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В этих странах почитают полных женщин. Фото
Десять стран, для которых женская полнота является положительной чертой.
Несмотря на множество проблем, сопутствующих чрезмерной упитанности, ожирением добровольно охвачены многие страны, поскольку там оно считается признаком здоровья, богатства и счастья. Список, предлагаемый ниже, расскажет о десятке стран, почитающих ожирение, особенно женское, поскольку исторические и культурные веяния в этих странах только способствуют этому, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
1. Тонга
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На небольшом острове Тонга, что на юге Тихого океана, красотой считаются большие физические размеры. Это в сочетании с жирной, бедной питательными веществами импортной едой и недостаточной физической активностью породило нацию, охваченную ожирением. Из 140 тыс. взрослых жителей острова 100 тыс. имеют избыточный вес. Несколько исследований, выпущенных в 2004 году Североамериканской ассоциацией по изучению ожирения, говорят о том, что жители острова Тонга генетически предрасположены быть полными. Пристрастие к женской полноте также коренится в местных обычаях и наследственности.
2. Кувейт
Кувейт на Ближнем Востоке — это не только богатые нефтяные месторождения, но еще и определенные люди. Сердечно-сосудистые заболевания — это главная причина смертности в этой стране, и 52% кувейтских женщин старше 15 лет страдают ожирением. Исторически сложилось так, что эти пустынные кочевники считали упитанность признаком здоровья и богатства, и такая тенденция четко прослеживается по сей день. В стране, где на развитие женщин наложено табу, жены часто ценятся лишь как декоративные элементы, которые служат для наполнения дома. И чем женщины больше — тем богаче дом.
3. Фиджи
Лидеры этого некогда изолированного острова стремились соединить его с остальным миром, и в результате в рационе жителей Фиджи появились высококалорийные продукты питания. Обычаи этой нации из южной части Тихого океана вращаются вокруг подаяния пищи окружающим для демонстрации преуспевания. Это в сочетании с недостаточной осведомленностью о рисках для здоровья привело к тому, что большинство населения Фиджи страдает от лишнего веса. Однако они не только толстые, они — счастливые. Большой объем талии давно почитается в женщине как признак здоровья, богатства и плодовитости.
4. Ямайка
С учетом того, что 65% ямайских женщин классифицируются как полные, идеальное пляжное тело там имеет размер, почти вдвое превышающий медицинские стандарты. Национальная особенность женщин этого острова — это большие бедра и ягодицы, состояние, известное как «стеатопигия» (т.е. избыточные отложения жировой ткани в районе ягодиц). Исследование, проведенное в 1993 году в сельских районах Ямайки, показало, что стройность там ассоциируется с печалью, а избыток веса — со счастьем, добротой и социальной гармонией. А следовательно, существует целый рынок таблеток, который обслуживает молодых женщин, желающих набрать вес.
5. Самоа
Поскольку страна отказалась от своей тихоокеанской диеты из клубней и рыбы в пользу еды, ставшей популярной в годы Второй мировой войны, масса тела в Самоа начала расти. Тем не менее ожирение здесь не является чем-то новым: туземцы страдают от нехватки продовольствия на протяжении многих веков, и биологические антропологи считают, что самоанцы генетически «запрограммированы» хранить дополнительные калории в жировой ткани. Эта естественная склонность приводит к возникновению популяции крупных людей, а следовательно, крупные женщины здесь являются нормой.
6. Южная Африка
Из-за распространенности ВИЧ потеря веса здесь ассоциируется с болезнью, в итоге в Южной Африке сформировалось негативное отношение к стройности. Многовековую корреляцию между большим весом и большим богатством не смогли побороть даже европейские представления об идеальных размерах тела, появившиеся в период постапартеида. Больших женщин здесь по-прежнему любят за их вес, которому отдается интуитивное предпочтение как показателю здоровья и финансового статуса.
7. Афганистан
На протяжении веков полные афганские женщины ценились за то, что сильно контрастировали с бесплодной окружающей средой. Женская плодовитость среди кочевников, влачащих жалкое существование в песках, прочно ассоциируется с накоплением лишних килограммов. Паранджа по большей части скрывает точные очертания женского тела, однако круглое лицо с мягкими чертами здесь является предметом вожделения.
8. Таити
На острове Таити во Французской Полинезии существовал местный обычай «ха’апори». Буквально это означает «откармливать». Молодых женщин откармливали, а затем предъявляли вождю, чтобы он мог оценить их красоту и способность к деторождению. Почитание ожирения продолжается здесь по сей день, отчасти из-за диеты, богатой кокосовым молоком и углеводами. Женщин на Таити по-прежнему любят за их круглые лица и округлые формы.
9. Науру
Государство Науру известно не только самым высоким в мире уровнем диабета в 31% населения, оно славится еще и тем, что охвачено ожирением. 14 тыс. человек, населяющих этот маленький остров в южной части Тихого океана, ассоциируют полноту с красотой и плодовитостью. Женщин откармливают для подготовки к рождению детей, а мужчин — для состязаний в силе. Фосфатные месторождения, покрывающие большую часть острова, препятствуют масштабному ведению сельского хозяйства. Импорт свежих продуктов продолжает оставаться невыгодным, так что самые дешевые, но ведущие к ожирению продукты завозятся из Новой Зеландии и Австралии.
10. Мавритания
У этого народа, живущего в охваченной засухой Западной Африке, женская полнота — синоним красоты и богатства. Хотя иногда принудительное питание (обозначается словом «gavage», позаимствованным из французского языка. Слово обозначает процесс принудительного откорма гуся, чья печень затем пойдет на фуа-гра) всё же практикуется здесь, и молодые девушки поглощают огромное количество жирного верблюжьего молока ежедневно. Женщины не в состоянии преобразовать такое количество жира в килограммы и не могут постоянно работать как «жировые фермы», поэтому вынуждены принимать антигистаминные препараты и стероиды животного происхождения, чтобы стимулировать аппетит. Упражнения не одобряются, и женщины после рождения детей часто разводятся, поскольку оказываются неспособны поддерживать прежние огромные объемы тела.
Несмотря на множество проблем, сопутствующих чрезмерной упитанности, ожирением добровольно охвачены многие страны, поскольку там оно считается признаком здоровья, богатства и счастья. Список, предлагаемый ниже, расскажет о десятке стран, почитающих ожирение, особенно женское, поскольку исторические и культурные веяния в этих странах только способствуют этому, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
1. Тонга
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На небольшом острове Тонга, что на юге Тихого океана, красотой считаются большие физические размеры. Это в сочетании с жирной, бедной питательными веществами импортной едой и недостаточной физической активностью породило нацию, охваченную ожирением. Из 140 тыс. взрослых жителей острова 100 тыс. имеют избыточный вес. Несколько исследований, выпущенных в 2004 году Североамериканской ассоциацией по изучению ожирения, говорят о том, что жители острова Тонга генетически предрасположены быть полными. Пристрастие к женской полноте также коренится в местных обычаях и наследственности.
2. Кувейт
Кувейт на Ближнем Востоке — это не только богатые нефтяные месторождения, но еще и определенные люди. Сердечно-сосудистые заболевания — это главная причина смертности в этой стране, и 52% кувейтских женщин старше 15 лет страдают ожирением. Исторически сложилось так, что эти пустынные кочевники считали упитанность признаком здоровья и богатства, и такая тенденция четко прослеживается по сей день. В стране, где на развитие женщин наложено табу, жены часто ценятся лишь как декоративные элементы, которые служат для наполнения дома. И чем женщины больше — тем богаче дом.
3. Фиджи
Лидеры этого некогда изолированного острова стремились соединить его с остальным миром, и в результате в рационе жителей Фиджи появились высококалорийные продукты питания. Обычаи этой нации из южной части Тихого океана вращаются вокруг подаяния пищи окружающим для демонстрации преуспевания. Это в сочетании с недостаточной осведомленностью о рисках для здоровья привело к тому, что большинство населения Фиджи страдает от лишнего веса. Однако они не только толстые, они — счастливые. Большой объем талии давно почитается в женщине как признак здоровья, богатства и плодовитости.
4. Ямайка
С учетом того, что 65% ямайских женщин классифицируются как полные, идеальное пляжное тело там имеет размер, почти вдвое превышающий медицинские стандарты. Национальная особенность женщин этого острова — это большие бедра и ягодицы, состояние, известное как «стеатопигия» (т.е. избыточные отложения жировой ткани в районе ягодиц). Исследование, проведенное в 1993 году в сельских районах Ямайки, показало, что стройность там ассоциируется с печалью, а избыток веса — со счастьем, добротой и социальной гармонией. А следовательно, существует целый рынок таблеток, который обслуживает молодых женщин, желающих набрать вес.
5. Самоа
Поскольку страна отказалась от своей тихоокеанской диеты из клубней и рыбы в пользу еды, ставшей популярной в годы Второй мировой войны, масса тела в Самоа начала расти. Тем не менее ожирение здесь не является чем-то новым: туземцы страдают от нехватки продовольствия на протяжении многих веков, и биологические антропологи считают, что самоанцы генетически «запрограммированы» хранить дополнительные калории в жировой ткани. Эта естественная склонность приводит к возникновению популяции крупных людей, а следовательно, крупные женщины здесь являются нормой.
6. Южная Африка
Из-за распространенности ВИЧ потеря веса здесь ассоциируется с болезнью, в итоге в Южной Африке сформировалось негативное отношение к стройности. Многовековую корреляцию между большим весом и большим богатством не смогли побороть даже европейские представления об идеальных размерах тела, появившиеся в период постапартеида. Больших женщин здесь по-прежнему любят за их вес, которому отдается интуитивное предпочтение как показателю здоровья и финансового статуса.
7. Афганистан
На протяжении веков полные афганские женщины ценились за то, что сильно контрастировали с бесплодной окружающей средой. Женская плодовитость среди кочевников, влачащих жалкое существование в песках, прочно ассоциируется с накоплением лишних килограммов. Паранджа по большей части скрывает точные очертания женского тела, однако круглое лицо с мягкими чертами здесь является предметом вожделения.
8. Таити
На острове Таити во Французской Полинезии существовал местный обычай «ха’апори». Буквально это означает «откармливать». Молодых женщин откармливали, а затем предъявляли вождю, чтобы он мог оценить их красоту и способность к деторождению. Почитание ожирения продолжается здесь по сей день, отчасти из-за диеты, богатой кокосовым молоком и углеводами. Женщин на Таити по-прежнему любят за их круглые лица и округлые формы.
9. Науру
Государство Науру известно не только самым высоким в мире уровнем диабета в 31% населения, оно славится еще и тем, что охвачено ожирением. 14 тыс. человек, населяющих этот маленький остров в южной части Тихого океана, ассоциируют полноту с красотой и плодовитостью. Женщин откармливают для подготовки к рождению детей, а мужчин — для состязаний в силе. Фосфатные месторождения, покрывающие большую часть острова, препятствуют масштабному ведению сельского хозяйства. Импорт свежих продуктов продолжает оставаться невыгодным, так что самые дешевые, но ведущие к ожирению продукты завозятся из Новой Зеландии и Австралии.
10. Мавритания
У этого народа, живущего в охваченной засухой Западной Африке, женская полнота — синоним красоты и богатства. Хотя иногда принудительное питание (обозначается словом «gavage», позаимствованным из французского языка. Слово обозначает процесс принудительного откорма гуся, чья печень затем пойдет на фуа-гра) всё же практикуется здесь, и молодые девушки поглощают огромное количество жирного верблюжьего молока ежедневно. Женщины не в состоянии преобразовать такое количество жира в килограммы и не могут постоянно работать как «жировые фермы», поэтому вынуждены принимать антигистаминные препараты и стероиды животного происхождения, чтобы стимулировать аппетит. Упражнения не одобряются, и женщины после рождения детей часто разводятся, поскольку оказываются неспособны поддерживать прежние огромные объемы тела.
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