» » Как изменились города планеты за 30 лет. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото

Как изменились города планеты за 30 лет. ФотоРаботы Лизы Вернер.

Фотограф Лиза Вернер из Калифорнии недавно решила отправиться в Европу и создать новый необычный фотопроект, который показывает, как время меняет городские пейзажи и людей. Она взяла с собой несколько своих фотографий 30-летней давности и повторила их точно в тех же местах, в которых они были сделаны ранее. В некоторых местах практически ничего не изменилось, другие же стали совсем иными. Обычно, живя на одном месте, мы не замечаем плавных изменений вокруг, но на самом деле время не стоит на месте, и кадры, которые вы увидите ниже, отлично это доказывают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф..

1. 30 лет спустя. Страсбург, Франция

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


Видите, как выросло это дерево?

2. 30 лет спустя. Кёльн, Германия

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


Это место практически не изменилось.

3. 30 лет спустя. Гейдельберг, Германия

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


Когда Лиза приехала на это место, на мосту она оказалась совершенно одна, и ей пришлось договориться с группой студентов, чтобы более точно воссоздать фотографию.

4. 30 лет спустя. Страсбург, Франция

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


Благодаря не изменившемуся рисунку дороги, фотографу удалось встать точно на то же место, что и на кадре, сделанном 30 лет назад.

5. 30 лет спустя. Страсбург, Франция

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


Сначала она хотела повторить и позу, но юбка не позволила этого сделать.

6. 30 лет спустя. Страсбург, Франция

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


А на этом мосту появились красивые цветы.

7. 30 лет спустя. Майнц, Германия

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


Найти эту скульптуру было удивительно просто.

8. 30 лет спустя. Гейдельберг, Германия

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


Эта извилистая дорожка сейчас называется змеиной тропой.

Читайте также: Как изменились мегаполисы за последние сто лет. Фото

9. 30 лет спустя. Майнц, Германия

Как изменились города планеты за 30 лет. Фото


Этот вид всё так же потрясает.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотограф, города

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
     23
     0

Похожие новости по теме

"Вспомнить всё" 26 лет спустя: как изменились актеры. Фото

Давайте вспомним всех героев и посмотрим, как они выглядят сегодня.

Спустя 30 лет: как время меняет людей. Фото Спустя 30 лет: как время меняет людей. Фото

Фотограф разыскал людей, которые позировали ему на улицах десятки лет назад

Как изменилась молодежь 70-х спустя 40 лет. Фото Как изменилась молодежь 70-х спустя 40 лет. Фото

Уникальный фотопроект Криса Порза.

«Полицейская академия» 30 лет спустя: как изменились любимые герои. Фото «Полицейская академия» 30 лет спустя: как изменились любимые герои. Фото

Кинокомедия "Полицейская академия" в свое время стала настоящей сенсацией.

"Один дома" 25 лет спустя: как изменились актеры. Фото

Как сегодня выглядят актеры из фильма "Один дома".


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх