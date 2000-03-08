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Десять самых мистических мест Украины. Фото
Места для самых смелых туристов.
Украина — страна не только невероятных пейзажей, но и страна с древней историей. А это значит, что в нашей стране за тысячелетнюю историю накопилось немало жутких мест, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В конце 19 века в Виннице появилась психиатрическая больница. История этой больницы богата не очень приятными фактами, что делает это место жутким. Самыми страшными являются методы, которыми здесь пробовали лечить больных. Там широко применяли кровопускание, ожоги, пиявки, слабительные средства, уксус, голодание, водолечение. Людей одевали в смирительные рубашки, связывали ремнями, а иногда применяли даже кандалы. От такого лечения смертность среди пациентов была просто поразительной. Позже в советскую оккупацию в психбольницу часто попадали здоровые, но неугодные режиму люди. Над которыми здесь проводили ужасные эксперименты.
Тернопольский дом с привидениями расположен в частном секторе в микрорайоне "Дружба". Дом построен на месте кладбища. По рассказам, как только дом построили, в нем поселилась нечисть. Оттуда были слышны жуткие крики, вой. А свет мерцал еще тогда, когда электричество не была проведено. Владелец дома якобы не побоялся поселить туда свою семью, однако летающие предметы и танцующая мебель все же выжили их из дома. После этого каменный дом долго пустовал, а сейчас там якобы живет женщина, которая нашла общий язык с духами.
Тюрьма на Лонцкого (Львов) Место жуткое без каких-либо легенд. Здесь в ХХ веке были политические тюрьмы польского, советского и нацистского режима. Трагическим периодом в тюрьме был период советской власти. Стены тюрьмы увидели сколько человеческих страданий, что трудно представить более жуткое место. Сейчас здесь музей-мемориал жертв оккупационных режимов.
Кладбище с вампиром (Ивано-Франковск) Это старинное кладбище является настоящей Меккой для любителей вампиров. Ходят легенды, что здесь когда-то был похоронен вампир. В 1974 году в Ивано-Франковске начали находить трупы со странными следами укусов на шее. Конечно, советская власть отстаивала мнение, что никаких вампиров не бывает. Но ... могила "вампира" была выжжена военным огнеметом. После этого случаи странных смертей тоже прекратились.
Зеленый театр (Киев) Зеленый театр — это огромное сооружение с подземными ходами и тоннелями в горе. Во время своей истории в театр то молния попадала, то он горел. И постоянно притягивал "неблагонадежных" представителей общества. Во времена строительства комплекса неподалеку было кладбище самоубийц и умерших младенцев. А в советское время преступники часто оставляли здесь трупы убитых. Ходят истории, что Зеленый театр — это центр подземных коммуникаций еще со времен основания Киева. Рассказывают также о женском монастыре, который отлучили от церкви — такие страшные вещи там творились. Также существует мнение, что здесь любил гулять Булгаков. Одним словом, место мистическое и легенд имеет немало.
Ставка Гитлера "Вервольф" в Винницкой области Эта ставка Адольфа Гитлера была уменьшенной копией главной ставки "Вольфшанце" в Восточной Пруссии. Строили комплекс 5000 советских военнопленных. Всех до одного убили. При загадочных обстоятельствах погибли и немецкие инженеры, что строили ставку. Их самолет взорвался в воздухе. В переводе с немецкого "Вервольф" означает оборотень. По данным ученых, выбирая место для ставки Гитлер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами из Института оккультных наук в Берлине. "Вервольф" должен был стать магическим центром. Вокруг него должны объединиться разрозненные страны Европы и начаться завоевание мира. О ставке говорила и известная прорицательница Ванга. Исследователи паранормальных явлений не советуют посещать эту территорию, поскольку она излучает смертельную ауру.
Гора Бона (город Кременец Тернопольской области) На горе Бона в волынском городке до сих пор стоят развалины бывшей княжеской крепости. Название горы связано с красивой итальянкой королевой Боной Сфорца. Ей из-за чрезмерной жестокости приписывают демонические поступки. Согласно легенде, красавица заключила сделку с дьяволом. Сатана за это обещал вечную молодость. Королева для вечной красоты приносила в жертву девственниц. Их сбрасывали с вершины замка на острые сваи. В крови девушек Бона принимала охлаждающие ванны. По другой версии, купель для королевы делали из крови младенцев.
Подгорецкий замок (село Подгорцы Бродовского района Львовской области) У замка есть страшная тайна. Все, кто ночевал здесь с последних годов XVIII века и до сих пор, видели ночью настоящего призрака! Им являлась женщина в белом с черным лицом. Призрак видели пациенты туберкулезного санатория, который был здесь в советское время, сторожа и работники замка. Семья польских помещиков, живших в стенах замка, даже записала свои воспоминания о призраке. По легенде, по замку бродит душа убитой молодой жены Вацлава Жевуского Марии. Из-за ревности он собственноручно убил юную возлюбленную, а ее тело замуровал в стенах дворца.
Поляна Громовище (село Купище в Коростенском районе Житомирской области) Небольшая поляна в лесу просто притягивает к себе молнии во время грозы. Во время дождя люди десятой дорогой проходят заклятую местность. Молнии на поляне Громовище убили около десятка человек. Также ночью поляна странно светится, а после этого в небо поднимается яркий луч света. Даже днем люди, которые попадают сюда, начинают себя плохо чувствовать и у них портится настроение. На поляне археологи также обнаружили древнее капище.
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Олесский замок (пгт Олесько, Бугского района Львовской области) Под стенами этого замка время от времени появляется дух монаха. Существует легенда, что при жизни монах любил плотские развлечения и нередко наведывался к женщинам из близлежащих сел. За это монаха наказали и замуровали в стене без еды и воды. В стенах, якобы, даже находили его скелет. Согласно другой версии, странствующий монах Ян Каспер на глазах тысяч паломников прыгнул в колодец. Другие монахи объявили его сумасшедшим, но все-таки похоронили по христианскому обряду. Однако душа самоубийцы все равно не знает покоя.
Украина — страна не только невероятных пейзажей, но и страна с древней историей. А это значит, что в нашей стране за тысячелетнюю историю накопилось немало жутких мест, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В конце 19 века в Виннице появилась психиатрическая больница. История этой больницы богата не очень приятными фактами, что делает это место жутким. Самыми страшными являются методы, которыми здесь пробовали лечить больных. Там широко применяли кровопускание, ожоги, пиявки, слабительные средства, уксус, голодание, водолечение. Людей одевали в смирительные рубашки, связывали ремнями, а иногда применяли даже кандалы. От такого лечения смертность среди пациентов была просто поразительной. Позже в советскую оккупацию в психбольницу часто попадали здоровые, но неугодные режиму люди. Над которыми здесь проводили ужасные эксперименты.
Тернопольский дом с привидениями расположен в частном секторе в микрорайоне "Дружба". Дом построен на месте кладбища. По рассказам, как только дом построили, в нем поселилась нечисть. Оттуда были слышны жуткие крики, вой. А свет мерцал еще тогда, когда электричество не была проведено. Владелец дома якобы не побоялся поселить туда свою семью, однако летающие предметы и танцующая мебель все же выжили их из дома. После этого каменный дом долго пустовал, а сейчас там якобы живет женщина, которая нашла общий язык с духами.
Тюрьма на Лонцкого (Львов) Место жуткое без каких-либо легенд. Здесь в ХХ веке были политические тюрьмы польского, советского и нацистского режима. Трагическим периодом в тюрьме был период советской власти. Стены тюрьмы увидели сколько человеческих страданий, что трудно представить более жуткое место. Сейчас здесь музей-мемориал жертв оккупационных режимов.
Кладбище с вампиром (Ивано-Франковск) Это старинное кладбище является настоящей Меккой для любителей вампиров. Ходят легенды, что здесь когда-то был похоронен вампир. В 1974 году в Ивано-Франковске начали находить трупы со странными следами укусов на шее. Конечно, советская власть отстаивала мнение, что никаких вампиров не бывает. Но ... могила "вампира" была выжжена военным огнеметом. После этого случаи странных смертей тоже прекратились.
Зеленый театр (Киев) Зеленый театр — это огромное сооружение с подземными ходами и тоннелями в горе. Во время своей истории в театр то молния попадала, то он горел. И постоянно притягивал "неблагонадежных" представителей общества. Во времена строительства комплекса неподалеку было кладбище самоубийц и умерших младенцев. А в советское время преступники часто оставляли здесь трупы убитых. Ходят истории, что Зеленый театр — это центр подземных коммуникаций еще со времен основания Киева. Рассказывают также о женском монастыре, который отлучили от церкви — такие страшные вещи там творились. Также существует мнение, что здесь любил гулять Булгаков. Одним словом, место мистическое и легенд имеет немало.
Ставка Гитлера "Вервольф" в Винницкой области Эта ставка Адольфа Гитлера была уменьшенной копией главной ставки "Вольфшанце" в Восточной Пруссии. Строили комплекс 5000 советских военнопленных. Всех до одного убили. При загадочных обстоятельствах погибли и немецкие инженеры, что строили ставку. Их самолет взорвался в воздухе. В переводе с немецкого "Вервольф" означает оборотень. По данным ученых, выбирая место для ставки Гитлер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами из Института оккультных наук в Берлине. "Вервольф" должен был стать магическим центром. Вокруг него должны объединиться разрозненные страны Европы и начаться завоевание мира. О ставке говорила и известная прорицательница Ванга. Исследователи паранормальных явлений не советуют посещать эту территорию, поскольку она излучает смертельную ауру.
Гора Бона (город Кременец Тернопольской области) На горе Бона в волынском городке до сих пор стоят развалины бывшей княжеской крепости. Название горы связано с красивой итальянкой королевой Боной Сфорца. Ей из-за чрезмерной жестокости приписывают демонические поступки. Согласно легенде, красавица заключила сделку с дьяволом. Сатана за это обещал вечную молодость. Королева для вечной красоты приносила в жертву девственниц. Их сбрасывали с вершины замка на острые сваи. В крови девушек Бона принимала охлаждающие ванны. По другой версии, купель для королевы делали из крови младенцев.
Подгорецкий замок (село Подгорцы Бродовского района Львовской области) У замка есть страшная тайна. Все, кто ночевал здесь с последних годов XVIII века и до сих пор, видели ночью настоящего призрака! Им являлась женщина в белом с черным лицом. Призрак видели пациенты туберкулезного санатория, который был здесь в советское время, сторожа и работники замка. Семья польских помещиков, живших в стенах замка, даже записала свои воспоминания о призраке. По легенде, по замку бродит душа убитой молодой жены Вацлава Жевуского Марии. Из-за ревности он собственноручно убил юную возлюбленную, а ее тело замуровал в стенах дворца.
Поляна Громовище (село Купище в Коростенском районе Житомирской области) Небольшая поляна в лесу просто притягивает к себе молнии во время грозы. Во время дождя люди десятой дорогой проходят заклятую местность. Молнии на поляне Громовище убили около десятка человек. Также ночью поляна странно светится, а после этого в небо поднимается яркий луч света. Даже днем люди, которые попадают сюда, начинают себя плохо чувствовать и у них портится настроение. На поляне археологи также обнаружили древнее капище.
Читайте также: Туристу на заметку: десять самых красивых мест Словении. Фото
Олесский замок (пгт Олесько, Бугского района Львовской области) Под стенами этого замка время от времени появляется дух монаха. Существует легенда, что при жизни монах любил плотские развлечения и нередко наведывался к женщинам из близлежащих сел. За это монаха наказали и замуровали в стене без еды и воды. В стенах, якобы, даже находили его скелет. Согласно другой версии, странствующий монах Ян Каспер на глазах тысяч паломников прыгнул в колодец. Другие монахи объявили его сумасшедшим, но все-таки похоронили по христианскому обряду. Однако душа самоубийцы все равно не знает покоя.
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