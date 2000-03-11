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Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото

Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото Расстояние до ближайшего города составляет 290 километров.

В потрясающем воображение визуальном проекте под названием No Signal фотограф Брис Портолано делится замечательными историями людей, которые решили сбежать подальше от городского образа жизни, чтобы воссоединиться с природой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

«Арктическая любовь» (Arctic Love) — первое из четырех фотоэссе в этой серии. Оно рассказывает о девушке по имени Тинья, которая живет в 290 километрах от ближайшего города. Портолано запечатлел ее самобытный образ жизни в дикой местности, где она содержит 85 ездовых собак и живет в свое удовольствие на невероятно красивой финской земле.

Тинья прекрасно выживает вдали от цивилизации: готовит в дровяной печи, дом освещает с помощью свечей, а воду набирает из реки, в которой ей каждое утро приходится пробивать лед. Это ее жизнь, и она восхищается умиротворением своего уединения, которое она обрела в тиши дикой природы.

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Тинья вполне довольна образом жизни, при котором компанию ей составляют только животные и дикая природа. Она ищет вдохновение в арктической глуши, объясняя это так: «Я не нуждаюсь во всех этих материальных ценностях. Природа обеспечивает меня всем, что мне нужно».

Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
Девушка бросила все и уехала жить с собаками. Фото
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 Теги: собаки, зима

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