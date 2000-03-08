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Раздел: Фоторепортажи  
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Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото

Эти дикие создания удивляют внешним видом. ФотоВ мире много необычного.

Природа нашей планеты, как мы уже неоднократно показывали – невероятна, разнообразна и удивительна. Вот еще одна подборка из разных, но очень странных животных. Может кого-то вы уже видели, но быть может кто-то станет для вас настоящим открытием, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Черно-золотой морской слизень

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Китайская исполинская саламандра (лат. Andrias davidianus) — самое крупное современное земноводное. Длина тела с хвостом до 180 см, масса — до 70 кг.

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Рыба синий окунь или синий попугай встречается на мелководных рифах в тропических и субтропических районах Атлантического океана и Карибского моря.

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Язык фламинго или цифома толстая (лат. Cyphoma gibbosa, часто ошибочно Cyphoma gibbosum) — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Ovulidae. Характерный обитатель мелководья Карибского моря.

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Блинный еж вид из морского ежа из отряда Echinothurioida . Это глубоководный вид, редко встречающийся на глубинах менее 500 м (1600 футов) в Атлантическом океане

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Это не цветы. Это морской анемон хищное беспозвоночное животное, лишенное скелета, которое живет под водой

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Pelochelys cantorii — вид трёхкоготных черепах

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Австралийская восточная длинношеяя сухопутная черепаха

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Лягушка Breviceps fuscus или черная водяная лягушка, обитает в Африке

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Еще лягушки – Клубнично-анансовая лягушка-пакман (Strawberry pineapple pacman frog.)

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Шлемоносная птица-носорог, или шлемоносный калао, или шлемоклювый калао — вид и род из семейства птиц-носорогов. Обитает на Малайском полуострове, Суматре и Борнео

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Длинноухий тушканчик — грызун семейства Тушканчиковых, ведущий ночной образ жизни, с длинным хвостом, длинными задними ногами для передвижения прыжками и исключительно большими ушами. Обитает в пустынях Монголии и Китая

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Полосатый тенрек (лат. Hemicentetes semispinosus) – яркий зверек с Мадагаскара, представитель особого отряда Афросорециды (Afrosorecida), семейства, именуемого тенреками, или щетинистыми ежами

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Многие виды насекомых Fulgoroidea выделяют воскообразный секрет, который иногда застывает, образуя длинные нити
Эти нити могут обеспечивать защиту от хищников, которые набрасываются на них, принимая за тело своей жертвы. Нити обламываются, спасая насекомому жизнь.

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Trigonognathus kabeyai — единственный существующий ныне вид рода Trigonognathus семейства этмоптеровые. Распространён в северо-западной и центральной части Тихого океана на глубинах до 360 м

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Малайский шерстокрыл — вид млекопитающих из отряда шерстокрылов, единственный в роде Galeopterus

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Гусеница «моль-ведьма» (Phobetron pithecium)

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Пинагоровые или круглопёровые — семейство морских лучепёрых рыб отряда скорпенообразных. Распространены в умеренных и холодных водах Северного полушария

Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Рыба-скорпион Эшмейера (Rhinopias eschmeyeri ) на щебневом склоне(Битунг, Северный Сулавеси, Индонезия)

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Эти дикие создания удивляют внешним видом. Фото


Гангский гавиал — крупное пресмыкающееся отряда крокодилов. Название происходит от искажённого хинди ???????, что означает просто «крокодил». Гавиал является уникальным животным среди современных крокодилов
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 Теги: животные, природа

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Сегодня, 17:19 » Автор: Анна Мартынова
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