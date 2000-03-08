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Редкие снимки женщин-самураев. Фото
Бесстрашные женщины Японии.
Самураи это бесстрашные воины, подчинявшиеся кодексу поведения самурая "Бусидо", который был проникнут духом беспрекословного подчинения господину и презрением к смерти. А что если говорить о женщинах-самураях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Изначально женщина-самурай, точнее онна-бугэйся — женщина, принадлежащая к сословию самураев в феодальной Японии и обучившаяся навыкам владения оружием. Если в самурайской семье все же решались воспитать девушку-воина, то делали это без поправок на слабый пол.
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Ее держали в строгости, как и братьев. Чтобы воспитать бесстрашие, ночью девочку могли отправить в лес или на кладбище.
Самураи это бесстрашные воины, подчинявшиеся кодексу поведения самурая "Бусидо", который был проникнут духом беспрекословного подчинения господину и презрением к смерти. А что если говорить о женщинах-самураях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Изначально женщина-самурай, точнее онна-бугэйся — женщина, принадлежащая к сословию самураев в феодальной Японии и обучившаяся навыкам владения оружием. Если в самурайской семье все же решались воспитать девушку-воина, то делали это без поправок на слабый пол.
Читайте также: Редкие снимки самой красивой в мире королевы. Фото
Ее держали в строгости, как и братьев. Чтобы воспитать бесстрашие, ночью девочку могли отправить в лес или на кладбище.
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