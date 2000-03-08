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Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото

Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. ФотоВсе еще великолепна.

Впервые о Софи Лорен заговорили в 1950 году. Её было 16 лет, и она принимала участие в конкурсе «Мисс Италия», где получила приз «Мисс Элегантность», передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Но по-настоящему всемирная слава к ней пришла через 4 года, после съёмок в фильме «Золото Неаполя». А с конца 1950-х Софи Лорен снимается в Голливуде и даже получила почётный «Оскар» за вклад в кинематограф.

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И даже сегодня, пребывая я весьма солидном возрасте Софи востребована: в 2014 она стала лицом бренда украшений Damiani, а в 2015 подписала контракт с Dolce & Gabbana.

Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
Редкие снимки неподражаемой Софи Лорен. Фото
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 Теги: Софи Лорен, фото

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Сегодня, 17:33 » Автор: Анна Мартынова
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