Раздел: Фоторепортажи
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Эти животные обладают уникальными способностями.
Каждое животное занимает особую нишу в окружающей среде, в которой этот вид выживает как может. Дикие горные козлы заняли самую странную и практически недосягаемую для других животных нишу — высокие и опасные горные утесы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
И эти козлики вовсе не сумасшедшие, ведь эти крутые горы предоставляют им множество преимуществ, в том числе защиту от наземных хищников, еду и вкусные минералы, которые они любят облизывать.
Суровые ветра, обдувающие эти утесы, сметают снег и обнажают жесткую траву и минеральные соли, которые являются для этих козлов истинным деликатесом. Многие из представленных здесь козлов были сфотографированы в Скалистых горах США.
Данный вид фактически является горной антилопой, однако некоторые «скалолазы» на этих фотографиях, например ибексы и серны, представители рода настоящих козлиных.
Все эти животные имеют специальные приспособления, позволяющие им бродить по крутым склонам и утесам своей горной среды обитания. В отличие от лошадиных копыт, копыта этих козлов раздвоены, а значит, животные могут лучше распределять свой вес.
Читайте также: Женщина пришла на рыбалку первый раз и поймала рыбу длиной 163 см
Копыта по центру мягкие, в то время как их края жесткие и твердые, что позволяет животным «хвататься» за любые, даже самые крошечные трещинки или неровные скалистые поверхности.
Каждое животное занимает особую нишу в окружающей среде, в которой этот вид выживает как может. Дикие горные козлы заняли самую странную и практически недосягаемую для других животных нишу — высокие и опасные горные утесы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
И эти козлики вовсе не сумасшедшие, ведь эти крутые горы предоставляют им множество преимуществ, в том числе защиту от наземных хищников, еду и вкусные минералы, которые они любят облизывать.
Суровые ветра, обдувающие эти утесы, сметают снег и обнажают жесткую траву и минеральные соли, которые являются для этих козлов истинным деликатесом. Многие из представленных здесь козлов были сфотографированы в Скалистых горах США.
Данный вид фактически является горной антилопой, однако некоторые «скалолазы» на этих фотографиях, например ибексы и серны, представители рода настоящих козлиных.
Все эти животные имеют специальные приспособления, позволяющие им бродить по крутым склонам и утесам своей горной среды обитания. В отличие от лошадиных копыт, копыта этих козлов раздвоены, а значит, животные могут лучше распределять свой вес.
Читайте также: Женщина пришла на рыбалку первый раз и поймала рыбу длиной 163 см
Копыта по центру мягкие, в то время как их края жесткие и твердые, что позволяет животным «хвататься» за любые, даже самые крошечные трещинки или неровные скалистые поверхности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
392
0
Оставьте свой комментарий