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Как изменились города планеты за 30 лет. Фото
Работы Лизы Вернер.
Фотограф Лиза Вернер из Калифорнии недавно решила отправиться в Европу и создать новый необычный фотопроект, который показывает, как время меняет городские пейзажи и людей. Она взяла с собой несколько своих фотографий 30-летней давности и повторила их точно в тех же местах, в которых они были сделаны ранее. В некоторых местах практически ничего не изменилось, другие же стали совсем иными. Обычно, живя на одном месте, мы не замечаем плавных изменений вокруг, но на самом деле время не стоит на месте, и кадры, которые вы увидите ниже, отлично это доказывают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф..
1. 30 лет спустя. Страсбург, Франция
Видите, как выросло это дерево?
2. 30 лет спустя. Кёльн, Германия
Это место практически не изменилось.
3. 30 лет спустя. Гейдельберг, Германия
Когда Лиза приехала на это место, на мосту она оказалась совершенно одна, и ей пришлось договориться с группой студентов, чтобы более точно воссоздать фотографию.
4. 30 лет спустя. Страсбург, Франция
Благодаря не изменившемуся рисунку дороги, фотографу удалось встать точно на то же место, что и на кадре, сделанном 30 лет назад.
5. 30 лет спустя. Страсбург, Франция
Сначала она хотела повторить и позу, но юбка не позволила этого сделать.
6. 30 лет спустя. Страсбург, Франция
А на этом мосту появились красивые цветы.
7. 30 лет спустя. Майнц, Германия
Найти эту скульптуру было удивительно просто.
8. 30 лет спустя. Гейдельберг, Германия
Эта извилистая дорожка сейчас называется змеиной тропой.
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9. 30 лет спустя. Майнц, Германия
Этот вид всё так же потрясает.
Фотограф Лиза Вернер из Калифорнии недавно решила отправиться в Европу и создать новый необычный фотопроект, который показывает, как время меняет городские пейзажи и людей. Она взяла с собой несколько своих фотографий 30-летней давности и повторила их точно в тех же местах, в которых они были сделаны ранее. В некоторых местах практически ничего не изменилось, другие же стали совсем иными. Обычно, живя на одном месте, мы не замечаем плавных изменений вокруг, но на самом деле время не стоит на месте, и кадры, которые вы увидите ниже, отлично это доказывают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф..
1. 30 лет спустя. Страсбург, Франция
Видите, как выросло это дерево?
2. 30 лет спустя. Кёльн, Германия
Это место практически не изменилось.
3. 30 лет спустя. Гейдельберг, Германия
Когда Лиза приехала на это место, на мосту она оказалась совершенно одна, и ей пришлось договориться с группой студентов, чтобы более точно воссоздать фотографию.
4. 30 лет спустя. Страсбург, Франция
Благодаря не изменившемуся рисунку дороги, фотографу удалось встать точно на то же место, что и на кадре, сделанном 30 лет назад.
5. 30 лет спустя. Страсбург, Франция
Сначала она хотела повторить и позу, но юбка не позволила этого сделать.
6. 30 лет спустя. Страсбург, Франция
А на этом мосту появились красивые цветы.
7. 30 лет спустя. Майнц, Германия
Найти эту скульптуру было удивительно просто.
8. 30 лет спустя. Гейдельберг, Германия
Эта извилистая дорожка сейчас называется змеиной тропой.
Читайте также: Как изменились мегаполисы за последние сто лет. Фото
9. 30 лет спустя. Майнц, Германия
Этот вид всё так же потрясает.
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