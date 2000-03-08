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Пластические хирурги показали обладательницу самых красивых губ. Фото

Пластические хирурги показали обладательницу самых красивых губ. ФотоУ них идеальные губы.

Ученые определили обладательницу самых сексуальных губ в мире. Для исследования ученые опросили 1000 человек из 35 разных стран мира, где и выяснили, что самыми привлекательными являются симметричные пухлые губы. 60% респондентов назвали соотношение 1:1 между верхней и нижней губой, как самую привлекательную форму, то есть те уста, в которых верхняя и нижняя губа одинаковы по размеру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Обладательницей таких губ стала голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. По мнению автора исследования Пол Хайдекрюгера, губы Йоханссон являются идеальным примером сексуальной формы губ.

Пластические хирурги показали обладательницу самых красивых губ. Фото


Второе место заняла Кайли Дженнер, у которой нижняя губа немного пухлее верхней.

Пластические хирурги показали обладательницу самых красивых губ. Фото


Другое исследование британского пластического хирурга Джулиана Де Сильва говорит, что обладательницей самых сексуальных губ является вовсе не Дженнер, и даже не Йоханссон, а кантри-певица Тейлор Свифт, у которой губы симметричные, а также имеют ярко выраженную арку Купидона.

Пластические хирурги показали обладательницу самых красивых губ. Фото


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Губы Тейлор прекрасные. У нее прекрасная форма рта и ярко выражена "арка Купидона" – особенность формы губ, обладать которой мечтают все мои клиентки! Губы Рианны тоже пользуются большой популярностью, и у нее так же, как и у Тейлор, ярко выражена "арка Купидона", – отметил специалист.

Пластические хирурги показали обладательницу самых красивых губ. Фото
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 Теги: красота, губы

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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