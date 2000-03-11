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Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото

Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото Эти животные обладают уникальными способностями.

Каждое животное занимает особую нишу в окружающей среде, в которой этот вид выживает как может. Дикие горные козлы заняли самую странную и практически недосягаемую для других животных нишу — высокие и опасные горные утесы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

И эти козлики вовсе не сумасшедшие, ведь эти крутые горы предоставляют им множество преимуществ, в том числе защиту от наземных хищников, еду и вкусные минералы, которые они любят облизывать.
Суровые ветра, обдувающие эти утесы, сметают снег и обнажают жесткую траву и минеральные соли, которые являются для этих козлов истинным деликатесом. Многие из представленных здесь козлов были сфотографированы в Скалистых горах США.

Данный вид фактически является горной антилопой, однако некоторые «скалолазы» на этих фотографиях, например ибексы и серны, представители рода настоящих козлиных.

Все эти животные имеют специальные приспособления, позволяющие им бродить по крутым склонам и утесам своей горной среды обитания. В отличие от лошадиных копыт, копыта этих козлов раздвоены, а значит, животные могут лучше распределять свой вес.

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Копыта по центру мягкие, в то время как их края жесткие и твердые, что позволяет животным «хвататься» за любые, даже самые крошечные трещинки или неровные скалистые поверхности.

Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
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 Теги: козлы, горы

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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