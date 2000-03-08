Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки конкурса B&W Child Photo Contest 2017. Фото
Каждая работа заслуживает внимание.
Подведены итоги очередного международного конкурса B&W Child Photo Contest 2017. Жюри назвало лучшие чёрно-белые детские фотографии, а ведь выбор предстоял нелёгкий - на конкурс традиционно прислали несколько тысяч снимков со всего мира. И каждая фотография - настоящая ода детству, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
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Подведены итоги очередного международного конкурса B&W Child Photo Contest 2017. Жюри назвало лучшие чёрно-белые детские фотографии, а ведь выбор предстоял нелёгкий - на конкурс традиционно прислали несколько тысяч снимков со всего мира. И каждая фотография - настоящая ода детству, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Лучшие снимки детей конкурса B&W Child Photography 2016. Фото
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