя сухопутная черепаха
Лягушка Breviceps fuscus или черная водяная лягушка, обитает в Африке
Еще лягушки – Клубнично-анансовая лягушка-пакман (Strawberry pineapple pacman frog.)
Шлемоносная птица-носорог, или шлемоносный калао, или шлемоклювый калао — вид и род из семейства птиц-носорогов. Обитает на Малайском полуострове, Суматре и Борнео
Длинноухий тушканчик — грызун семейства Тушканчиковых, ведущий ночной образ жизни, с длинным хвостом, длинными задними ногами для передвижения прыжками и исключительно большими ушами. Обитает в пустынях Монголии и Китая
Полосатый тенрек (лат. Hemicentetes semispinosus) – яркий зверек с Мадагаскара, представитель особого отряда Афросорециды (Afrosorecida), семейства, именуемого тенреками, или щетинистыми ежами
Многие виды насекомых Fulgoroidea выделяют воскообразный секрет, который иногда застывает, образуя длинные нити
Эти нити могут обеспечивать защиту от хищников, которые набрасываются на них, принимая за тело своей жертвы. Нити обламываются, спасая насекомому жизнь.
Trigonognathus kabeyai — единственный существующий ныне вид рода Trigonognathus семейства этмоптеровые. Распространён в северо-западной и центральной части Тихого океана на глубинах до 360 м
Малайский шерстокрыл — вид млекопитающих из отряда шерстокрылов, единственный в роде Galeopterus
Гусеница «моль-ведьма» (Phobetron pithecium)
Пинагоровые или круглопёровые — семейство морских лучепёрых рыб отряда скорпенообразных. Распространены в умеренных и холодных водах Северного полушария
Рыба-скорпион Эшмейера (Rhinopias eschmeyeri ) на щебневом склоне(Битунг, Северный Сулавеси, Индонезия)
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
Гангский гавиал — крупное пресмыкающееся отряда крокодилов. Название происходит от искажённого хинди ???????, что означает просто «крокодил». Гавиал является уникальным животным среди современных крокодилов
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