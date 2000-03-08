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Так выглядит самое большое и необычное колесо обозрения. Фото
Удивительное безосевое колесо построили в Китае.
Китайцы снова бьют рекорды. Они построили первое безосевое колесо обозрения. Первое в мире колесо обозрения без спиц высотой 145 метров уже называют инженерным чудом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Футуристическое сооружение разместили на 540-метровом мосту через реку Байланг в городе Вэйфан на востоке Китая. Это первое в мире колесо обозрения без внутренних опор. Да к тому же и самое большое: в диаметре его размер составляет 125 метров.
Колесо оснащено 36 кабинками, в каждой из которых смогут разместиться 10 человек. Полный оборот аттракцион делает за 28 минут — время, достаточное для того, чтобы туристы успели сделать захватывающие фотографии окружающих пейзажей. Благодаря тому, что кабины оснащены доступом в интернет, туристы могут сразу же загружать снимки в соцсети.
Для строительства колеса обозрения было использовано 4,6 тысячи тонн стали. Движение кабинок обеспечивается за счет встроенной ходовой части, которая вращает их по кругу.
Стальные конструкции переплетаются вокруг кабинок и формируют, по словам архитекторов, так называемый «драконий хребет», который обеспечивает функциональность бесшарнирного дизайна с отсутствием спиц и колонн, полностью освобождая центр колеса.
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Вэйфан — один из самых экологически чистых населенных пунктов Китая: уровень озеленения превышает 40%. Далеко за своими пределами Вэйфан известен как «город воздушных змеев»: здесь не только их производят, но и устраивают ежегодные тематические фестивали. Предполагается, что уникальный аттракцион станет самой привлекательной достопримечательностью Вэйфана.
Китайцы снова бьют рекорды. Они построили первое безосевое колесо обозрения. Первое в мире колесо обозрения без спиц высотой 145 метров уже называют инженерным чудом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Футуристическое сооружение разместили на 540-метровом мосту через реку Байланг в городе Вэйфан на востоке Китая. Это первое в мире колесо обозрения без внутренних опор. Да к тому же и самое большое: в диаметре его размер составляет 125 метров.
Колесо оснащено 36 кабинками, в каждой из которых смогут разместиться 10 человек. Полный оборот аттракцион делает за 28 минут — время, достаточное для того, чтобы туристы успели сделать захватывающие фотографии окружающих пейзажей. Благодаря тому, что кабины оснащены доступом в интернет, туристы могут сразу же загружать снимки в соцсети.
Для строительства колеса обозрения было использовано 4,6 тысячи тонн стали. Движение кабинок обеспечивается за счет встроенной ходовой части, которая вращает их по кругу.
Стальные конструкции переплетаются вокруг кабинок и формируют, по словам архитекторов, так называемый «драконий хребет», который обеспечивает функциональность бесшарнирного дизайна с отсутствием спиц и колонн, полностью освобождая центр колеса.
Читайте также: Стильные люди из прошлого. Фото
Вэйфан — один из самых экологически чистых населенных пунктов Китая: уровень озеленения превышает 40%. Далеко за своими пределами Вэйфан известен как «город воздушных змеев»: здесь не только их производят, но и устраивают ежегодные тематические фестивали. Предполагается, что уникальный аттракцион станет самой привлекательной достопримечательностью Вэйфана.
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